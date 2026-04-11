Την επίσημη επίσκεψη του προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας, Εμανουέλ Μακρόν, στην Αθήνα στις 24 και 25 Απριλίου ανακοίνωσε αργά χθες το Μέγαρο των Ηλυσίων, επισφραγίζοντας το εξαιρετικό επίπεδο των διμερών σχέσεων και την κοινή στρατηγική αντίληψη των δύο χωρών στις προκλήσεις της Ανατολικής Μεσογείου.

Η επίσκεψη αυτή, η οποία αποκτά ιδιαίτερο συμβολικό και ουσιαστικό βάρος, αναμένεται να επικεντρωθεί στην επικαιροποίηση και επέκταση του πλαισίου συνεργασίας που καθορίστηκε από την ιστορική Συμφωνία Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης για τη Συνεργασία στην Άμυνα και την Ασφάλεια.

Η «θωράκιση» της Συμφωνίας

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, το βασικό μενού των συνομιλιών μεταξύ του Εμανουέλ Μακρόν και του Έλληνα πρωθυπουργού θα περιλαμβάνει την ανανέωση της αμυντικής ρήτρας και την περαιτέρω εμβάθυνση της διαλειτουργικότητας των ενόπλων δυνάμεων των δύο χωρών.

«Η ελληνογαλλική συνεργασία δεν είναι απλώς μια αμυντική προμήθεια, αλλά ένας πυλώνας σταθερότητας για ολόκληρη την Ευρώπη», σχολίαζαν στελέχη του Ελιζέ, αναφερόμενα στη συνέχεια των προγραμμάτων των φρεγατών Belh@rra και των μαχητικών Rafale.

Περιφερειακές εξελίξεις και Ενέργεια

Πέρα από τα αμυντικά, η ατζέντα των δύο ηγετών αναμένεται να είναι ιδιαίτερα πυκνή:

Γεωπολιτική σταθερότητα: Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και ο ρόλος Ελλάδας και Γαλλίας ως δυνάμεων ανάσχεσης της αστάθειας.

Ενεργειακή Ασφάλεια: Η συνεργασία σε θέματα ηλεκτρικών διασυνδέσεων και η ανάπτυξη εναλλακτικών πηγών ενέργειας στην περιοχή της Μεσογείου.

Ευρωπαϊκή Αυτονομία: Ο κοινός βηματισμός Αθήνας και Παρισιού προς μια πιο ισχυρή και αυτόνομη ευρωπαϊκή άμυνα, ένα όραμα που ο κ. Μακρόν προωθεί συστηματικά.

Το πρόγραμμα της επίσκεψης

Αν και το αναλυτικό πρόγραμμα δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί, ο Γάλλος πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ενώ οι κατ’ ιδίαν συνομιλίες στο Μέγαρο Μαξίμου θα συνοδευτούν από διευρυμένες συσκέψεις των αντιπροσωπειών. Η επίσκεψη θα ολοκληρωθεί στις 25 Απριλίου, με τις δύο πλευρές να επιδιώκουν μια κοινή διακήρυξη που θα θέτει τις βάσεις για την επόμενη δεκαετία της «Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης».

Η Αθήνα προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στο γεγονός ότι η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντονων ανακατατάξεων, θεωρώντας ότι η παρουσία του κ. Μακρόν στην ελληνική πρωτεύουσα στέλνει ένα σαφές μήνυμα αλληλεγγύης και ισχυρής αποτρεπτικής ισχύος.