Μια ασυνήθιστη εκστρατεία ξεκίνησε βουλευτής του Εργατικού Κόμματος στη Μεγάλη Βρετανία με στόχο να ανακηρύξει το 2026 ως το «καλοκαίρι του σεξ», δηλώνοντας μάλιστα πως ελπίζει να φέρει μέχρι και σεξουαλικά βοηθήματα (sex toys) εντός του Κοινοβουλίου.

Η Samantha Niblett, βουλευτής της περιφέρειας Derbyshire South, ηγείται της πρωτοβουλίας υπό τον τίτλο «Yes Sex Please, We’re British!», μιας καμπάνιας που αποσκοπεί σε μια πιο ανοιχτή, συμπεριληπτική και δια βίου σεξουαλική αγωγή, μακριά από τα ταμπού του παρελθόντος.

Στόχος να βοηθηθούν οι πολίτες να κατανοήσουν την έννοια της συναίνεσης, να προλάβουν την κακοποίηση και τη βία, και να ευαισθητοποιηθούν σχετικά με το πώς ο τοκετός, η εμμηνόπαυση, το άγχος και άλλες καταστάσεις υγείας μπορούν να επηρεάσουν τη σεξουαλική ικανοποίηση.

«Οι άνθρωποι έχουν ένα φυσικό ενδιαφέρον για το σεξ. Είναι μια ευκαιρία να υπενθυμίσουμε στον κόσμο ότι πρόκειται για κάτι χαρούμενο», δήλωσε η Niblett, υπογραμμίζοντας τη σημασία της καταπολέμησης του κοινωνικού στίγματος.

«Το σεξ είναι κάτι που σχεδόν όλοι θέλουμε και σχεδόν όλοι κάνουμε»

Η βουλευτής συνεργάζεται με την Cindy Gallop, επιχειρηματία στον χώρο της σεξουαλικής τεχνολογίας (sextech) και ιδρύτρια του ιστότοπου MakeLoveNotPorn. Η πλατφόρμα αυτή στοχεύει να προσφέρει μια εναλλακτική στο σκληρό πορνογραφικό περιεχόμενο, προβάλλοντας την πραγματική οικειότητα.

Σε συνέντευξή της στο PoliticsHome, η 46χρονη Niblett αποκάλυψε την πρόθεσή της να μεταφέρει τη συζήτηση στην καρδιά της βρετανικής πολιτικής. Παρόλο που τα μέτρα ασφαλείας του Κοινοβουλίου ενδέχεται να αποτελέσουν εμπόδιο, η ίδια επιθυμεί να παρουσιάσει σεξουαλικά βοηθήματα στους συναδέλφους της για να ενθαρρύνει τον διάλογο γύρω από τη σεξουαλική ικανοποίηση.

Προσωπικές εξομολογήσεις και «επαναπρογραμματισμός»

Η Niblett μίλησε με αφοπλιστική ειλικρίνεια για τις δικές της εμπειρίες, παραδεχόμενη ότι η πρώτη της επαφή με την πορνογραφία έγινε στην ευαίσθητη ηλικία των 10 ετών, μέσω βιντεοκασετών και περιοδικών.

«Αναρωτιέμαι μερικές φορές αν το γεγονός ότι είδα τέτοιο περιεχόμενο τόσο νέα, χωρίς να μπορώ να μιλήσω γι’ αυτό, διαμόρφωσε τον άνθρωπο που είμαι σήμερα. Δεν κάνω αυτή την καμπάνια επειδή είμαι κάποιο τρομερά απελευθερωμένο ή σεξουαλικά εκκεντρικό άτομο. Δεν είμαι. Μακάρι να ήμουν.»

Η ίδια περιέγραψε τη σεξουαλική αγωγή που έλαβε στο σχολείο ως «στεγνά ιατρική», εστιασμένη αποκλειστικά στους κινδύνους και τις απαγορεύσεις, χωρίς καμία αναφορά στην απόλαυση αλλά ούτε και στην αντισύλληψη. «Δεν είναι αργά να επαναπρογραμματίσω τον εγκέφαλό μου. Ελπίζω αυτό το “καλοκαίρι του σεξ” να αποτελέσει ένα μάθημα και για εμένα την ίδια», πρόσθεσε.

«Από τη στιγμή που σε κάνει να νιώθεις καλά, είναι καλό και για την υγεία σου» τόνισε μιλώντας για την αυτοϊκανοποίηση. Μάλιστα, ιατρικές έρευνες έχουν δείξει πως έχει ευεργετικά οφέλη στην καταπολέμηση του στρες και την ανακούφιση του πόνου, όπως στις κράμπες περιόδου, ενώ στους άνδρες μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του προστάτη.

Το πορνό δεν είναι αληθινό σεξ

Η βουλευτής παραδέχτηκε ότι έχει παρακολουθήσει πορνό, «όπως πολύς κόσμος», αλλά πλέον προτιμά περιεχόμενο που δείχνει «πραγματικούς ανθρώπους με τις ατέλειές τους, το χιούμορ και την αισθησιακή οικειότητά τους».

Χωρίς να κρίνει τις διαφορετικές προτιμήσεις, προειδοποίησε ότι η υπερβολική έκθεση στην κλασική πορνογραφία μπορεί να «απευαισθητοποιήσει» τον κόσμο και να διαστρεβλώσει την εικόνα για το πώς είναι το πραγματικό σεξ μεταξύ ανθρώπων που δεν είναι επαγγελματίες ηθοποιοί.

«Πρέπει απλώς να παραδεχτούμε ότι το σεξ είναι κάτι που σχεδόν όλοι θέλουμε να κάνουμε και σχεδόν όλοι κάνουμε», κατέληξε η Niblett, στέλνοντας ένα μήνυμα απενοχοποίησης προς τη βρετανική κοινωνία

Νομοθετικές πρωτοβουλίες

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι προωθούνται νέες ρυθμίσεις για την πορνογραφία στο πλαίσιο του νομοσχεδίου για το Έγκλημα και την Αστυνόμευση, το οποίο τελεί υπό ψήφιση στη βρετανική Βουλή. Οι νέες διατάξεις περιλαμβάνουν την απαγόρευση εφαρμογών που παράγουν ή διακινούν γυμνό περιεχόμενο, καθώς και την ποινικοποίηση της απεικόνισης στραγγαλισμού σε ταινίες πορνό, με στόχο την προστασία των γυναικών από τη βία.

Κατόπιν πιέσεων από την κοινοβουλευτική ομάδα, η κυβέρνηση των Εργατικών συμφώνησε επίσης να απαγορεύσει συγκεκριμένες κατηγορίες διαδικτυακής πορνογραφίας, όπως το λεγόμενο «barely legal» περιεχόμενο (όπου ενήλικες υποδύονται ανήλικους).