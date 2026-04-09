Από την Παρασκευή 10 Απριλίου 2026, τίθενται σε πλήρη εφαρμογή οι αλλαγές στα διαβατήρια και ενεργοποιείται το Σύστημα Εισόδου και Εξόδου (EES) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το μέτρο αφορά 29 χώρες της Ευρώπης και φέρνει ριζικές αλλαγές στον τρόπο που ελέγχονται οι υπήκοοι τρίτων χωρών κατά την είσοδο και έξοδό τους από τη Ζώνη Σένγκεν.

Το Σύστημα Εισόδου και Εξόδου

Το νέο ψηφιακό σύστημα αντικαθιστά οριστικά την παραδοσιακή σφραγίδα στο διαβατήριο. Πρόκειται για μια αυτοματοποιημένη διαδικασία καταγραφής που αφορά ταξιδιώτες από χώρες εκτός Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου) οι οποίοι επισκέπτονται τη Ζώνη Σένγκεν για βραχεία διαμονή (έως 90 ημέρες ανά εξάμηνο).

Βιομετρικά δεδομένα: Κατά την πρώτη είσοδο, οι ταξιδιώτες θα υποβάλλονται σε λήψη φωτογραφίας προσώπου και δακτυλικών αποτυπωμάτων.

Ψηφιακό αρχείο: Τα δεδομένα αποθηκεύονται για τρία χρόνια, διευκολύνοντας τις μελλοντικές διελεύσεις.

Υποχρεωτικότητα: Η άρνηση παροχής βιομετρικών στοιχείων συνεπάγεται αυτόματη απαγόρευση εισόδου.

Πρόωρη προσέλευση στα αεροδρόμια

Λόγω της πολυπλοκότητας της νέας διαδικασίας —η οποία περιλαμβάνει και συνεντεύξεις από τις αρχές— οι έλεγχοι αναμένεται να είναι χρονοβόροι, ειδικά κατά το πρώτο διάστημα εφαρμογής.

Η Fraport Greece επισημαίνει ότι, παρόλο που η υποδομή του EES είναι αρμοδιότητα της Ελληνικής Αστυνομίας, η εταιρεία συνεργάζεται στενά για την ομαλή ροή των επιβατών. Προς το παρόν, οι έλεγχοι διεξάγονται στα σημεία ελέγχου διαβατηρίων, ενώ ολοκληρώνονται οι τεχνικές δοκιμές για την πλήρη διασύνδεση του συστήματος. Λόγω της πολυπλοκότητας της νέας διαδικασίας, οι χρόνοι εξυπηρέτησης αναμένεται να είναι αυξημένοι.

Σύσταση προς τους επιβάτες: Παρακαλούνται οι ταξιδιώτες να βρίσκονται στο αεροδρόμιο τουλάχιστον 2,5 ώρες πριν την πτήση τους, ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις στο check-in και τον έλεγχο διαβατηρίων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από αύριο οι συνοριακές αρχές δεν θα έχουν πλέον το δικαίωμα να αναστέλλουν τους ελέγχους κατά τις ώρες αιχμής, όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα.

Ποιοι εξαιρούνται από τη διαδικασία

Το μέτρο δεν αφορά όλους τους ταξιδιώτες. Συγκεκριμένα, εξαιρούνται:

-Πολίτες κρατών-μελών της Ε.Ε. και της Ζώνης Σένγκεν

-Υπήκοοι Ιρλανδίας, Κύπρου, Ανδόρας, Αγίου Μαρίνου, Βατικανού και Μονακό

-Κάτοχοι αδειών διαμονής ή μακροχρόνιας βίζας.

-Πληρώματα αεροσκαφών και τρένων σε διεθνή δρομολόγια

-Παιδιά κάτω των 12 ετών (εξαιρούνται μόνο από τα δακτυλικά αποτυπώματα, όχι από τη φωτογραφία)

Η εφαρμογή «Travel to Europe»

Για την επιτάχυνση της διαδικασίας, η Ε.Ε. έχει θέσει σε λειτουργία την εφαρμογή Travel to Europe. Μέσω αυτής, οι ταξιδιώτες μπορούν να προ-καταχωρούν τα στοιχεία τους και τη βιομετρική τους φωτογραφία έως και 72 ώρες πριν την άφιξη. Ωστόσο, η χρήση της εφαρμογής δεν καταργεί την ανάγκη για προσωπική συνέντευξη με τον συνοριακό φύλακα.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από την έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας του συστήματος, έχει ήδη αποτραπεί η είσοδος σε περισσότερα από 24.000 άτομα (λόγω πλαστών εγγράφων ή ασαφούς σκοπού ταξιδιού), ενώ εντοπίστηκαν 600 άτομα που θεωρήθηκαν κίνδυνος για την ασφάλεια.

