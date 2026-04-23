Με την σύγκρουση στην Μέση Ανατολή να έχει αναδείξει την ασφάλεια της Μεσογείου και της Κύπρου ως ένα πεδίο ευρωπαϊκής συνεργασίας, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν πραγματοποιεί την πρώτη επίσημη επίσκεψη Γάλλου προέδρου στην Κύπρο. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα κυπριακά μέσα ενημέρωσης, Εμμανουέλ Μακρόν έφτασε πριν από λίγο στο Προεδρικό Μέγαρο όπου έτυχε θερμής υποδοχής από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

Σύμφωνα με τις αναφορές ο Μακρόν κατά την συνάντηση του υποστήριξε απευθυνόμενος στον Χριστοδουλίδη πως: «Θέλω να ξέρεις εσύ και ο λαός σου ότι η Γαλλία στέκεται στο πλευρό σας».

Ποια είναι η ατζέντα της συνάντησης

Στην ατζέντα των συνομιλιών περιλαμβάνονται οι εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, το Κυπριακό, η ενίσχυση της συνεργασίας των δυο χωρών σε κρίσιμους τομείς, καθώς και ζητήματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξάλλου στην Κύπρο, η οποία έχει και την προεδρία της Ένωσης αυτή την περίοδο, πραγματοποιείται σήμερα άτυπη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, με δύο βασικά θέματα, την γεωπολιτική κατάσταση και την αντίδραση της Ευρώπης και το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) για την περίοδο 2028-2034.

Όπως σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, η επίσκεψη του Εμανουέλ Μακρόν αποτελεί μια κίνηση με ιδιαίτερη ιστορική σημασία, καθώς πρόκειται για την πρώτη επίσημη διμερή επίσκεψη Γάλλου Προέδρου από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας το 1960 και πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις Κύπρου και Γαλλίας βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο, ιδιαίτερα μετά την υπογραφή της αναβαθμισμένης Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης και του Σχεδίου Δράσης 2026–2030.