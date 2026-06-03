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Με πυξίδα την αναβάθμιση και αιχμή του δόρατος την πολυτέλεια, ο ελληνικός τουρισμός επαναπροσδιορίζει σταθερά το αναπτυξιακό του μοντέλο.

Η εικόνα που διαμορφώθηκε το 2025 στο εγχώριο ξενοδοχειακό δυναμικό, επιβεβαιώνει ότι η αγορά εγκαταλείπει σταδιακά τα χαμηλότερων προδιαγραφών καταλύματα και στρέφεται ολοένα περισσότερο σε μονάδες υψηλής ποιότητας, μεγαλύτερης δυναμικότητας και αυξημένης προστιθέμενης αξίας.

Τα τελευταία στοιχεία του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΞΕΕ), τα οποία επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ), αποτυπώνουν με σαφήνεια τη βαθιά μεταβολή που συντελείται στον κλάδο.

Το 2025 η χώρα απέκτησε 68 νέα ξενοδοχεία στις δύο ανώτερες κατηγορίες, εκείνες των 4 και 5 αστέρων, ενώ την ίδια στιγμή οι μονάδες χαμηλότερων κατηγοριών συνέχισαν να περιορίζονται.

Η εξέλιξη αυτή δεν αποτελεί μια συγκυριακή μεταβολή, αλλά μέρος μιας μακροχρόνιας στρατηγικής αναδιάρθρωσης της ελληνικής φιλοξενίας. Οι επενδύσεις επικεντρώνονται πλέον σε καταλύματα που μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός ταξιδιώτη με υψηλότερες προσδοκίες, ο οποίος αναζητεί ποιοτικές υπηρεσίες, εμπειρίες ευεξίας, σύγχρονες υποδομές και ολοκληρωμένες παροχές. Παράλληλα, η στροφή προς τις υψηλότερες κατηγορίες λειτουργεί ως μοχλός ενίσχυσης των τουριστικών εσόδων. Τα ξενοδοχεία πολυτελείας και ανώτερων προδιαγραφών συνδέονται άμεσα με μεγαλύτερη κατά κεφαλήν δαπάνη, υψηλότερη απασχόληση και αυξημένη οικονομική δραστηριότητα στις τοπικές κοινωνίες.

Οριακή αύξηση μονάδων, αναβάθμιση ποιότητας

Αν και ο συνολικός αριθμός των ξενοδοχείων αυξήθηκε μόλις οριακά το 2025, η ποιοτική μεταβολή του κλάδου είναι εντυπωσιακή. Συγκεκριμένα, τα ξενοδοχεία της χώρας ανήλθαν σε 10.118 από 10.104 το 2024, σημειώνοντας αύξηση μόλις 0,1%, δηλαδή μόλις 14 νέες μονάδες.

Πίσω όμως από αυτή τη σχεδόν αμελητέα μεταβολή κρύβεται μια βαθιά αναδιάταξη του χάρτη της ελληνικής φιλοξενίας. Οι μονάδες 4 και 5 αστέρων ενισχύθηκαν συνολικά κατά 68 ξενοδοχεία, ενώ οι κατηγορίες 1, 2 και 3 αστέρων μειώθηκαν κατά 54 μονάδες. Η εικόνα αυτή αποτυπώνει την απόφαση ολοένα και περισσότερων επιχειρηματιών είτε να αναβαθμίσουν τα καταλύματά τους είτε να επενδύσουν εξαρχής σε μονάδες υψηλότερων τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών.

Παράλληλα, αυξήθηκε και η συνολική δυναμικότητα του κλάδου. Οι διαθέσιμες κλίνες ανήλθαν στις 902.000 το 2025, από 894.000 το προηγούμενο έτος, παρουσιάζοντας άνοδο 0,8%. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι προστέθηκαν σχεδόν 7.500 νέες κλίνες μέσα σε έναν χρόνο, εξέλιξη που καταδεικνύει ότι η επενδυτική δραστηριότητα δεν αφορά μόνο τον αριθμό των μονάδων αλλά και το μέγεθος και την επιχειρησιακή τους δυναμικότητα.

Τα 5άστερα οδηγούν το μέλλον

Η πλέον κερδισμένη από τη νέα αυτή πραγματικότητα αναδεικνύεται η κατηγορία των ξενοδοχείων 5 αστέρων, η οποία εξελίσσεται στον βασικό πυλώνα ανάπτυξης της ελληνικής τουριστικής οικονομίας.

Το 2025 τα ξενοδοχεία της ανώτατης κατηγορίας αυξήθηκαν κατά 4% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, φτάνοντας τις 869 μονάδες από 835 το 2024. Η άνοδος θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς τα πολυτελή καταλύματα αποτελούν βασικό εργαλείο προσέλκυσης επισκεπτών υψηλού εισοδηματικού επιπέδου και ενισχύουν σημαντικά τη μέση τουριστική δαπάνη.

Ταυτόχρονα, τα πεντάστερα ξενοδοχεία συνδέονται με μεγαλύτερες ανάγκες σε προσωπικό, περισσότερες εξειδικευμένες υπηρεσίες και αυξημένη κατανάλωση τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών, λειτουργώντας πολλαπλασιαστικά για την οικονομία. Η ενίσχυση της πολυτελούς φιλοξενίας συμβάλλει και στην αναβάθμιση της διεθνούς εικόνας της Ελλάδας ως premium προορισμού. Τα τελευταία χρόνια, η χώρα επιχειρεί να απομακρυνθεί από το στερεότυπο του μαζικού και χαμηλού κόστους τουρισμού, επενδύοντας σε εμπειρίες υψηλής ποιότητας που μπορούν να στηρίξουν πιο βιώσιμη ανάπτυξη και μεγαλύτερη τουριστική περίοδο. Θετική ήταν και η εικόνα των ξενοδοχείων 4 αστέρων, τα οποία αυξήθηκαν κατά 1,85%, φτάνοντας τις 1.932 μονάδες από 1.898 το 2024. Πρόκειται για μια κατηγορία κομβικής σημασίας για την ελληνική αγορά, καθώς συνδυάζει ποιοτικές υπηρεσίες με πιο προσιτό κόστος σε σχέση με τα πολυτελή resorts.

Τα τετράστερα καταλύματα αποτελούν βασικό πυλώνα για τον οικογενειακό τουρισμό, τα οργανωμένα πακέτα διακοπών αλλά και την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, καθώς μπορούν να λειτουργούν αποτελεσματικά και εκτός υψηλής σεζόν.

Οι χαμηλότερες κατηγορίες

Στον αντίποδα, οι μονάδες χαμηλότερων κατηγοριών συνεχίζουν να χάνουν έδαφος, καθώς βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα ολοένα πιο απαιτητικό περιβάλλον.

Η μεγαλύτερη μείωση σε απόλυτους αριθμούς καταγράφηκε στα ξενοδοχεία 2 αστέρων, τα οποία περιορίστηκαν κατά 36 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 1,1%. Παρά τη μείωση, εξακολουθούν να αποτελούν τη μεγαλύτερη κατηγορία της ελληνικής αγοράς. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η ποσοστιαία πτώση στα ξενοδοχεία 1 αστέρος, τα οποία μειώθηκαν κατά 1,4%, από 1.147 μονάδες το 2024 σε 1.131 το 2025.

Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνει τις μεγάλες πιέσεις που αντιμετωπίζουν οι μικρότερες επιχειρήσεις. Το αυξημένο ενεργειακό κόστος, οι ανάγκες εκσυγχρονισμού, οι ελλείψεις προσωπικού και ο εντεινόμενος ανταγωνισμός από πιο σύγχρονες μονάδες καθιστούν ολοένα δυσκολότερη τη βιωσιμότητα των παλαιότερων και μικρότερων καταλυμάτων. Πιο σταθερή εμφανίζεται η κατηγορία των 3 αστέρων, η οποία υποχώρησε μόλις κατά δύο μονάδες, διατηρώντας ισχυρή παρουσία στην αγορά και καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα μεσαίας ζήτησης.

Μεγαλύτερα ξενοδοχεία, λιγότερες μικρές μονάδες

Η αναδιάρθρωση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος δεν αφορά μόνο την ποιότητα, αλλά και το μέγεθος των μονάδων. Τα στοιχεία του 2025 δείχνουν ότι ενισχύονται σταθερά τα μεγαλύτερα ξενοδοχεία, τα οποία διαθέτουν περισσότερες υποδομές, αυξημένη επιχειρησιακή ευελιξία και δυνατότητα παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών φιλοξενίας.

Τα μεσαίου μεγέθους ξενοδοχεία, δυναμικότητας 51 έως 100 δωματίων, αυξήθηκαν σε 1.271 μονάδες από 1.265 το 2024, παρουσιάζοντας άνοδο 0,5%. Παράλληλα, τα μεγάλα ξενοδοχεία άνω των 100 δωματίων ανήλθαν σε 883 μονάδες από 878 έναν χρόνο πριν, σημειώνοντας αύξηση 0,6%. Η μεταβολή αυτή αντανακλά το αυξανόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον για μονάδες μεγαλύτερης κλίμακας, οι οποίες μπορούν να εξυπηρετήσουν υψηλότερους όγκους επισκεπτών και να αναπτύξουν πιο σύνθετες υπηρεσίες, όπως συνεδριακό τουρισμό, εγκαταστάσεις ευεξίας και ολοκληρωμένα τουριστικά πακέτα.

Ανοδικά κινήθηκαν και τα μικρά ξενοδοχεία δυναμικότητας 21 έως 50 δωματίων, τα οποία αυξήθηκαν σε 3.869 μονάδες από 3.853 το 2024.

Αντίθετα, οι πολύ μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις με 1 έως 20 δωμάτια περιορίστηκαν σε 4.094 μονάδες από 4.108 το προηγούμενο έτος. Αν και παραμένουν αριθμητικά οι περισσότερες στην ελληνική αγορά, η σταδιακή υποχώρησή τους δείχνει ότι το επιχειρηματικό μοντέλο της μικρής οικογενειακής μονάδας δέχεται ολοένα μεγαλύτερες πιέσεις.

Ο «πρωταθλητής» της πολυτέλειας

Σε γεωγραφικό επίπεδο, το Νότιο Αιγαίο εξακολουθεί να κυριαρχεί στον ελληνικό τουριστικό χάρτη. Στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα λειτουργούν συνολικά 2.309 ξενοδοχεία, εκ των οποίων τα 325 ανήκουν στην ανώτατη κατηγορία.

Η περιφέρεια συγκεντρώνει και τον μεγαλύτερο αριθμό πεντάστερων μονάδων πανελλαδικά, επιβεβαιώνοντας τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην προσέλκυση τουρισμού υψηλών απαιτήσεων. Η Κρήτη ακολουθεί με 1.653 ξενοδοχεία και 186 μονάδες 5 αστέρων, διατηρώντας ισχυρή παρουσία τόσο στον μαζικό όσο και στον ποιοτικό τουρισμό.

Την πρώτη τριάδα σε συνολικό αριθμό μονάδων συμπληρώνει η Κεντρική Μακεδονία με 1.115 ξενοδοχεία, ενώ σε επίπεδο πολυτελών καταλυμάτων ξεχωρίζουν και τα Ιόνια Νησιά, τα οποία διαθέτουν 90 ξενοδοχεία 5 αστέρων.