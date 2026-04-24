Ισχυρό μήνυμα στρατηγικής στήριξης στην Ελλάδα έστειλε από την Αθήνα ο Εμανουέλ Μακρόν, κατά τη δημόσια συζήτησή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στον αρχαιολογικό χώρο της Ρωμαϊκής Αγοράς Αθηνών.

Ο Γάλλος πρόεδρος επανέλαβε με έμφαση τη φράση «Ελλάς – Γαλλία συμμαχία», υπογραμμίζοντας ότι το Παρίσι θα σταθεί στο πλευρό της Αθήνας σε περίπτωση απειλής της κυριαρχίας της. «Αν η κυριαρχία σας απειλείται, κάντε ό,τι χρειάζεται. Θα είμαστε εδώ για εσάς», σημείωσε, παραπέμποντας τόσο στη συμφωνία του 2021 όσο και στην αντίστοιχη στάση της Γαλλίας στην Κύπρο.

Η Ευρώπη ως παγκόσμια δύναμη με αυτονομία

Στο επίκεντρο της παρέμβασής του, ο Μακρόν έθεσε τον στόχο της μετατροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτόνομο γεωπολιτικό πόλο ισχύος. «Αυτή η στιγμή είναι της Ευρώπης», δήλωσε, επισημαίνοντας την ανάγκη η Ένωση να αξιοποιήσει το οικονομικό και πολιτικό της βάρος ώστε να επιβάλλει όρους αμοιβαιότητας στο παγκόσμιο εμπόριο.

Ο Γάλλος πρόεδρος έκανε λόγο για ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής επιρροής στη διεθνή σκηνή, με πιο αποφασιστική στάση απέναντι σε ανταγωνιστές και εταίρους.

Από την πλευρά του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμφώνησε με την ανάγκη επιτάχυνσης της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, τονίζοντας ότι η συγκυρία αποτελεί ευκαιρία για βαθύτερες τομές.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης, επισημαίνοντας ότι Ελλάδα και Γαλλία βρίσκονται «στην αιχμή της συζήτησης», με αφετηρία τη διμερή αμυντική συμφωνία του 2021. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη αύξησης των αμυντικών δαπανών, αλλά με πιο αποδοτική και στοχευμένη αξιοποίηση των πόρων.

Προειδοποίηση για την Κίνα και την ευρωπαϊκή βιομηχανία

Ο Μακρόν στάθηκε εκτενώς στον ανταγωνισμό με την Κίνα, κάνοντας λόγο για σοβαρές επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή παραγωγή.

Όπως ανέφερε, η κινεζική οικονομική πολιτική έχει ήδη οδηγήσει σε σημαντικές απώλειες θέσεων εργασίας στην Ευρώπη, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη Γερμανία. Υποστήριξε ότι η Ευρώπη οφείλει να αντιδράσει με πιο ευέλικτο ρυθμιστικό πλαίσιο, περιορίζοντας την υπερβολική γραφειοκρατία και προστατεύοντας τα στρατηγικά της συμφέροντα.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην ανάγκη ρύθμισης του ψηφιακού περιβάλλοντος, ιδίως για την προστασία των ανηλίκων.

Ουκρανία και «Συμμαχία των Προθύμων»

Στο μέτωπο της Ουκρανία, ο Γάλλος πρόεδρος περιέγραψε τη συγκρότηση της «Συμμαχίας των Προθύμων» ως απάντηση των δυτικών χωρών στη ρωσική εισβολή, με τη συμμετοχή ευρωπαϊκών κρατών αλλά και συμμάχων όπως ο Καναδάς, η Αυστραλία και η Ιαπωνία.

Αναφερόμενος στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τόνισε ότι η Ουκρανία αντιστέκεται αποτελεσματικά, ενώ ξεκαθάρισε ότι η Γαλλία θα συνεχίσει να στηρίζει το Κίεβο στον «πόλεμο ανεξαρτησίας» του, χωρίς να εμπλέκεται άμεσα σε σύγκρουση.

Το ΝΑΤΟ και ο ευρωπαϊκός πυλώνας

Ο Μακρόν αναφέρθηκε και στις πιέσεις που δέχεται το ΝΑΤΟ, επισημαίνοντας ότι η Συμμαχία παραμένει χρήσιμη, κυρίως σε επίπεδο στρατιωτικής διαλειτουργικότητας.

Ωστόσο, υποστήριξε με σαφήνεια την ενίσχυση του ευρωπαϊκού πυλώνα, μέσα από κοινές επιχειρησιακές πρωτοβουλίες σε κρίσιμες περιοχές όπως η Βαλτική και η Ανατολική Μεσόγειος.

Αιχμές για τις ΗΠΑ και τη στρατηγική «America First»

Ιδιαίτερο βάρος είχε η τοποθέτηση του Γάλλου προέδρου για τις Ηνωμένες Πολιτείες, με αιχμές για τη διαχρονική στροφή προς το δόγμα «America First».

Ο Μακρόν υποστήριξε ότι η στρατηγική των ΗΠΑ εδώ και χρόνια δεν τοποθετεί την Ευρώπη στο επίκεντρο, δίνοντας προτεραιότητα στον ανταγωνισμό με την Κίνα. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναγνώρισε ότι ο Λευκός Οίκος δίνει πλέον μεγαλύτερη έμφαση στα εθνικά συμφέροντα, διατηρώντας ωστόσο τη σημασία των διατλαντικών σχέσεων.

Η κοινή παρέμβαση των δύο ηγετών ανέδειξε μια σαφή κατεύθυνση: περισσότερη ευρωπαϊκή αυτονομία, ισχυρότερη αμυντική συνεργασία και πιο ενεργή παρουσία στη διεθνή σκηνή.