Φθάνει την Παρασκευή στην Αθήνα ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν για μια πολύ σημαντική επίσκεψη, αλλά, κατά ένα διπλωματικό παράδοξο, το αναλυτικό πρόγραμμα των επαφών του δεν έχει δημοσιοποιηθεί ακόμη.

Όπως αναφέρει ο Βηματοδότης, διήμερη παρουσία του Γάλλου ηγέτη στην Ελλάδα και οι επανειλημμένες επαφές που θα έχει με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη θεωρείται ότι θα επισφραγίσει το εξαιρετικό επίπεδο των διμερών σχέσεων και την κοινή στρατηγική αντίληψη των δύο χωρών στις προκλήσεις της Ανατολικής Μεσογείου.

Κατά τις υπάρχουσες πληροφορίες, το ταξίδι Μακρόν αναμένεται να επικεντρωθεί στην επικαιροποίηση και επέκταση του πλαισίου συνεργασίας που καθορίστηκε από την ιστορική Συμφωνία Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης για τη Συνεργασία στην Άμυνα και την Ασφάλεια.

Ο Γάλλος πρόεδρος αναμένεται να συμμετάσχει σε κοινές εκδηλώσεις με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη Ρωμαϊκή Αγορά και στο Κέντρο Πολιτισμού του Ιδρύματος Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος και να συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ενώ οι κατ’ ιδίαν συνομιλίες στο Μέγαρο Μαξίμου θα συνοδευτούν από διευρυμένες συσκέψεις αντιπροσωπειών των δύο χωρών, σημειώνει ο Βηματοδότης.

Η επίσκεψη θα ολοκληρωθεί το Σάββατο, με τις δύο πλευρές να επιδιώκουν μια κοινή διακήρυξη που θα θέτει τις βάσεις για την επόμενη δεκαετία της «Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης».