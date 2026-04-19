«Η δουλειά μου είναι να μην κάνω πίσω σε καμία παθογένεια» τόνισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη εβδομαδιαία ανασκόπησή του αναφερόμενος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ παράλληλα κάλεσε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να «αποφύγει επιλεκτικές διαρροές και να προχωρήσει ταχύτατα στις προβλεπόμενες διαδικασίες».

Με μήνυμα για ταχεία ανάρρωση του στενού του συνεργάτη και υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργου Μυλωνάκη, ο οποίος παραμένει νοσηλευόμενος στον «Ευαγγελισμό» δίνοντας μια μεγάλη μάχη, ξεκίνησε την καθιερωμένη ανάρτησή του ο πρωθυπουργός.

«Ένας από τους στενότερους συνεργάτες μου, ο Γιώργος Μυλωνάκης, δίνει αυτήν τη στιγμή μια πολύ μεγάλη μάχη. Η σκέψη μου, η σκέψη όλων μας, είναι μαζί του και στην οικογένειά του, με την ευχή να βγει νικητής» τόνισε.

Στη συνέχεια, έκανε λόγο για κανονικοποίηση της τοξικότητας και μίας «δημόσιας εμμονικής στοχοποίησης επί τη βάση κατασκευασμένων άθλιων ψεμάτων, που εκπορεύεται σε πολλές περιπτώσεις από εκτελεστές συμβολαίων δολοφονίας χαρακτήρων που ενδύονται τον μανδύα της ερευνητικής δημοσιογραφίας».

ΟΠΕΚΕΠΕ, Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και άρση ασυλίας των 11 της ΝΔ

Αναφερόμενος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε την απόφαση για εξυγίανση του οργανισμού, τονίζοντας ότι η υπαγωγή του στην ανεξάρτητη φορολογική διοίκηση βάζει τέλος στις πελατειακές σχέσεις και τις παράτυπες πληρωμές. Παράλληλα, εξέφρασε τη στήριξή του στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, επισημαίνοντας ωστόσο την ανάγκη για αντικειμενικότητα και ταχύτητα στις διαδικασίες, ώστε οι βουλευτές να μην παραμένουν «όμηροι εντυπώσεων». Χαιρέτισε δε την απόφαση των 11 βουλευτών της ΝΔ για άρση της ασυλίας τους, ως τον πιο γρήγορο δρόμο προς τη δικαίωση.

Γεώτρηση στο Ιόνιο μετά από 50 χρόνια

Μία από τις σημαντικότερες ειδήσεις της εβδομάδας αφορά την υπογραφή σύμβασης για ερευνητική γεώτρηση στο Βορειοδυτικό Ιόνιο από την κοινοπραξία ExxonMobil – Energean – HELLENiQ Energy.

Με το γεωτρύπανο να αναμένεται τον Φεβρουάριο του 2027, η Ελλάδα επιστρέφει στις έρευνες υδρογονανθράκων μετά από μισό αιώνα. Οι εκτιμήσεις για 200 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ανοίγουν τον δρόμο για ενεργειακή απεξάρτηση και σημαντικά έσοδα για το δημόσιο.

Social Media και ανήλικοι: Η νέα κόκκινη γραμμή

Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε εκτενώς στην απόφαση για απαγόρευση των social media σε παιδιά κάτω των 15 ετών, η οποία θα ενεργοποιηθεί την 1η Ιανουαρίου 2027. Τόνισε ότι ο εθιστικός χαρακτήρας του scrolling πλήττει την ψυχική υγεία των παιδιών και υπογράμμισε πως η Ελλάδα πρωτοστατεί σε αυτό το ζήτημα, διεκδικώντας ταυτόχρονα μια ενιαία ευρωπαϊκή απάντηση απέναντι στις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας.

Εξοπλισμοί και Οικονομία

Στον τομέα της άμυνας, η χώρα παρέλαβε το 50ό αναβαθμισμένο F-16 Viper, συνεχίζοντας το πρόγραμμα ενίσχυσης της Πολεμικής Αεροπορίας. Στο μέτωπο της οικονομίας, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι, παρά την αβεβαιότητα από την κρίση στον Περσικό Κόλπο, η ελληνική οικονομία παραμένει ανθεκτική με ρυθμούς ανάπτυξης πάνω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, ενώ προανήγγειλε 13 νέες μεγάλες επενδύσεις ύψους 320 εκ. ευρώ, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα.

Υποδομές στην Αθήνα, οι 2 παρεμβάσεις

Η ανασκόπηση έκλεισε με δύο παρεμβάσεις για την καθημερινότητα: την τοποθέτηση απινιδωτών σε όλους τους σταθμούς του Μετρό και την απόδοση της Λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας στους πεζούς. Με την τελευταία, η Αθήνα αποκτά έναν ενοποιημένο αρχαιολογικό πυρήνα 4 χιλιομέτρων, αναβαθμίζοντας την ιστορική ταυτότητα της πρωτεύουσας.