Σε κατάσταση πολεμικού συναγερμού βρίσκονται ξανά Μέση Ανατολή και διεθνής κοινότητα, καθώς το Ιράν ανακοίνωσε το απόγευμα του Σαββάτου το εκ νέου κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ. Η κίνηση αυτή, την οποία οι Φρουροί της Επανάστασης (IRGC) αποδίδουν στη συνέχιση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού, απειλεί να τερματίσει την εκεχειρία, μόλις τρεις ημέρες πριν από την εκπνοή της και να οδηγήσει σε γενικευμένη σύρραξη.

«Σκληρό πλήγμα» και απειλές κατά εμπορικών πλοίων

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Πολεμικού Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης, που μεταδόθηκε από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, τα Στενά θα παραμείνουν κλειστά μέχρι να αρθεί ο «παράνομος αποκλεισμός των ΗΠΑ» κατά των ιρανικών σκαφών.

Ο τοπικός διοικητής των Φρουρών στα Στενά προειδοποίησε ότι το αμερικανικό ναυτικό θα δεχθεί «σκληρό πλήγμα» σε περίπτωση επίθεσης, ενώ ξεκαθάρισε πως οποιοδήποτε πλοίο αγνοήσει τις προειδοποιήσεις, θα θεωρηθεί ότι συνεργάζεται με τον «εχθρό» και θα στοχοποιηθεί. Ήδη αναφέρονται επιθέσεις από ιρανικές κανονιοφόρους εναντίον τουλάχιστον τριών εμπορικών πλοίων, που επιχείρησαν να διέλθουν από το πέρασμα.

Στο «Situation Room» ο Τραμπ: «Δεν εκβιαζόμαστε»

Η αντίδραση της Ουάσιγκτον ήταν άμεση. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συγκάλεσε εκτάκτως το πρωί του Σαββάτου (ώρα Ουάσινγκτον) σύσκεψη στο Situation Room του Λευκού Οίκου. Στη συνάντηση συμμετείχαν ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.

«Το Ιράν προσπάθησε να κάνει το έξυπνο… ήθελαν να κλείσουν ξανά τα Στενά», δήλωσε ο Τραμπ από το Οβάλ Γραφείο, προσθέτοντας με νόημα: «Δεν μπορούν να μας εκβιάσουν».

Ο αμερικανός πρόεδρος διεμήνυσε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ, μέχρι να ολοκληρωθεί «στο 100%» η συμφωνία με το Ιράν.

Το «αγκάθι» του ουρανίου και οι μεσολαβητές

Παρά την πολεμική ρητορική, το διπλωματικό παρασκήνιο παραμένει ενεργό, αν και σε τέλμα. Ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν, Ασίμ Μουνίρ, διεξήγαγε μεσολαβητικές συνομιλίες στην Τεχεράνη, με το Ιράν να επιβεβαιώνει ότι εξετάζει νέες προτάσεις των ΗΠΑ.

Ωστόσο, ο ιρανός υφυπουργός Εξωτερικών, Σαΐντ Χατιμπζαντέχ, ξεκαθάρισε ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να παραδώσει το εμπλουτισμένο ουράνιό της στις ΗΠΑ, χαρακτηρίζοντας την απαίτηση αυτή «καταδικασμένη σε αποτυχία». Η τύχη του πυρηνικού αποθέματος παραμένει το κύριο σημείο τριβής, που εμποδίζει μια δια ζώσης συνάντηση των δύο πλευρών.

Παγκόσμιος οικονομικός τρόμος

Η νέα ανάφλεξη στα Στενά του Ορμούζ – από όπου διέρχεται το 20% της παγκόσμιας προμήθειας πετρελαίου και υγροποιημένου αερίου – προκαλεί ήδη τριγμούς στις αγορές. Ενώ οι τιμές είχαν υποχωρήσει προσωρινά, μετά το σύντομο άνοιγμα των Στενών, την Παρασκευή, η νέα εμπλοκή αναμένεται να εκτοξεύσει εκ νέου το κόστος της ενέργειας, σε μια περίοδο που η παγκόσμια οικονομία έχει ήδη χάσει πάνω από 50 δισ. δολάρια από την έναρξη της κρίσης.

Την ίδια ώρα, η κατάσταση περιπλέκεται και στον Λίβανο, όπου παρά την εκεχειρία 10 ημερών με το Ισραήλ, καταγράφονται παραβιάσεις, με τραγικό απολογισμό τον θάνατο ενός γάλλου κυανόκρανου του ΟΗΕ.