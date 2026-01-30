Η Γαλλία ετοιμάζεται να κατοχυρώσει νομικά το τέλος των λεγόμενων «συζυγικών δικαιωμάτων» , δηλαδή της ιδέας ότι ο γάμος συνεπάγεται υποχρέωση σεξουαλικής επαφής.

Ένα νομοσχέδιο που εγκρίθηκε την Τετάρτη από την Εθνοσυνέλευση, προσθέτει ρήτρα στον αστικό κώδικα της χώρας, διευκρινίζοντας ότι η «κοινότητα διαβίωσης» δε δημιουργεί «υποχρέωση για σεξουαλικές σχέσεις».

Ο νέος νόμος καθιστά επίσης αδύνατη τη χρήση της έλλειψης σεξουαλικών σχέσεων ως επιχείρημα σε διαζύγιο που βασίζεται σε υπαιτιότητα. Αν και θεωρείται απίθανο να επηρεάσει ουσιαστικά τις αποφάσεις των δικαστηρίων, οι υποστηρικτές του νομοσχεδίου εκτιμούν ότι θα συμβάλει στην πρόληψη του βιασμού εντός γάμου.

Οι λόγοι πίσω από τον νόμο

«Επιτρέποντας την ύπαρξη ενός τέτοιου δικαιώματος ή καθήκοντος, δίνουμε συλλογικά έγκριση σε ένα σύστημα κυριαρχίας και θήρευσης από τον σύζυγο προς τη σύζυγο», τόνισε η εισηγήτρια του νομοσχεδίου, βουλευτής των Πρασίνων, Μαρί-Σαρλότ Γκαρέν. «Ο γάμος δεν μπορεί να είναι μια φούσκα όπου η συναίνεση για σεξ θεωρείται οριστική και αμετάκλητη», πρόσθεσε.

Ο νόμος επιδιώκει να άρει μια νομική ασάφεια, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει καμία ρητή αναφορά στο «συζυγικό καθήκον» σε κανένα νομικό κείμενο. Ο γαλλικός αστικός κώδικας καθορίζει ήδη τα καθήκοντα του γάμου ως «σεβασμό, πίστη, υποστήριξη και βοήθεια» και αναφέρει ότι τα ζευγάρια δεσμεύονται σε μια «κοινότητα διαβίωσης».

Η ιστορική προέλευση

Η έννοια των «συζυγικών» – δηλαδή σεξουαλικών – δικαιωμάτων προέρχεται από το μεσαιωνικό εκκλησιαστικό δίκαιο. Ωστόσο, σε σύγχρονες υποθέσεις διαζυγίων, δικαστές έχουν κατά καιρούς ερμηνεύσει ευρέως την «κοινότητα διαβίωσης», περιλαμβάνοντας σε αυτή και τις σεξουαλικές σχέσεις.

Σε μια γνωστή υπόθεση του 2019, γυναίκα είχε αποκρύψει σεξουαλικές επαφές από τον σύζυγό της για αρκετά χρόνια, με αποτέλεσμα εκείνος να λάβει διαζύγιο «βάσει υπαιτιότητας». Η γυναίκα προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ), το οποίο πέρυσι καταδίκασε τη Γαλλία, σημειώνοντας ότι η άρνηση σεξουαλικής επαφής δεν μπορεί να αποτελεί λόγο για διαζύγιο με βάση υπαιτιότητα.

Η απόφαση αυτή θεωρήθηκε σημαντική πρόοδος από φεμινιστικές οργανώσεις. Στην πράξη, καθιστά πλέον αδύνατο για οποιονδήποτε Γάλλο δικαστή να εκδώσει ανάλογη απόφαση – και γι’ αυτό ο νέος νόμος λειτουργεί κυρίως ως διευκρίνιση.

Η ανάγκη για αλλαγή στην κοινωνία

Για τους ακτιβιστές, η ιδέα ότι οι σύζυγοι έχουν «καθήκον» να συναινέσουν σε σεξουαλικές σχέσεις με τους συντρόφους τους εξακολουθεί να υφίσταται σε ορισμένα τμήματα της κοινωνίας και πρέπει να αντιμετωπιστεί.

Η δίκη του Μαζάν το 2024, όπου η Ζιζέλ Πελικό βιάστηκε επανειλημμένα ενώ βρισκόταν ναρκωμένη και αναίσθητη από άνδρες που είχε προσκαλέσει ο σύζυγός της, θεωρείται εμβληματική. Αρκετοί κατηγορούμενοι ισχυρίστηκαν ότι υπέθεσαν τη συναίνεσή της λόγω των όσων τους είχε πει ο σύζυγός της.

Νομικές αλλαγές για τον βιασμό

Στη Γαλλία, όπως και σε πολλές άλλες χώρες, ο βιασμός εντός γάμου πλέον τιμωρείται από το νόμο, ενώ πριν το 1990 οι άνδρες μπορούσαν να επικαλεστούν ότι ο γάμος υπονοούσε συναίνεση.

Από τον Νοέμβριο του 2025, ο νομικός ορισμός του βιασμού στη Γαλλία επεκτάθηκε ώστε να περιλαμβάνει την έννοια της μη συναίνεσης. Προηγουμένως, βιασμός οριζόταν ως σεξουαλική πράξη που τελείται με «βία, καταναγκασμό, απειλή ή έκπληξη». Τώρα, βιασμός θεωρείται οποιαδήποτε πράξη χωρίς «ενημερωμένη, συγκεκριμένη, προηγούμενη και ανακλητή» συναίνεση. Η σιωπή ή η απουσία αντίδρασης δεν συνεπάγεται συναίνεση.