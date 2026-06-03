Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Ξυλοδαρμοί, συνεχής παρακολούθηση και απειλές βίωνε η 39χρονη Βασιλική, πριν πέσει νεκρή από τις 45 μαχαιριές του συζύγου της.

Το άγριο έγκλημα, που αποκαλύφθηκε προχθές τα ξημερώματα στην Καλαμάτα, ήρθε να κόψει βίαια το νήμα της ζωής μιας γυναίκας που προσπαθούσε απεγνωσμένα, αλλά μάταια, να ξεφύγει από ένα άκρως τοξικό και επικίνδυνο περιβάλλον, προστατεύοντας τα δύο της παιδιά.

Το μυστικό ραντεβού για το διαζύγιο και τα κρυμμένα σημάδια

Σύμφωνα με αποκαλύψεις της εκπομπής Live News, η 39χρονη είχε κάνει το πρώτο βήμα για να τερματίσει τον εφιάλτη της περίπου 20-25 ημέρες πριν από τη δολοφονία ζητώντας νομική καθοδήγηση για την έκδοση διαζυγίου. Η δικηγόρος της, μιλώντας στην εκπομπή, περιέγραψε μια γυναίκα σε κατάσταση σοκ, γεμάτη μελανιές.

«Την είδα ράκος και συγκλονίστηκα. Είχε εμφανή σημάδια κακοποίησης στα χέρια και στην κνήμη. Όταν τη ρώτησα τι συνέβη, απέφυγε να απαντήσει ευθέως. Μου περιέγραψε ότι δεχόταν σωματική βία από την περίοδο της εγκυμοσύνης της, ενώ ο σύζυγός της τη χτυπούσε επίτηδες στο κεφάλι, μέσα στα μαλλιά, για να μη φαίνονται τα σημάδια».

Παράλληλα, η 39χρονη δεχόταν ανυπόφορη ψυχολογική βία και απειλές ότι αν έφευγε, δεν θα ξαναέβλεπε ποτέ τα παιδιά της, έναν φόβο που την κρατούσε εγκλωβισμένη, καθώς δεν είχε καμία οικογενειακή υποστήριξη, αφού οι γονείς της είχαν φύγει από τη ζωή.

«Νομίζω ότι με ναρκώνει» – Η στενή παρακολούθηση

Ο έλεγχος του δράστη πάνω στη σύζυγό του ήταν απόλυτος. Είχε δημιουργήσει ψεύτικο προφίλ στο Facebook για να ελέγχει τις επαφές της, ενώ την ακολουθούσε παντού.

Η δικηγόρος του θύματος θυμάται ένα χαρακτηριστικό περιστατικό στα δικαστήρια, την επόμενη ημέρα από το πρώτο τους ραντεβού.

«Ήρθε να με βρει στα δικαστήρια χωρίς ραντεβού. Παρατήρησα έναν άνδρα να μας κοιτάζει επίμονα και έντονα. Όταν τη ρώτησα αν τον ξέρει, γύρισε, τρομάζει και μου λέει: “Είναι ο άντρας μου”. Σηκώθηκε και έφυγε αμέσως. Την παρακολουθούσε συνεχώς».

Η πιο ανατριχιαστική εξομολόγηση της 39χρονης αφορούσε τις υποψίες της ότι ο σύζυγός της τη νάρκωνε. «Κοιμάμαι στο μαξιλάρι μου, αλλά νομίζω ότι κάτι μου δίνει και αποκοιμιέμαι βαθιά για να μου ψάχνει το κινητό», είχε εκμυστηρευτεί στη δικηγόρο της. Ωστόσο, λίγες ημέρες αργότερα, υπό το καθεστώς του τρόμου, η 39χρονη προσέγγισε ξανά τη δικηγόρο λέγοντας: «Θα τα βρούμε, δεν θα προχωρήσω».

Το κρυφό σχέδιο διαφυγής

Η αδελφή του θύματος αποκάλυψε ότι οι δυο τους είχαν καταστρώσει ένα μυστικό σχέδιο προκειμένου η 39χρονη να πάρει τα παιδιά της και να εξαφανιστεί. «Το σχεδιάζαμε μαζί, χωρίς να το ξέρει κανείς. Ήθελε μόνο να φύγει με τα παιδιά της, τίποτα άλλο. Δυστυχώς, δεν πρόλαβε», δήλωσε συντετριμμένη.

Η γυναίκα είχε ζητήσει βοήθεια πριν από έναν χρόνο και από το Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών Καλαμάτας, προσπαθώντας να οργανώσει την έξοδό της από αυτό που οι κοινωνικοί λειτουργοί χαρακτήρισαν ως «κατάσταση ομηρίας». Στο πλαίσιο αυτό αναζητούσε απεγνωσμένα οποιαδήποτε δουλειά για να αποκτήσει οικονομική ανεξαρτησία.

Η επόμενη μέρα για τα παιδιά

Την ίδια ώρα, η τραγωδία χτυπά τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού. Τα παιδιά νοσηλεύονται στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Καλαμάτας, όπου ενημερώθηκαν για τον θάνατο της μητέρας τους παρουσία παιδοψυχολόγου.

Οι αιματολογικές τους εξετάσεις είναι καθαρές, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων για να διαπιστωθεί αν τους είχαν χορηγηθεί ουσίες. Η αδελφή του θύματος έχει ήδη κινήσει τις διαδικασίες για να αναλάβει την επιμέλειά τους.