Έντονη αναστάτωση έχει προκαλέσει βιντεοληπτικό υλικό που κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καταγράφοντας σκηνές έντασης ανάμεσα σε αστυνομικές δυνάμεις και διαδηλωτές στο κέντρο της Αθήνας. Το περιστατικό συνέβη το πρωί της 24ης Απριλίου στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, στο ύψος του Εφετείου, όπου εκδικαζόταν η υπόθεση της έκρηξης στο διαμέρισμα των Αμπελοκήπων.

Στο επίμαχο βίντεο, το οποίο έχει ήδη κάνει τον γύρο του διαδικτύου και βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρχών, διακρίνεται αστυνομικός των ΜΑΤ να επιτίθεται σε διαδηλώτρια. Συγκεκριμένα, φαίνεται να την κλωτσά και να την σπρώχνει, με αποτέλεσμα η γυναίκα να χάσει την ισορροπία της και να πέφτει, χτυπώντας το κεφάλι της σε ζαρντινιέρα. Οι εικόνες έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και πλήθος σχολίων για τη χρήση βίας από τις αστυνομικές δυνάμεις.

Λίγες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο, η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε σε επίσημη ανακοίνωση, επιβεβαιώνοντας ότι έχει ήδη διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση για το περιστατικό. Στόχος είναι να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό και να αποδοθούν ευθύνες, εφόσον προκύψουν.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν το σύνολο του διαθέσιμου υλικού, ενώ παράλληλα αναμένεται να ληφθούν καταθέσεις από εμπλεκόμενους και αυτόπτες μάρτυρες.