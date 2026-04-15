Με μια επίδειξη τεχνολογικής και ναυτικής υπεροχής, οι ΗΠΑ κατάφεραν μέσα σε λιγότερο από δύο 24ωρα να «σβήσουν τις μηχανές» της ιρανικής οικονομίας.

Χωρίς να χρειαστεί να κλείσουν φυσικά τα Στενά του Ορμούζ, οι αμερικανικές δυνάμεις δημιούργησαν μια παγκόσμια ζώνη αποκλεισμού, όπου κάθε πλοίο που μεταφέρει ιρανικό φορτίο -οπουδήποτε στον πλανήτη- θεωρείται πλέον στόχος. Η Τεχεράνη βρίσκεται αντιμέτωπη με το απόλυτο οικονομικό blackout, την ώρα που ο αμερικανικός στόλος επιτηρεί τα πάντα από τη στρατόσφαιρα μέχρι τα βάθη της Αραβικής Θάλασσας.

«Ο ναυτικός αποκλεισμός των λιμανιών του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες έχει εφαρμοστεί πλήρως και σταμάτησε το μεγαλύτερο μέρος της οικονομικής δραστηριότητας της Τεχεράνης σε μόλις μιάμιση ημέρα» δήλωσε την Τετάρτη ο επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM).

«Εκτιμάται ότι το 90% της οικονομίας του Ιράν τροφοδοτείται από το διεθνές θαλάσσιο εμπόριο. Σε λιγότερο από 36 ώρες από την εφαρμογή του αποκλεισμού, οι αμερικανικές δυνάμεις σταμάτησαν πλήρως κάθε εμπορική δραστηριότητα που εισέρχεται ή εξέρχεται από το Ιράν δια θαλάσσης», ανέφερε σε δήλωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Ναύαρχος Μπραντ Κούπερ.

Η CENTCOM ανακοίνωσε νωρίτερα ότι κανένα σκάφος δεν έχει παραβιάσει τον αποκλεισμό από την έναρξή του. Την ίδια στιγμή, αναφέρονται κάποιες κινήσεις εμπορικών πλοίων που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, το στρατηγικό σημείο μεταξύ Ιράν και Ομάν από όπου διέρχεται το 20% των παγκόσμιων εξαγωγών πετρελαίου και το 80% των εξαγωγών του Ιράν επισημαίνει σε δημοσίευμα του το CNN. Ωστόσο, αυτή η εμπορική κίνηση δεν αναιρεί αυτόματα τον ισχυρισμό του Κούπερ.

Δύο βασικά σημεία

Όπως δήλωσε η CENTCOM, ο αποκλεισμός καλύπτει όλα τα ιρανικά λιμάνια, αλλά όχι τα ίδια τα Στενά. Η κυκλοφορία που δεν σχετίζεται με το Ιράν μπορεί να διέρχεται ελεύθερα, καθώς ο αποκλεισμός μιας διεθνούς θαλάσσιας οδού είναι παράνομος βάσει του ναυτικού δικαίου. Κατά την επιβολή του αποκλεισμού, οι αμερικανικές δυνάμεις μπορούν να αναχαιτίσουν πλοία που μεταφέρουν φορτίο συνδεδεμένο με το Ιράν δεκάδες χιλιάδες μίλια μακριά. Ένα εμπορικό πλοίο μπορεί να στοχοποιηθεί στα διεθνή ύδατα πολύ μετά την έξοδό του από τα Στενά.

«Δεν χρειάζεται να τοποθετήσουν πλοία μέσα στον Περσικό Κόλπο για να αποκλείσουν το Ιράν», δήλωσε ο Καρλ Σούστερ, πρώην πλοίαρχος του Ναυτικού των ΗΠΑ. Σημείωσε ότι τα 12+ πλοία που η CENTCOM λέει ότι βρίσκονται σε υπηρεσία αποκλεισμού, είναι εξοπλισμένα με εξελιγμένα συστήματα εντοπισμού και αναγνώρισης που συνδέονται με εναέρια και δορυφορικά συστήματα.

Η δύναμη επιβολής

Σύμφωνα με τη CENTCOM, για τον αποκλεισμό χρησιμοποιούνται περισσότερα από 12 πολεμικά πλοία, πάνω από 100 αεροσκάφη και περισσότερα από 10.000 άτομα προσωπικό. Ο Σούστερ ανέλυσε τους ρόλους των σκαφών: