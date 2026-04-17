Σήμα για επιστροφή του Νότη Μηταράκη στην θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας εξέπεμψε το Μαξίμου μετά την προ ημερησίας συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου.

«Σχετικά με τον ορισμό του Δημήτρη Μακροπούλου, είναι σε αντικατάσταση του Μακάριου Λαζαρίδη, ενώ η τρίτη θέση παραμένει κενή εν αναμονή της εκκαθάρισης της υπόθεσης του Νότη Μηταράκη» ήταν η διαρροή από το πρωθυπουργικό επιτελείο. Υπενθυμίζεται ότι άλλος Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος είναι ο Δημήτρης Καιρίδης.

***

Το σύνθημα και η επιχείρηση

Η «επιστροφή Νότη» μπορεί βέβαια να εκληφθεί και ως το σύνθημα μιας ευρύτερης επιχείρησης που θα μπορούσε να ονομαστεί «επούλωση των τραυμάτων» στην κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ. Στο πλαίσιο αυτό, όπως μου λένε, έγινε δεκτό και το αίτημα βουλευτών να συνεδριάσει η κοινοβουλευτική ομάδα. «Πότε;», ρώτησα, επειδή το τάιμινγκ έχει πάντα τη σημασία του.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

«Οχι άμεσα όπως ήθελαν, αλλά πάντως σύντομα» ήταν η απάντηση που έλαβα. Ακριβή ημερομηνία δεν είχαν οι πληροφοριοδότες μου, υπάρχει όμως ένα κομβικό σημείο. Είναι η συζήτηση και η ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας των βουλευτών της ΝΔ που εμπλέκονται στην δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρώτα ψηφίζουμε και μετά μαζευόμαστε δηλαδή.

***

«Χάπενινγκ» στο προαύλιο

Η διαδήλωση δεν διακρίθηκε για το πλήθος της, το πάθος πάντως δεν της έλειψε. Όλα αυτά στον προαύλιο χώρο της Βουλής όπου λίγο πριν από την έναρξη της συζήτησης για το κράτος δικαίου εμφανίστηκαν τέσσερις νεαρές γυναίκες που, έπειτα από πρόσκληση της Νέας Αριστεράς, ξεδίπλωσαν πανό για τα Προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Οι διαδηλώτριες δεν δέχθηκαν τον έλεγχο στην είσοδο, προχώρησαν σε καθιστική διαμαρτυρία στο μαρμάρινο δάπεδο του προαυλίου και αν δεν παροξύνθηκαν τα πράγματα είναι επειδή δεν πέρασε η ιδέα που έπεσε στο προαύλιο να προσαχθούν. Δίπλα τους βρέθηκε ο Νάσος Ηλιόπουλος, ενώ ένα πέρασμα από τη συγκέντρωση έκανε και η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

***

Το «μάρμαρο» με σκούπα και φαράσι;

Οι διαδηλώτριες αποχώρησαν κάποια στιγμή, αλλά η παραβίαση του πρωτοκόλλου δεν πέρασε απαρατήρητη δεδομένου και του ιστορικού προηγούμενου από τον Μάρτιο του 2025 όταν προσκεκλημένοι της Νέας Αριστεράς πέταξαν τρικάκια από τα θεωρεία κατά τη διάρκεια ομιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη με φωτογραφίες του ίδιου, του Κώστα Καραμανλή και του Χρήστου Τριαντόπουλου και την επιγραφή «φύγετε τώρα».

Ο υποκινούμενος από την πλατεία ακτιβισμός των θεωρείων είχε προκαλέσει την αντίδραση του Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος τιμώρησε την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Πώς; Δίνοντας εντολή να μην παραλαμβάνει επίσημες προσκλήσεις για τα θεωρεία έως το τέλος της κοινοβουλευτικής περιόδου. Τώρα, μαθαίνω, μπορεί να ξαναϋπάρξουν συνέπειες. Πώς όμως θα πληρώσει αυτή τη φορά η Νέα Αριστερά το «μάρμαρο»;

Γνωρίζοντας τον Νικήτα, δεν αποκλείω να δω τον Νάσο Ηλιόπουλο να καθαρίζει τα απομεινάρια μιας διαδήλωσης στο προαύλιο με σκούπα και φαράσι. Από το «μπλοκ» στις προσκλήσεις, στην κοινωνική εργασία…

***

Η μοναξιά και το τηλέφωνο

Κάποια στιγμή άνοιξε το τηλεοπτικό πλάνο στη χθεσινή συζήτηση της Βουλής και εντόπισα την ανεξάρτητη βουλευτή Αθηνά Λινού να κάθεται μόνη της στα ορεινά έδρανα, την στιγμή που μιλούσε η επικεφαλής της Κ.Ο. της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα. Το αναφέρω αυτό, γιατί πιο παλιά την θυμάμαι να κάθεται στα έδρανα του ΠαΣοΚ, ενώ είχε εμφανιστεί και σε πάνελ για την διεύρυνση του κόμματος.

Επειδή ήταν από τους λίγους που διατηρούσε ανοικτούς διαύλους και με τον Αλέξη Τσίπρα, απευθύνθηκα σε καλή πηγή. Τι έμαθα; Ότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν έχει αρχίσει ακόμη τα τηλέφωνα με νυν βουλευτές. Ούτε με την Αθηνά Λινού αλλά ούτε και με τον Ευάγγελο Αποστολάκη για τον οποίο επίσης είχαν ακουστεί διάφορα περί συμπόρευσης.

***

Τρεις πανελίστες για τον Αλέξη

Αλλοι πάντως είναι έτοιμοι και το μόνο που περιμένουν είναι η ανακοίνωση του κόμματος. Τόσο έτοιμοι ώστε να εμφανίζονται, μέσω εκδηλώσεων, ανοικτά υπέρ του νέου εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα. Μια τέτοια εκδήλωση θα γίνει την προσεχή Τετάρτη στο εργατικό κέντρο της Κορίνθου με ομιλητές τους Διονύση Τεμπονέρα, Νίκο Μπίστη και Γιώργο Δέδε. Σκέφτηκα να ρωτήσω ποιος είναι ο διοργανωτής αλλά είδα και την αφίσα και κατάλαβα πως δεν έχουν σημασία οι λεπτομέρειες. Η εκδήλωση με τους τρεις πανελίστες έχει τίτλο «Ελπίδα ξανά: Στηρίζουμε τον Αλέξη Τσίπρα».

***

Harvard vs South Europe College

Και μέσα στο κλίμα των συζητήσεων για το εάν έχει ή όχι πτυχίο ο Μακάριος Λαζαρίδης και είδαμε διάφορα πολιτικά πρόσωπα, όπως π.χ. ο Χάρης Θεοχάρης να δείχνουν τα πτυχία τους από το εξωτερικό, ο Χάρης Δούκας είπε να το πάει σε άλλη πίστα. Ο Δήμαρχος Αθηναίων, μετά την παρακολούθηση ενός προγράμματος για 44 δημάρχους πόλεων από όλο τον πλανήτη στο πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ αποφάσισε να μας δείξει το χαρτί της επιμόρφωσης από το παγκόσμιας φήμης ίδρυμα. Μήπως ήθελε να τρολάρει;

***

Συνάντηση στο περιθώριο

Δεν ξέρω αν θυμάστε το όνομα, αλλά ο Μασάντ Μπούλος είναι ο ειδικός απεσταλμένος (ένας από τους πολλούς) του Ντόναλντ Τραμπ για την Αφρική με ειδίκευση τη Λιβύη και τη φιλοδοξία να ειρηνεύσει το «τρίγωνο του διαβόλου» μεταξύ Αθήνας, Τρίπολης και Άγκυρας. Αντίστοιχη πρωτοβουλία, σαφώς πιο γειωμένη χωρίς όμως πολλές πιθανότητες επιτυχίες, πήγε να «τρέξει» και η Αθήνα (το 5Χ5). Ανεξαρτήτως αυτών των ωραίων, ο Γιώργος Γεραπετρίτης είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με τον Μπούλος προχθές στο Βερολίνο, στο περιθώριο της Διάσκεψης για το Σουδάν.

Να σημειωθεί ότι ο Μπούλος έφθασε εκεί εκπροσωπώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες και συνδιοργάνωσαν τη Διάσκεψη. Προφανώς οι δύο άνδρες συνομιλήσαν για τη Λιβύη, με τον Γεραπετρίτη να ενημερώνει τον απεσταλμένο για το πρόσφατο ταξίδι του στη Βεγγάζη και να πληροφορείται από τον Μπούλος για τον δικό του οδικό χάρτη που κατ’ ευχήν θα οδηγήσει στην ειρήνευση, αλλά και την ενοποίηση της χώρας. Προοπτική βεβαίως που φαίνεται εξαιρετικά μακρινή, με τα δεδομένα τουλάχιστον που επικρατούν σήμερα επί του εδάφους.

***

Δεν ξεχνά τη Λιβύη Παρεμπιπτόντως να σας πω ότι ο Γεραπετρίτης δεν έχει ξεχάσει την επίσκεψη στην Τρίπολη, η οποία είχε αναβληθεί πριν από το Πάσχα εξαιτίας της κακοκαιρίας Erminio. Τα επιτελεία στο ελληνικό και το λιβυκό υπουργείο Εξωτερικών εργάζονται για να βρεθεί κοινή ημερομηνία, με το πιθανότερο σενάριο να δείχνει την τελευταία εβδομάδα του Απριλίου. Αυτό που επιδιώκει η Αθήνα είναι να οριστικοποιηθούν οι συναντήσεις στο ανώτατο επίπεδο. Ως γνωστόν, ο Γεραπετρίτης δίνει ιδιαίτερη βάση στο γεγονός ότι συνομιλεί και με τις δύο πλευρές, ενώ την ίδια ώρα εκκρεμεί και ο δεύτερος γύρος της διαπραγμάτευσης με την Τρίπολη για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. Πιθανότητες επιτυχίας, επίσης, δεν υπάρχουν αλλά στο υπουργείο Εξωτερικών λένε- και σωστά- ότι η διεθνοποίηση των ελληνικών θέσεων στη βάση του Διεθνούς Δικαίου είναι πάντα απαραίτητη και επίκαιρη. ***

Γαλλικό μενού για τα Στενά

Και για να κλείσω από εκεί που ξεκίνησα, ο Γεραπετρίτης συναντήθηκε στο Βερολίνο και με την βρετανή ομόλογό του. Αντικείμενο; Τι άλλο από το πιο… χοτ διπλωματικό θέμα είναι η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, με το Λονδίνο και το Παρίσι να πρωτοστατούν στην υλοποίηση της σχετικής πρωτοβουλίας, υπό τον όρο να έχουν ολοκληρωθεί οι συγκρούσεις.

Να σας θυμίσω ότι αύριο Παρασκευή συναντώνται στο Ελιζέ ο Μακρόν με τον βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, ενώ την επόμενη Παρασκευή ο γάλλος πρόεδρος φθάνει στην Αθήνα. Και όπως μαθαίνω ο σχηματισμός της ναυτικής δύναμης για το Ορμούζ θα απασχολήσει κατά κόρον το τετ α τετ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

***