Στην ανάγκη περαιτέρω εμβάθυνσης των στρατηγικών δεσμών των Ηνωμένων Πολιτειών με την Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία εστίασε ο Πρόεδρος του Αμερικανο-Ελληνικού Ινστιτούτου (AHI), Νικ Λαρυγγάκης, στο πλαίσιο γραπτής κατάθεσής του προς την αρμόδια υποεπιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων για τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2027.

Σε μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής ρευστότητας, το AHI υπογραμμίζει πως η Ουάσιγκτον οφείλει να επενδύσει σε αξιόπιστους συμμάχους που προασπίζονται τα αμερικανικά συμφέροντα στους τομείς της ασφάλειας και της ενέργειας.

Το AHI εισηγείται τη διατήρηση και την ενίσχυση των κονδυλίων για κρίσιμα προγράμματα αμυντικής αρωγής, επισημαίνοντας τον κομβικό ρόλο της Διεθνούς Στρατιωτικής Εκπαίδευσης (IMET), της Στρατιωτικής Χρηματοδότησης Εξωτερικού (FMF) και του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Ανακεφαλαιοποίησης (ERIP).

Παράλληλα, ζητείται η αδιάλειπτη στήριξη της ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (UNFICYP), δεδομένης της συνεχιζόμενης τουρκικής κατοχής και της παρουσίας 40.000 στρατευμάτων στο νησί, παράγοντες που συντηρούν την αστάθεια στην περιοχή.

Η γεωστρατηγική αξία της Ελλάδας και το σχήμα «3+1»

Η κατάθεση αναδεικνύει την Ελλάδα ως έναν από τους πλέον συνεπείς συμμάχους των ΗΠΑ, με ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία των υποδομών στη Σούδα και την Αλεξανδρούπολη. Οι εν λόγω τοποθεσίες κρίνονται ζωτικής σημασίας για τη νατοϊκή συνοχή και την ενεργειακή διαφοροποίηση της Ευρώπης.

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στο συνεργατικό σχήμα «3+1» μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και ΗΠΑ, το οποίο χαρακτηρίζεται ως βασικός πυλώνας δημοκρατικής σταθερότητας σε μια περιοχή που πλήττεται από τον πόλεμο στην Ουκρανία και την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή.

Αντίστοιχα, η Κύπρος προβάλλεται ως ολοένα και πιο κρίσιμος εταίρος, με το εκπαιδευτικό κέντρο CYCLOPS να αποτελεί πρότυπο συνεργασίας για την ασφάλεια των θαλάσσιων οδών.

Σκληρή γλώσσα για τον αποσταθεροποιητικό ρόλο της Τουρκίας

Ο κ. Λαρυγγάκης υιοθέτησε ιδιαίτερα επικριτική στάση έναντι της Άγκυρας, περιγράφοντάς την ως παράγοντα αποσταθεροποίησης. Στην κατάθεση επισημαίνεται ότι η διατήρηση του ρωσικού συστήματος S-400 υπονομεύει τη διαλειτουργικότητα του ΝΑΤΟ, ενώ οι συνεχείς παραβιάσεις της ελληνικής κυριαρχίας, η διατήρηση του casus belli και οι παράνομες ενέργειες στην κυπριακή ΑΟΖ αντιτίθενται ευθέως στο Διεθνές Δίκαιο.

Επιπλέον, καταγγέλλονται οι τουρκικές στρατιωτικές παρεμβάσεις σε Συρία και Λιβύη, καθώς και η υποστήριξη προς τη Χαμάς, ενέργειες που έρχονται σε σύγκρουση με τις αμερικανικές προτεραιότητες. Οποιαδήποτε αμερικανική βοήθεια προς την Τουρκία πρέπει να τελεί υπό την αυστηρή αίρεση της πλήρους συμμόρφωσής της με τις νατοϊκές υποχρεώσεις και τη δυτική στρατηγική.

Ο Πρόεδρος του AHI κάλεσε το Κογκρέσο να ιεραρχήσει ως προτεραιότητα την ενίσχυση της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας. Όπως τόνισε, πρόκειται για κράτη που λειτουργούν με γνώμονα τη διεθνή νομιμότητα, αποτελώντας το μοναδικό ασφαλές ανάχωμα για την προάσπιση των στρατηγικών συμφερόντων των Ηνωμένων Πολιτειών σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία.

