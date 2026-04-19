Η ελπίδα για μια διπλωματική διέξοδο στη Μέση Ανατολή μοιάζει να βυθίζεται στα νερά του Περσικού Κόλπου.

Παρά τις προσπάθειες για προσέγγιση, ΗΠΑ και Ιράν παραμένουν εγκλωβισμένες σε έναν κύκλο καχυποψίας, με την Τεχεράνη να ξεκαθαρίζει πως η οριστική συμφωνία παραμένει ένας μακρινός στόχος και το πεδίο των μαχών να παίρνει ξανά «φωτιά».

Παραμένουν κλειστά τα Στενά του Ορμούζ

Η ένταση χτύπησε «κόκκινο» όταν το Ιράν προχώρησε στο εκ νέου κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, ανακαλώντας την προηγούμενη απόφαση επαναλειτουργίας τους, ως άμεσα αντίποινα στον αμερικανικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών. Η κίνηση αυτή μετατράπηκε γρήγορα σε πολεμικό σκηνικό, καθώς τουλάχιστον τρία εμπορικά πλοία δέχθηκαν πυρά ενώ επιχειρούσαν να διέλθουν από τα Στενά αμέσως μετά την ιρανική ανακοίνωση.

Η αντίδραση της Ουάσινγκτον ήταν ακαριαία, με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να εμφανίζεται οργισμένος από τις εξελίξεις. Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Σαΐντ Χατιμπζαντέχ, έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα προκλητικότητας, δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν τη δύναμη να επιβάλουν «πολιορκία» στα Στενά.

«Μακριά από μια συμφωνία» – Διπλωματικό αδιέξοδο και «χαμένη» εμπιστοσύνη

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, σε μια εκτενή συνέντευξη που παραχώρησε, επιβεβαίωσε το χάσμα που χωρίζει τις δύο πλευρές. Αν και αναγνώρισε κάποια «πρόοδο» μετά τις συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ με την αμερικανική αντιπροσωπεία υπό τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς, η ρητορική του παρέμεινε σκληρή.

«Είμαστε ακόμη μακριά από μια συμφωνία. Δεν έχουμε καμία απολύτως εμπιστοσύνη στις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε χαρακτηριστικά, καλώντας την Ουάσινγκτον να εγκαταλείψει την πολιτική των μονομερών πιέσεων.

Ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για «πολύ καλές συνομιλίες» και ισχυρίστηκε πως το Ιράν δέχθηκε να παραδώσει το εμπλουτισμένο ουράνιο, η Τεχεράνη διέψευσε άμεσα τους ισχυρισμούς, υπογραμμίζοντας ότι θεμελιώδη σημεία παραμένουν άλυτα.

Κλιμάκωση στα Στενά: Πυρά κατά εμπορικών πλοίων

Η εύθραυστη ισορροπία κατέρρευσε μέσα σε λίγες ώρες, όταν το Ιράν ανακάλεσε την απόφαση για άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, κλείνοντας ξανά τη στρατηγική δίοδο σε λιγότερο από ένα εικοσιτετράωρο. Η κίνηση αυτή, που παρουσιάστηκε ως αντίποινα στον αμερικανικό αποκλεισμό ιρανικών λιμανιών, συνοδεύτηκε από βία.

Τουλάχιστον τρία εμπορικά πλοία, ανάμεσά τους και δύο με ινδική σημαία που μετέφεραν πετρέλαιο, δέχθηκαν πυρά καθώς προσπαθούσαν να διασχίσουν τα Στενά. Οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι οποιαδήποτε παραβίαση του κλεισίματος θα θεωρείται «συνεργασία με τον εχθρό», προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση του Τραμπ, ο οποίος κατηγόρησε την Τεχεράνη για απόπειρα «εκβιασμού».

Μέτωπο στον Λίβανο: Εκεχειρία με το «δάχτυλο στη σκανδάλη»

Η κατάσταση δεν είναι λιγότερο εκρηκτική στον Λίβανο. Παρά την έναρξη της δεκαήμερης εκεχειρίας, οι εχθροπραξίες συνεχίζονται με απώλειες και από τις δύο πλευρές. Ο θάνατος ενός Γάλλου κυανόκρανου σε ενέδρα και οι συνεχιζόμενες απώλειες Ισραηλινών στρατιωτών δείχνουν ότι η παύση του πυρός είναι μόνο στα χαρτιά.

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κάσεμ, έδωσε το στίγμα της επόμενης μέρας: «Οι μαχητές θα παραμείνουν στο πεδίο με το δάχτυλο στη σκανδάλη». Οι κάτοικοι της Βηρυτού επιστρέφουν στα ερείπια των σπιτιών τους μόνο για λίγες ώρες, φοβούμενοι ότι οι αεροπορικές επιδρομές θα ξεκινήσουν από στιγμή σε στιγμή.

Αγωνία στις αγορές για το «μαύρο χρυσό»

Η νέα τροπή των γεγονότων και το κλείσιμο των Στενών —από όπου διέρχεται το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου— έχει προκαλέσει παγκόσμιο συναγερμό. Ενώ την Παρασκευή η προσωρινή αποκλιμάκωση έφερε πτώση στις τιμές και άνοδο στα χρηματιστήρια, η επιστροφή στη «σκληρή γραμμή» το Σάββατο δημιουργεί κλίμα αγωνίας για το άνοιγμα των αγορών τη Δευτέρα.

Οι αναλυτές φοβούνται νέες αναταράξεις στην παγκόσμια οικονομία, καθώς η διπλωματική χορογραφία της Αιγύπτου και του Πακιστάν δεν φαίνεται, προς το παρόν, ικανή να γεφυρώσει το χάσμα.