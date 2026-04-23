Έπειτα από μήνες αδιεξόδου και πλέον με καθαρό τον ορίζοντα, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ενωσης επικύρωσαν την χορήγηση του δανείου των 90 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία καθώς υποδέχονταν τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Κύπρο στις εργασίες της άτυπης ευρωπαϊκής συνόδου κορυφής.

Η επίσημη ανακοίνωση για το δάνειο

Πιο συγκεκριμένα η επίσημη ανακοίνωση για το δάνειο και τον νέο γύρο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, ανακοινώθηκε με ανάρτηση στον λογαριασμό της κυπριακής προεδρίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο X, όπου αναφερόταν συγκεκριμένα πως η απόφαση εντάσσεται στη συνολική ευρωπαϊκή στρατηγική για την επίτευξη «δίκαιης και διαρκούς ειρήνης» στην Ουκρανία, η οποία βασίζεται σε δύο άξονες: την ενίσχυση της Ουκρανίας και την αύξηση της πίεσης προς τη Ρωσία.

Today, the Council formally adopted the final piece of legislation underpinning a €90 billion EU loan to Ukraine. 🇺🇦 The Cyprus Presidency has worked tirelessly to ensure that all elements needed for the loan are now in place. The support loan will help finance Ukraine’s… pic.twitter.com/DpXcgLyBTQ — Cyprus Presidency of the Council of the EU 2026 (@CY2026EU) April 23, 2026

Σε ξεχωριστή ανάρτηση, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, τόνισε ότι η ΕΕ «προχώρησε και στους δύο αυτούς άξονες», επιβεβαιώνοντας τη διπλή κατεύθυνση της ευρωπαϊκής πολιτικής απέναντι στον πόλεμο.

Η απόφαση είχε ήδη λάβει το πράσινο φως από τους πρέσβεις των κρατών-μελών την Τετάρτη, μετά την άρση του βέτο από την Ουγγαρία, γεγονός που άνοιξε τον δρόμο για την τελική πολιτική έγκριση και την επίσημη υιοθέτηση του πακέτου.

Στην Κύπρο και ο Ζελένσκι

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμι Ζελένσκι βρίσκεται κι αυτός στην Κύπρο όπου θα συμμετέχει στις εργασίες της άτυπης Συνόδου και όπου σκοπεύει να συζητήσει κυρίως το θέμα «της κοινής παραγωγής όπλων» και «της αντιαεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας», δήλωσε στο AFP ουκρανός αξιωματούχος.

Η έλευσή του στην Κύπρο, που ασκεί την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ενωσης, είναι «συμβολικά σημαντική τώρα που τα χρήματα» της ΕΕ θα επιτρέψουν την υποστήριξη της Ουκρανίας απέναντι στην Ρωσία το 2026 και το 2027, τόνισε ευρωπαία διπλωμάτης σε δηλώσεις της σε πρακτορεία ειδήσεων.

Ταυτόχρονα με το θέμα του δανείου, η ΕΕ ενέκρινε και το εικοστό πακέτο ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Μόσχας.

The Council adopted today the 20th package of sanctions against Russia, in response to the escalating war of aggression against Ukraine. The Cyprus Presidency continues to advance the Union’s support for Ukraine’s efforts for a just and lasting peace. 🇺🇦#Ukraine pic.twitter.com/0AImVCFU0d — Cyprus Presidency of the Council of the EU 2026 (@CY2026EU) April 23, 2026

Τα παραπάνω είναι τα άμεσα αποτελέσματα της εκλογικής ήττας του Βίκτορ Ορμπαν, η οποία κατά τα φαινόμενα δεν άργησε να γίνει αισθητή σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Επειτα από πολύμηνο αποκλεισμό, η Ουγγαρία ήρε το βέτο για το ουκρανικό δάνειο μετά την επαναλειτουργία του αγωγού Druzhba που μεταφέρει ρωσικό πετρέλαιο στην Ουγγαρία και την Σλοβακία.

Μετά την προηγούμενη ευρωπαϊκή σύνοδο κορυφής κατά την οποία η οργή των Ευρωπαίων κατά του Ορμπαν εκδηλώθηκε φανερά και τις λεκτικές εκρήξεις του ουκρανού προέδρου, όλοι φαίνονται ανακουφισμένοι, ενώ ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας δεν θα παραστεί στην τελευταία του σύνοδο κορυφής έπειτα από 16 χρόνια στη εξουσία.

Απαλλαγμένοι από των βάρος των ουγγρικών βέτο, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των χωρών της Ενωσης θα επικεντρωθούν στον πόλεμο στην Μέση Ανατολή.

Αύριο θα υποδεχθούν για γεύμα εργασίας ηγέτες της περιοχής: τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν, της Αιγύπτου Αμπντελφατάχ αλ-Σίσι, της Συρίας Αχμεντ αλ-Σάρα και τον πρίγκιπα διάδοχο της Ιορδανίας Χουσέιν μπεν Αμπντάλα.

Αύξηση της δαπάνης για αέριο κατά 24 δισεκατομμύρια ευρώ σε ενάμιση μήνα

Παρά τους περιορισμένους μοχλούς πίεσης που διαθέτουν, οι Ευρωπαίοι θα επιδιώξουν «εντατικό διάλογο» με τα κράτη της περιοχής και θα συζητήσουν για την κατάσταση στον Λίβανο και για τις συνομιλίες ανάμεσα στο Ισραήλ και τον Λίβανο, σύμφωνα με ευρωπαίο αξιωματούχο.

Με τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν, η σύρραξη έχει σοβαρές επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή οικονομία, καθώς η δαπάνη τροφοδοσίας της ΕΕ σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο αυξήθηκε κατά 24 δισεκατομμύρια δολάρια μέσα σε επτά εβδομάδες.

Σε όλες τις χώρες της Ευρώπης ανακοινώνονται δαπανηρά μέτρα για την στήριξη των πλέον εκτεθειμένων τομέων της οικονομίας όπως η βαριά βιομηχανία, η γεωργία και η αλιεία.

Και η Ευρωπαϊκή Ενωση παρακολουθεί σαν το γάλα στη φωτιά την εμφάνιση ελλείψεων κηροζίνης.

Απέναντι στην ενεργειακή κρίση, οι Βρυξέλλες πληθαίνουν τις συστάσεις προς τα κράτη μέλη και προτρέπουν για επιτάχυνση του εξηλεκτρισμού της Ευρώπης.

Ομως η Ευρωπαϊκή Ενωση δεν έχει προχωρήσει σε σημαντικές ανακοινώσεις ούτε έβγαλε το καρνέ των επιταγών.

Και αυτό, διότι τα οικονομικά της Ενωσης, αλλά και των κρατών μελών, δεν είναι στην καλύτερή τους κατάσταση.

Οι ευρωπαίοι ηγέτες θα ασχοληθούν επίσης με τις δύσκολες συνομιλίες για τα 2000 δισεκατομμύρια του προϋπολογισμού 2028-2034.

Οι δύσκολες διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό συνοψίζονται συνήθως στην πάγια σύγκρουση ανάμεσα στο Παρίσι, υποστηρικτή της αύξησης των ευρωπαϊκών επενδύσεων, και το Βερολίνο, φανατικό της δημοσιονομικής φειδούς.

Οι αξιωματούχοι της ΕΕ ελπίζουν, με μεγάλη δόση αισιοδοξίας, σε συμφωνία για τον προϋπολογισμό πριν από το τέλος του έτους.

Διότι φοβούνται την παράλυση κατά την διάρκεια του 2027, που θα είναι χρονιά βουλευτικών εκλογών για μία σειρά κρατών μελών και προεδρικών εκλογών για την Γαλλία, όπου η ακροδεξιά απειλεί να περικόψει την γαλλική συμβολή στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό αν καταλάβει την εξουσία.