Διάθεση ξεπεράσματος των αντιθέσεων στους κόλπους της με αφορμή τον πόλεμο της Ουκρανίας, έδειξε η Ευρώπη, καθώς όπως ανακοινώθηκε, ρωσικό πετρέλαιο άρχισε να ρέει ξανά μέσω του ουκρανικού τμήματος του αγωγού Druzhba -έπειτα από διακοπή που διήρκεσε αρκετούς μήνες- σύμφωνα με αξιωματούχους, κάτι που ανοίγει τον δρόμο για την αποδέσμευση του δανείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ύψους περίπου 90 δισεκατομμυρίων ευρώ προς την Ουκρανία, το οποίο η χώρα χρειάζεται επειγόντως και για το οποίο μέχρι πρότινος ασκούσε βέτο η Ουγγαρία του Βίκτορ Όρμπαν.

Τι συνέβη με τον Druzhba

Ο αγωγός Druzhba έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο πολιτικά ευαίσθητα ενεργειακά σημεία στην Ευρώπη, ιδιαίτερα μετά από επίθεση με drone που προκάλεσε ζημιές σε τμήμα του στη δυτική Ουκρανία και διέκοψε τις ροές πετρελαίου προς την Ουγγαρία και τη Σλοβακία.

Η ουγγρική εταιρεία MOL ανακοίνωσε ότι ενημερώθηκε από την Ουκρανία πως οι παραδόσεις ρωσικού πετρελαίου έχουν επανεκκινήσει και αναμένει ότι οι πρώτες ποσότητες θα φτάσουν στην Ουγγαρία και τη Σλοβακία μέσα στο επόμενο 24ωρο.

Έγκριση επί της αρχής του δανείου προς την Ουκρανία

Η άντληση ξεκίνησε στις 12:35 το μεσημέρι (ώρα Ελλάδας αντίστοιχη με 09:35 GMT), σύμφωνα με πηγή της αγοράς που μίλησε ανώνυμα. Λίγο αργότερα, οι πρέσβεις των κρατών-μελών της ΕΕ στις Βρυξέλλες ενέκριναν -επί της αρχής- το δάνειο προς την Ουκρανία, το οποίο η Ουγγαρία είχε προηγουμένως μπλοκάρει, συνδέοντας πολιτικά τη στάση της με την επανέναρξη των ροών πετρελαίου.

Η Ουγγαρία και η Σλοβακία, που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το ρωσικό πετρέλαιο, είχαν κατηγορήσει την Ουκρανία ότι καθυστερούσε τις επισκευές του αγωγού, κάτι που το Κίεβο αρνείτο. Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν έχει επανειλημμένα εκφράσει πιο φιλική στάση προς τη Ρωσία σε σύγκριση με άλλους ηγέτες της ΕΕ.

Ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ουγγαρία είχε τη δυνατότητα να μπλοκάρει το δάνειο, παρότι δεν συμβάλλει στη χρηματοδότησή του. Το δάνειο θα καλύψει περίπου τα δύο τρίτα των χρηματοδοτικών αναγκών της Ουκρανίας για τα έτη 2026 και 2027, καθώς συνεχίζει να αντιμετωπίζει τη ρωσική εισβολή.

Η χωρητικότητα του αγωγού Druzhba, που στα ρωσικά σημαίνει «φιλία», είναι περίπου 1,2 έως 1,4 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, με δυνατότητα αύξησης έως και 2 εκατομμύρια βαρέλια. Ωστόσο, οι ροές έχουν μειωθεί σημαντικά λόγω κυρώσεων της Δύσης και επαναλαμβανόμενων διακοπών από επιθέσεις με drones.

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα δήλωσε ότι η χώρα έχει ολοκληρώσει τις επισκευές και τις δεσμεύσεις της και ότι τώρα πρέπει να υπάρξει κοινή πρόοδος ώστε να εκταμιευθεί το δάνειο.

Σε ξεχωριστή εξέλιξη, η Γερμανία ενημερώθηκε ότι δεν θα φτάσει καζακικό πετρέλαιο στο διυλιστήριο PCK Schwedt από τον Μάιο, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομίας, ενώ πηγές της αγοράς αναφέρουν ότι η Ρωσία σκοπεύει να σταματήσει τις εξαγωγές καζακικού πετρελαίου μέσω του ίδιου αγωγού από την 1η Μαΐου, επηρεάζοντας άμεσα το συγκεκριμένο διυλιστήριο.