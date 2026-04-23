Δύο τρένα συγκρούστηκαν στη Δανία με αποτέλεσμα τον τραυματισμό αρκετών ανθρώπων, όπως δήλωσαν οι τοπικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στο Reuters.

Το περιστατικό συνέβη κοντά στο Χίλεροντ, βόρεια της Κοπεγχάγης. «Πρόκειται για δύο τοπικούς συρμούς που συγκρούστηκαν μετωπικά», δήλωσε εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας της ευρύτερης περιοχής της Κοπεγχάγης.

«Υπάρχουν τραυματισμοί μεταξύ των επιβατών. Όλοι έχουν βγει από τα τρένα, οπότε κανείς δεν είναι εγκλωβισμένος… Μεγάλες δυνάμεις έχουν σταλεί στο σημείο», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Politi og redning er til stede ved en større togulykke i Kagerup. Der er melding om personskade, oplyser vagtchefen i Nordsjællands Politi. Følg udviklingen her.https://t.co/axywtXzMUu 📷 Steven Knap/Ritzau Scanpix pic.twitter.com/E0iRe2jL9W — Berlingske (@berlingske) April 23, 2026

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

«Βρισκόμαστε στη σιδηροδρομική γραμμή μεταξύ Hillerød και Kagerup, στην περιοχή Isterødvejen, όπου σημειώθηκε σοβαρό σιδηροδρομικό ατύχημα. Δύο τρένα συγκρούστηκαν και στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και των υπηρεσιών διάσωσης. Το τμήμα του δρόμου μεταξύ Isterødvejen και Kagerup έχει κλείσει και αναμένεται να παραμείνει κλειστό για μεγάλο χρονικό διάστημα. Παρακαλούμε τους οδηγούς να συμμορφώνονται με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Δεν μπορούμε να παρέχουμε περισσότερες πληροφορίες προς το παρόν, αλλά θα συνεχίσουμε να ενημερώνουμε για την εξέλιξη της κατάστασης».