Στη συνεδρίαση των G7 παρέστη δια ζώσης, με την ιδιότητα του προέδρου του Eurogroup, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης. Και έγινε ο πρώτος Έλληνας που παρίσταται σε συνεδρίαση των G7.

Για την εν λόγω συνεδρίαση, ο κ. Πιερρακάκης ανάρτησε στον λογαριασμό του στο Facebook το εξής κείμενο:

«Οι υπουργοί Οικονομικών και οι διοικητές Κεντρικών Τραπεζών της G7 συναντήθηκαν για να αξιολογήσουν το οικονομικό τοπίο που διαμορφώνεται.

Οι πρόσφατες εξελίξεις μας υπενθυμίζουν ότι η ανθεκτικότητα δεν αποτελεί πλέον θεωρητικό στόχο. Είναι επιχειρησιακή αναγκαιότητα. Η ενεργειακή ασφάλεια, οι διαφοροποιημένες εφοδιαστικές αλυσίδες και η στρατηγική αυτονομία σε κρίσιμες υποδομές βρίσκονται πλέον στον πυρήνα της μακροοικονομικής σταθερότητας.

Ταυτόχρονα, ένας ακόμη μετασχηματισμός βρίσκεται σε εξέλιξη, πιο αθόρυβος, αλλά εξίσου καθοριστικός. Η ταχεία πρόοδος της Τεχνητής Νοημοσύνης αρχίζει να επηρεάζει την παραγωγικότητα, την κατανομή κεφαλαίων, ακόμη και τη νομισματική πολιτική.

Αν η ενέργεια αποτελεί τον σημερινό περιορισμό, η τεχνητή νοημοσύνη είναι ο πολλαπλασιαστής του αύριο, αλλά χωρίς την κατάλληλη διακυβέρνηση, μπορεί να καταστεί και πηγή κατακερματισμού και κινδύνων.

Οφείλουμε να δράσουμε συντονισμένα, όχι μόνο για να ανταποκριθούμε στις τρέχουσες προκλήσεις, αλλά και για να διαμορφώσουμε τα πλαίσια που θα καθορίσουν την παγκόσμια οικονομία τα επόμενα χρόνια.

Από την Ουκρανία έως τη διακυβέρνηση της τεχνητής νοημοσύνης, η πρόκληση είναι κοινή: να ευθυγραμμίσουμε την ταχύτητα με τη στρατηγική και την εθνική δράση με τη διεθνή συνοχή».