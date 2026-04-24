«Ελλάς, Γαλλία, Συμμαχία» είπε σε άπταιστα ελληνικά ο Γάλλος Πρόεδρος στο δείπνο προς τιμήν του στο Προεδρικό Μέγαρο. Ο Εμμανουελ Μακρον, συνοδευμένος από τη σύζυγό του, Μπριζίτ, έφτασε με μικρή καθυστέρηση, στην Ηρώδου Αττικού.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, υποδέχθηκε τον Γάλλο ομόλογο του στο γραφείο του. Εκεί, υπογραμμίστηκαν και από τις δύο πλήρες το βάθος των καλών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών που μένουν ισχυρές στο βάθος των χρόνων.

Ο Κωνσταντίνος Τασούλας, τόνισε ότι η παρουσία του Εμμανουέλ Μακρον στην Αθήνα επισφραγίζει κάτι σημαντικό «τους ιστορικούς δεσμούς των χωρών μας και τη μακρά σχέση φιλίας και συνεργασίας ανάμεσα μας». Αλλά όπως είπε η υπογραφή συμφωνιών σηματοδοτεί και την επέκταση και διεύρυνση των ιστορικών δεσμών και φιλικών σχέσεων.

Ειδική αναφορά έκανε ο κ. Τασούλας στην πρόσφατη συνδρομή της Γαλλίας στην Κύπρο, υπογραμμίζοντας χαρακτηριστικά πώς η φιλία και συνεργασία που μετουσιώθηκε σε συμμαχία «δοκιμάστηκε πρόσφατα και στην πράξη».

Οι δύο άντρες είχαν κατιδίαν συνάντηση στο γραφείο του Προέδρου της Δημοκρατίας ενώ μετά συνοδευμένοι από τις συζύγους τους πήγαν στο δείπνο προς τιμήν του Γάλλου προέδρου.

Ανάμεσα στους εκατοντάδες καλεσμένους ήταν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συνοδευόμενος από την κόρη του, Δάφνη. Τη Βουλή των Ελλήνων εκπροσώπησε η Ντόρα Μπακογιάννη. Εκτός από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης παρόντες ήταν μεταξύ άλλων και οι υπουργοί Κυριάκος Πιερρακακης, Τάκης Θεοδωρικάκος, Νίκος Δένδιας. Εκ μέρους του υπουργείου Εξωτερικών ήταν η υφυπουργός Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου.