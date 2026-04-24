Νεκρές βρέθηκαν στο διαμέρισμά τους, στο κέντρο της Λάρισας, βρέθηκαν δύο γυναίκες. Πρόκειται για την 90χρονη μητέρα και την 66χρονη κόρη της.

Οι σοροί των γυναικών εντοπίστηκαν περίπου στις επτά το απόγευμα σε προχωρημένη σήψη, γεγονός που καταδεικνύει πως ο θάνατος επήλθε πριν από ημέρες.

Στο σημείο επικρατούσε έντονη δυσοσμία, ενώ η ΕΛ.ΑΣ. μπήκε στο διαμέρισμα μετά από ειδοποίηση συγγενών αναφέρει το larissanet.gr.

Από την πρώτη εικόνα δεν βρέθηκαν ίχνη εγκληματικής ενέργειας, ενώ παραγγέλθηκε νεκροψία – νεκροτομή ώστε να αποσαφανιστούν οι ακριβείς αιτίες του θανάτου.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το Α.Τ. Λάρισας.