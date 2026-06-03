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Μια κατάθεση-γροθιά στο στομάχι καθήλωσε τους πάντες στην αίθουσα του Τριμελούς Αυτοφώρου. Ο αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ., ο οποίος πριν από δύο μήνες έχασε τον 27χρονο γιο του όταν τον μαχαίρωσε θανάσιμα ένας 20χρονος στον Άγιο Δημήτριο, βρέθηκε στο βήμα του μάρτυρα. Η δίκη αφορούσε δύο κορίτσια και έναν 20χρονο φίλο του δράστη, οι οποίοι κατηγορούνταν για υπόθαλψη εγκληματία.

Συντετριμμένος και κρατώντας σφιχτά στα χέρια του τη φωτογραφία του αδικοχαμένου παιδιού του, ο πατέρας περιέγραψε με βαθιά οδύνη τα όσα συνέβησαν.

«Ο κατηγορούμενος είδε τη λαβή του μαχαιριού από τα 300 μέτρα και δεν ανέκοψε τον δράστη. Τον άφησε και έφυγαν μαζί, σαν να μη συμβαίνει τίποτα. Δεν του είπε “ρε αλήτη, τι έκανες; Δεν έχω δουλειά μαζί σου, δολοφόνε”. Μπήκαν στο αυτοκίνητο και εξαφανίστηκαν. Παράτησαν το παιδί μου να σφαδάζει χωρίς καμία ανθρωπιά, χωρίς ίχνος ενσυναίσθησης… Ήξερε πολύ καλά ότι κουβαλούσε μαχαίρι. Ο γιος μου ξεψύχησε εκεί που πηγαίναμε και παίζαμε μπάλα».

Εισαγγελική παρέμβαση: Από την υπόθαλψη στη συνέργεια για ανθρωποκτονία

Η τραγική ειρωνεία και τα στοιχεία της υπόθεσης οδήγησαν την εισαγγελέα της Έδρας σε μια καταλυτική πρόταση, υιοθετώντας πλήρως τη θέση του πατέρα.

Η εισαγγελική λειτουργός ζήτησε από το δικαστήριο να διαβιβαστούν τα πρακτικά στην Εισαγγελία, προκειμένου ο 20χρονος φίλος του δράστη να ερευνηθεί πλέον για το πολύ βαρύτερο αδίκημα της συνέργειας σε ανθρωποκτονία.

Παράλληλα, πρότεινε την απαλλαγή και των τριών κατηγορουμένων (του 20χρονου και των δύο κοριτσιών, η μία εκ των οποίων είναι πρώην σύντροφος του θύματος) από την αρχική κατηγορία της υπόθαλψης εγκληματία. Για τις δύο κοπέλες εξήγησε ότι δεν στοιχειοθετείται νομικά η συγκεκριμένη κατηγορία, καθώς δεν προκύπτει κάποια ιδιαίτερη νομική υποχρέωση εκ του νόμου.

Ωστόσο, για τον 20χρονο κατηγορούμενο, η εισαγγελέας ήταν καταπέλτης: «Είναι ο ορισμός του απλού συνεργού που στέκεται δίπλα στον δράστη, προσφέροντάς του συνδρομή πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το έγκλημα. Αντιστρέφεται την κοινή λογική ο ισχυρισμός ότι ο φίλος του κυκλοφορούσε με ένα τεράστιο μαχαίρι κι εκείνος δεν είχε καταλάβει τίποτα. Δεν χωράει στον ανθρώπινο νου ότι είδε το παιδί να μαχαιρώνεται και το άφησαν να πεθάνει αβοήθητο. Ακόμα και σε συνθήκες πολέμου, δεν εγκαταλείπεις έναν άνθρωπο να πεθάνει έτσι».

«Με είχε καταβάλει ο φόβος»

Στην απολογία του, ο 20χρονος προσπάθησε να δικαιολογήσει τη στάση του αποδίδοντάς τη στον τρόμο που ένιωσε. Ισχυρίστηκε ότι έτρεξε να προλάβει τον φίλο του, αλλά εκείνος είχε ήδη βγάλει το μαχαίρι και είχε τραυματίσει τον 27χρονο.

«Όταν είδα το μαχαίρι, φοβήθηκα για τη δική μου ζωή. Πήγαμε κάτω από το σπίτι του και τον περίμενα να αλλάξει ρούχα. Είχε αίματα στο χέρι του. Μέσα στο αυτοκίνητο σκέφτηκα να φύγω και να καλέσω την αστυνομία, αλλά με είχε καταβάλει ο τρόμος, γιατί ήξερε πού μένω. Γενικά, σε παλιότερους καυγάδες μας, ήξερα ότι ήταν πολύ οξύθυμος χαρακτήρας».

Η ακροαματική διαδικασία διεκόπη και η δίκη αναμένεται να συνεχιστεί στις 30 Ιουνίου, οπότε και το δικαστήριο θα ανακοινώσει την τελική του απόφαση.