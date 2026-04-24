Ξεκινάει σήμερα Παρασκευή 24 Απριλίου η επίσημη επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα, μια κίνηση που σφραγίζει την αναβάθμιση της διμερούς συνεργασίας σε ιστορικά επίπεδα.

Η επίσκεψη τοποθετεί την ελληνογαλλική σχέση στον πυρήνα των εξελίξεων για το μέλλον της Ευρώπης, αναδεικνύοντας τις δύο χώρες ως πυλώνες σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σήμερα ο γάλλος πρόεδρος θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, και θα ακολουθήσει επίσημο δείπνο στο Προεδρικό Μέγαρο.

Αύριο Σάββατο 25/4 ο Μακρόν θα έχει συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, θα επικυρωθούν οι νέες συμφωνίες και θα ακολουθήσει κοινή συνέντευξη Τύπου. Στη συνέχεια θα επισκεφθεί τη φρεγάτα «Κίμων» και θα ακολουθήσει η ομιλία του Πρωθυπουργού στο Ελληνογαλλικό Οικονομικό Φόρουμ (ΚΠΙΣΝ).

Τα κύρια σημεία της ατζέντας