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Σκληρή καταδίκη από τις χώρες της περιοχής του Περσικού Κόλπου έφερε η νέα φονική επίθεση του Ιράν με πυραύλους και drones εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν, η οποία σπρώχνει την περιοχή της Μέσης Ανατολής προς περαιτέρω κλιμάκωση και η οποία δοκιμάζει τα όρια της αντοχής της εκεχειρίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Πυρ ομαδόν από τις χώρες του Κόλπου κατά Ιράν

Η Σαουδική Αραβία καταδίκασε με τον πλέον έντονο τρόπο αυτό που χαρακτήρισε «κατάφωρη ιρανική επιθετικότητα και απροκάλυπτη παραβίαση της κυριαρχίας» του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη στόχευση του Διεθνούς Αεροδρομίου του Κουβέιτ.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας υπογράμμισε ότι οι ενέργειες αυτές υπονομεύουν τις διεθνείς προσπάθειες για την αποκατάσταση της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή, επαναλαμβάνοντας παράλληλα την πλήρη αλληλεγγύη του Ριάντ προς το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν. Η Σαουδική Αραβία διαβεβαίωσε ότι στηρίζει κάθε μέτρο που λαμβάνουν οι δύο χώρες για την προστασία της κυριαρχίας, της ασφάλειας και της σταθερότητάς τους.

Ανάλογη ήταν και η αντίδραση του Ομάν, το οποίο καταδίκασε τις επιθέσεις ως παραβίαση του διεθνούς δικαίου και ως απειλή για την ασφάλεια των αμάχων. Το υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε την πλήρη αλληλεγγύη του προς τις δύο χώρες του Κόλπου, ενώ απηύθυνε έκκληση προς όλες τις πλευρές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και να αποφύγουν περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση.

«Το Ομάν ανανεώνει την έκκλησή του για αυτοσυγκράτηση, αποφυγή της έντασης και προσφυγή στον διάλογο και τα διπλωματικά μέσα για την αντιμετώπιση των κρίσεων και των διαφορών», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Η διπλωματική απάντηση του Κουβέιτ

Από την πλευρά του το ίδιο το Κουβέιτ προχώρησε σε μια κίνηση με ισχυρό πολιτικό και διπλωματικό συμβολισμό, κηρύσσοντας δύο μέλη της ιρανικής διπλωματικής αποστολής «personae non gratae», ζητώντας την αποχώρησή τους από τη χώρα εντός 24 ωρών.

Το υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τον επικεφαλής της ιρανικής διπλωματικής αποστολής προκειμένου να του επιδώσει επίσημη διαμαρτυρία για τις επιθέσεις, ξεκαθαρίζοντας ότι η παρουσία των δύο διπλωματών δεν είναι πλέον αποδεκτή.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση του Κουβέιτ, η απόφαση συνδέεται άμεσα με τις «συνεχιζόμενες, βίαιες και επαναλαμβανόμενες ιρανικές επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη», οι οποίες ανανεώθηκαν τα ξημερώματα με στόχο κρίσιμες υποδομές και πολιτικές εγκαταστάσεις της χώρας.

Τι συνέβη κατά την επίθεση

Νωρίτερα, το υπουργείο Άμυνας του Κουβέιτ είχε ανακοινώσει ότι τα συστήματα αεράμυνας της χώρας αναχαίτισαν συνολικά 13 βαλλιστικούς πυραύλους και 17 drones που είχαν εκτοξευθεί από το Ιράν.

Οι αναχαιτίσεις πραγματοποιήθηκαν πάνω από αρκετές κατοικημένες περιοχές, γεγονός που προκάλεσε πρόσθετη ανησυχία στις αρχές, καθώς συντρίμμια από τους πυραύλους και τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατέπεσαν σε διάφορα σημεία εντός της χώρας.

Οι πολίτες κλήθηκαν να αποφεύγουν τις πληγείσες περιοχές και να ακολουθούν αυστηρά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών για λόγους ασφαλείας.

Παρά τις επιτυχείς αναχαιτίσεις, μέρος της επίθεσης κατάφερε να προκαλέσει σοβαρές ζημιές στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Κουβέιτ και τον θάνατο τουλάχιστον ενός ατόμου. Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και τουλάχιστον 63 τραυματίστηκαν από τις επιθέσεις με drones που έπληξαν το αεροδρόμιο και τις γύρω εγκαταστάσεις.

According to Kuwait’s Ministry of Defense @KuwaitArmyGHQ spokesperson, Colonel Saud Al-Otaibi, Kuwaiti air defenses intercepted 13 ballistic missiles and 17 hostile drones within Kuwaiti airspace. The Iranian attack targeted several civilian and vital facilities, including… https://t.co/sUG93YZBCX pic.twitter.com/RbM20qy6kU — Basha باشا (@BashaReport) June 3, 2026

Οι αρχές έκαναν λόγο για εκτεταμένες υλικές ζημιές σε κρίσιμες υποδομές, ενώ επλήγησαν ακόμη και εγκαταστάσεις ξένων διπλωματικών αποστολών που στεγάζονται εντός του αεροδρομίου.

Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας ανακοίνωσε ότι η λειτουργία του αεροδρομίου αποκαθίστατο σταδιακά και ότι οι πτήσεις επανεκκινούν αποκλειστικά μέσω του Τερματικού Σταθμού 4, καθώς συνεχίζονταν οι εργασίες αποκατάστασης στις υπόλοιπες εγκαταστάσεις.

Τι λέει το Ιράν

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη επιχείρησε να δικαιολογήσει τις ενέργειές της, κατηγορώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες για παραβίαση της συμφωνίας εκεχειρίας και του διεθνούς δικαίου μέσω επιθέσεων εναντίον ιρανικών τάνκερ και εγκαταστάσεων.

Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών απέδωσε «άμεση και σαφή ευθύνη» στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, υποστηρίζοντας ότι οι δύο χώρες παρείχαν έδαφος και στρατιωτικές υποδομές για τη στήριξη αμερικανικών επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν.

Η Τεχεράνη υποστήριξε ότι ενεργεί στο πλαίσιο του δικαιώματος αυτοάμυνας και προειδοποίησε ότι διατηρεί τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα απέναντι σε οποιαδήποτε μελλοντική απειλή, συμπεριλαμβανομένης της στόχευσης των πηγών από τις οποίες εκκινούν επιθέσεις κατά του Ιράν.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί: «Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις πραγματοποιούν «αμυντικά πλήγματα» εναντίον εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται από τις ΗΠΑ για επιθέσεις κατά της εμπορικής ναυσιπλοΐας και για παραβίαση της εκεχειρίας. Κάθε «εχθρική ενέργεια» κατά του Ιράν θα αντιμετωπιστεί με άμεση και αποφασιστική απάντηση».

Παρέμβαση από Κίνα και πίεση από ΕΕ για αποκλιμάκωση

Την ίδια στιγμή, η Κίνα εξέφρασε έντονη ανησυχία για την επιδείνωση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή.

Κατά τη διάρκεια της τακτικής ενημέρωσης των δημοσιογράφων, εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών κάλεσε όλες τις πλευρές να σεβαστούν την εκεχειρία και να αποφύγουν ενέργειες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε γενικευμένη σύγκρουση.

Το Πεκίνο προέτρεψε ειδικότερα την Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον να διατηρήσουν ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας και να συνεχίσουν τις διπλωματικές διαπραγματεύσεις.

Αντίστοιχα και η Ευρώπη εμφανίζεται να πιέζει και αυτή για αποκλιμάκωση με τον τρόπο της, καθώς όπως έγινε γνωστό, εμφανίζεται να προετοιμάζεται για πιθανή ενίσχυση της παρουσίας της στον Περσικό Κόλπο.

Σύμφωνα με εσωτερικό έγγραφο της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (EEAS), το οποίο περιήλθε σε γνώση του Reuters, εξετάζεται το ενδεχόμενο η ευρωπαϊκή ναυτική αποστολή ASPIDES να έχει κεντρικό ρόλο στις μελλοντικές επιχειρήσεις αποναρκοθέτησης στα Στενά του Ορμούζ.

Το έγγραφο αναφέρει ότι η κατάσταση απαιτεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση να προσφέρει ουσιαστική συμβολή στις προσπάθειες σταθεροποίησης της περιοχής, αν και οποιαδήποτε τροποποίηση της εντολής της επιχείρησης ASPIDES θα απαιτήσει ομόφωνη έγκριση από τα 27 κράτη-μέλη, γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ερώτημα εάν θα υπάρξει τελικά ευρωπαϊκή συναίνεση.