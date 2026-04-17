Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, ανακοίνωσε ότι η διέλευση όλων των εμπορικών πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ θα είναι απολύτως ελεύθερη για όσο διάστημα διαρκεί η εκεχειρία στον Λίβανο.

Η διέλευση των πλοίων μέσω των Στενών θα γίνεται σύμφωνα με τη συντονισμένη διαδρομή, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από τον Οργανισμό Λιμένων και Ναυτιλίας του Ιράν, τόνισε ο Αραγτσί σε μια ανάρτηση στο X.

