Ξεκινάει σήμερα Παρασκευή 24 Απριλίου η επίσημη επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα, μια κίνηση που σφραγίζει την αναβάθμιση της διμερούς συνεργασίας σε ιστορικά επίπεδα.
Η επίσκεψη τοποθετεί την ελληνογαλλική σχέση στον πυρήνα των εξελίξεων για το μέλλον της Ευρώπης, αναδεικνύοντας τις δύο χώρες ως πυλώνες σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο.
Σήμερα ο γάλλος πρόεδρος θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, και θα ακολουθήσει επίσημο δείπνο στο Προεδρικό Μέγαρο.
Αύριο Σάββατο 25/4 ο Μακρόν θα έχει συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, θα επικυρωθούν οι νέες συμφωνίες και θα ακολουθήσει κοινή συνέντευξη Τύπου. Στη συνέχεια θα επισκεφθεί τη φρεγάτα «Κίμων» και θα ακολουθήσει η ομιλία του Πρωθυπουργού στο Ελληνογαλλικό Οικονομικό Φόρουμ (ΚΠΙΣΝ).
Τα κύρια σημεία της ατζέντας
- Άμυνα & ασφάλεια: Ανανεώνεται η Στρατηγική Εταιρική Σχέση για πέντε χρόνια (με πρόβλεψη για επ’ αόριστον επέκταση). Η συνεργασία αυτή αποτελεί τον πυρήνα της συζήτησης για την ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία.
- Θαλάσσια ασφάλεια: Έμφαση στη ναυσιπλοΐα και στα Στενά του Ορμούζ, με την Ελλάδα να υπογραμμίζει τον ενεργό της ρόλο μέσω της επιχείρησης «ASPIDES».
- Νέα πεδία συνεργασίας: Οι συμφωνίες επεκτείνονται στην οικονομία, την καινοτομία, την πολιτική προστασία και την προστασία ανηλίκων στο διαδίκτυο, όπου Ελλάδα και Γαλλία πρωτοστατούν στη διαμόρφωση ευρωπαϊκών κανόνων για τα social media.