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Τη σημασία της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της συλλογικής δράσης για τη διαφύλαξη των ελληνικών θαλασσών υπογράμμισε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, κατά την εκδήλωση της HELMEPA στη ναυτιλιακή έκθεση Ποσειδώνια 2026.

Ο υπουργός εξήρε το έργο της Ελληνικής Ένωσης Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος, σημειώνοντας ότι πρωτοβουλίες όπως το «Save the Seas» αποδεικνύουν πως η ναυτιλιακή κοινότητα δεν περιορίζεται μόνο στην επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά συμβάλλει ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ευαισθητοποίηση της κοινωνίας.

Αναφερόμενος στις δράσεις του υπουργείου, ο κ. Κικίλιας τόνισε ότι προτεραιότητα αποτελεί η πρόληψη και η ετοιμότητα απέναντι σε πιθανά περιστατικά θαλάσσιας ρύπανσης με σχετικές ασκήσεις και με τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, τη συμμετοχή του Λιμενικού Σώματος, εναέριων μέσων και εξειδικευμένου εξοπλισμού.

Παράλληλα, ανέφερε ότι το υπουργείο καταγράφει τις δυνατότητες και τις ανάγκες των λιμενικών αρχών και των λιμένων της χώρας, με στόχο την ενίσχυση της επιχειρησιακής τους ετοιμότητας σε περιπτώσεις ρύπανσης, ενώ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση των τοπικών κοινωνιών και των νέων γενεών γύρω από την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Ο υπουργός χαρακτήρισε τη θάλασσα αναπόσπαστο στοιχείο της ελληνικής ταυτότητας, επισημαίνοντας ότι η ναυτιλία, ο τουρισμός, οι νησιωτικές κοινωνίες και η καινοτομία συνθέτουν ένα μοναδικό οικοσύστημα που πρέπει να προστατευθεί.

«Αν υπάρχει ένας πραγματικά ανώτερος σκοπός για τον οποίο αξίζει να αγωνιστούμε, αυτός είναι οι ωκεανοί και οι θάλασσές μας», ανέφερε χαρακτηριστικά, καλώντας όλους να συμβάλουν, ώστε οι επόμενες γενιές να παραλάβουν ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο θαλάσσιο περιβάλλον.