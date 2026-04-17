Τουλάχιστον 10 με 15 ημέρες αναμένεται να διαρκέσει η νοσηλεία του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργου Μυλωνάκη, στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του «Ευαγγελισμού», καθώς αυτό θεωρείται το απαραίτητο διάστημα προκειμένου οι γιατροί να εκτιμήσουν με ακρίβεια την πορεία της υγείας του και τις τυχόν επιπτώσεις από το σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη.

Η κατάσταση της υγείας του Γ. Μυλωνάκη

Σύμφωνα με το τελευταίο ιατρικό ανακοινωθέν, ο κ. Μυλωνάκης παραμένει διασωληνωμένος αλλά σε σταθερή κατάσταση. Οι θεράποντες ιατροί παρακολουθούν στενά κάθε εξέλιξη, με την προσοχή να στρέφεται στην αποφυγή επιπλοκών μετά την επιτυχημένη επέμβαση εμβολισμού του ανευρύσματος.

«Το ανεύρυσμα έχει αποκλειστεί, γεγονός που ενισχύει σημαντικά την αντιμετώπιση πιθανών επιπλοκών», δήλωσε ο επεμβατικός νευροακτινολόγος Ευτύχης Αρχοντάκης, υπογραμμίζοντας ωστόσο πως οι επόμενες ημέρες παραμένουν καθοριστικές.

Το χρονικό του επεισοδίου

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (15/4/2026) στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο υφυπουργός έχασε τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια κυβερνητικής σύσκεψης, παρουσία του Πρωθυπουργού, και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο όπου κρίθηκε αναγκαία η άμεση χειρουργική παρέμβαση.

Κύμα συμπαράστασης – Ποιο τον έχουν επισκεφθεί

Στο πλευρό του Γιώργου Μυλωνάκη βρίσκεται από την πρώτη στιγμή ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος επισκέπτεται καθημερινά τον «Ευαγγελισμό» για να ενημερώνεται προσωπικά από το ιατρικό επιτελείο.

Το νοσοκομείο επισκέπτονται επίσης πολλοί συνάδελφοί του και στελέχη της κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων οι Νίκος Δένδιας, Νίκη Κεραμέω, Θάνος Πλεύρης, Σταύρος Καλαφάτης, Κώστας Κατσαφάδος κ.α

Σύσσωμος ο πολιτικός και ιατρικός κόσμος εκφράζει τη συμπαράστασή του στην οικογένεια του υφυπουργού, αναμένοντας τα επόμενα κρίσιμα βήματα για την αποκατάστασή του.