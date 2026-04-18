Σε νέα επικίνδυνη φάση εισέρχεται η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, καθώς το Ιράν ανακοίνωσε το Σάββατο ότι «σφραγίζει» εκ νέου τα Στενά του Ορμούζ, την κρισιμότερη αρτηρία για την παγκόσμια ενέργεια. Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας της χώρας διεμήνυσε ότι ο έλεγχος των Στενών είναι απόλυτος και θα διατηρηθεί μέχρι την οριστική λήξη του πολέμου, ενώ ήδη αναφέρονται οι πρώτες επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων.

Σε ηχητικά ντοκουμέντα που μετέδωσε η τηλεόραση του ΣΚΑΪ, ακούγεται συνομιλία κυβερνήτη πλοίου με τους Φρουρούς της Επανάστασης, στη συνέχεια, ο ίδιος κυβερνήτης διαμαρτύρεται και εκπέμπει σήμα κινδύνου, ενώ ακούγονται πυρά από ελαφρύ οπλισμό και λίγο μετά ακούγονται οι Φρουροί της Επανάστασης να δίνουν οδηγίες.

Πυρά εναντίον πλοίων και διπλωματικό θρίλερ

Σύμφωνα με ναυτιλιακές πηγές, τουλάχιστον δύο σκάφη δέχθηκαν πυρά, ενώ προσπαθούσαν να διέλθουν από το πέρασμα. Το περιστατικό προκάλεσε διεθνή αναταραχή, με την Ινδία να καλεί εσπευσμένα τον ιρανό πρεσβευτή στο Νέο Δελχί, μετά την επίθεση που δέχθηκε δεξαμενόπλοιο υπό ινδική σημαία, που μετέφερε αργό πετρέλαιο.

Το ιρανικό ναυτικό στέλνει μηνύματα μέσω ασυρμάτου σε εμπορικά πλοία, ξεκαθαρίζοντας ότι «καμία διέλευση δεν επιτρέπεται», ανατρέποντας τις ελπίδες που είχαν δημιουργηθεί νωρίτερα μέσα στην ημέρα, για σταδιακή αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Reports confirm an oil tanker has come under fire from Iranian Revolutionary Guard Corps (IRGC) forces near the strategic Strait of Hormuz. The vessel was reportedly targeted roughly 20 nautical miles off the coast of Oman. While the ship sustained no critical damage.

Η «απάντηση» της Τεχεράνης στον αποκλεισμό

Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι η κίνηση αυτή αποτελεί απάντηση στον συνεχιζόμενο ναυτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών από τις ΗΠΑ, τον οποίο χαρακτηρίζει κατάφωρη παραβίαση της εκεχειρίας. Ο Ανώτατος Ηγέτης, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι το Ναυτικό της χώρας είναι έτοιμο να καταφέρει «νέες πικρές ήττες» στους εχθρούς της.

«Όσο ο εχθρός επιβάλλει ναυτικό αποκλεισμό, το Ιράν θα τον θεωρεί παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός και θα εμποδίζει το περιορισμένο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ», μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Τραμπ: «Δε θα μας εκβιάσετε»

Από την πλευρά του, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αν και έκανε λόγο για «πολύ καλές συζητήσεις», που βρίσκονται σε εξέλιξη, υιοθέτησε σκληρή γραμμή:

Δήλωσε ότι το Ιράν δεν μπορεί να εκβιάζει τις ΗΠΑ, κλείνοντας τα Στενά.

Προειδοποίησε ότι αν δεν υπάρξει μόνιμη συμφωνία μέχρι την Τετάρτη (οπότε εκπνέει η εκεχειρία), οι εχθροπραξίες ενδέχεται να επαναληφθούν.

Ξεκαθάρισε ότι ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών θα συνεχιστεί, ενώ έθεσε ως απόλυτη προτεραιότητα την εξαφάνιση του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης.

Σε τεντωμένο σχοινί η παγκόσμια οικονομία

Η νέα ένταση εκτινάσσει την αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές. Παρά την πτώση των τιμών του πετρελαίου, κατά 10%, την Παρασκευή, λόγω ελπίδων για αποκλιμάκωση, η νέα τροπή των γεγονότων απειλεί με επανάληψη του ράλι τιμών. Αυτή τη στιγμή, εκατοντάδες πλοία και περίπου 20.000 ναυτικοί παραμένουν εγκλωβισμένοι στον Κόλπο, περιμένοντας με αγωνία το «πράσινο φως» για να πλεύσουν.

Οι διαπραγματεύσεις αναμένεται να συνεχιστούν στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν, με τον στρατάρχη Ασίμ Μουνίρ να εκτελεί χρέη μεσολαβητή, ωστόσο το χάσμα στο πυρηνικό ζήτημα και η κατάσταση στα Στενά καθιστούν την ειρήνη ένα εξαιρετικά δύσκολο στοίχημα.