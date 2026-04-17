Στη Wall Street, ο Στιβ Φάινμπεργκ είχε ένα άψογα οργανωμένο επιχειρηματικό σενάριο για επενδυτές που σκόπευαν να επενδύσουν δισεκατομμύρια στις προσπάθειες ανασυγκρότησης εταιρειών που είχε αναλάβει. Τώρα, ως ο δεύτερος στην ιεραρχία του Πενταγώνου, ο πρώην επικεφαλής εταιρείας ιδιωτικών κεφαλαίων βρίσκεται αντιμέτωπος με τη μεγαλύτερη πρόκληση της καριέρας του: να πείσει το Κογκρέσο να εγκρίνει τον στρατιωτικό προϋπολογισμό της κυβέρνησης Τραμπ, ύψους 1,5 τρισεκατομμυρίου δολαρίων.

Η τεράστια αύξηση της χρηματοδότησης θα διοχετευθεί σε έναν στρατό που μαστίζεται από χρόνια δαπανηρών υπερβάσεων και οδυνηρών καθυστερήσεων. Ο Φάινμπεργκ έχει πει στους αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ ότι θα μπορούσε να αποφύγει αυτές τις παγίδες χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση «καρότου και μαστιγίου» με τις εταιρείες που θα λάβουν αυτά τα χρήματα.

Η στρατηγική της πίεσης προς τους αναδόχους

«Οι ανάδοχοι που είναι πρόθυμοι να αλλάξουν μαζί μας θα ευημερήσουν και θα αναπτυχθούν», δήλωσε ο Φάινμπεργκ σε ένα ακροατήριο στελεχών της Lockheed Martin, της Northrop Grumman και άλλων σημαντικών προμηθευτών στο National War College στην Ουάσιγκτον, πέρυσι. «Όσοι δεν το κάνουν και αντιστέκονται, θα εξαφανιστούν».

Ο 66χρονος δισεκατομμυριούχος αποτελεί τον κορυφαίο προμηθευτή όπλων του Πενταγώνου τον τελευταίο χρόνο, αφότου αποχώρησε από την προνομιούχα θέση του στην εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων Cerberus Capital Management. Έχει αφιερώσει μεγάλο μέρος αυτού του χρόνου σε διαμάχες με τους αναδόχους σχετικά με την πρόοδο στην αύξηση της παραγωγής και τον τρόπο με τον οποίο επενδύουν τα χρήματά τους.

Ο Φάινμπεργκ έχει κλείσει συμφωνίες για την απόκτηση μετοχικών συμμετοχών από την κυβέρνηση σε τουλάχιστον πέντε εταιρείες του ιδιωτικού τομέα και επιδιώκει δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια φέτος για περισσότερες επενδύσεις των φορολογουμένων. Αυτές οι επενδύσεις μπορεί να χρειαστούν χρόνια για να αποδώσουν αποτελέσματα και περιπλέκονται από έναν πόλεμο με το Ιράν που έχει ήδη εξαντλήσει τα οπλοστάσια των ΗΠΑ.

Οι προϊστάμενοι του Φάινμπεργκ —ο Πρόεδρος Τραμπ και ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ— έχουν δώσει στον αναπληρωτή υπουργό Άμυνας μεγάλη ελευθερία κινήσεων για να υιοθετήσει μια πιο επιθετική προσέγγιση απέναντι στις μεγάλες αμερικανικές εταιρείες, οι οποίες αποκομίζουν δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια σε ετήσιες πωλήσεις από στρατιωτικές συμβάσεις. Έχει αντιμετωπίσει τους εργολάβους του τομέα της άμυνας σαν εταιρείες του χαρτοφυλακίου του Πενταγώνου, διατάζοντας συχνά τις εταιρείες να μετατοπίσουν πόρους προς στρατιωτικές προτεραιότητες πριν ακόμη υπάρξουν συμβάσεις για την κάλυψη του κόστους αυτών των κινήσεων.

Η δημιουργία της «Deal Team 6»

Ο Φάινμπεργκ περιβάλλεται από έναν στενό κύκλο συμβούλων που έχουν δεσμούς με την Cerberus. Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται ο πρώην διευθύνων σύμβουλος της Cerberus, Τζον Γκάλαχερ, και μια ομάδα διαπραγματεύσεων με την ονομασία «Μονάδα Οικονομικής Άμυνας», υπό την ηγεσία του πρώην στελέχους της Cerberus, Τζορτζ Κολιτίδη.

Οι ειδικοί σε θέματα χρηματοοικονομικών διαπραγματεύονται τις συμβάσεις του Πενταγώνου με εταιρείες του τομέα της άμυνας, σύμφωνα με τον Μάικλ Καντενάτσι, υφυπουργό Άμυνας. «Αυτοί είναι που διαμορφώνουν τις συμφωνίες για να διασφαλίσουν ότι θα λειτουργήσουν», δήλωσε ο Καντενάτσι σε εκδήλωση του Hudson Institute τον Φεβρουάριο. Ορισμένα στελέχη του κλάδου έχουν αποκαλέσει την ομάδα «Deal Team 6».

«Πρόκειται για εξαγορά της Cerberus», δήλωσε ο Στιβ Μπλανκ, αναπληρωτής καθηγητής επιχειρηματικότητας και εθνικής ασφάλειας στο Στάνφορντ. «Οι εταιρείες ιδιωτικών κεφαλαίων μόλις απέκτησαν τον μεγαλύτερο οργανισμό τους».

Ένας εκπρόσωπος της Cerberus δήλωσε ότι «ο Φάινμπεργκ εκποίησε το μερίδιό του στην Cerberus και σε όλα τα αμοιβαία κεφάλαια που διαχειρίζεται η εταιρεία και δεν εμπλέκεται με κανέναν τρόπο στις δραστηριότητες της Cerberus ή οποιασδήποτε από τις εταιρείες του χαρτοφυλακίου της», προσθέτοντας ότι οι πρώην υπάλληλοι της Cerberus που εργάζονται πλέον στο Πεντάγωνο «πήραν την προσωπική τους απόφαση να υπηρετήσουν στην κυβέρνηση των ΗΠΑ και δεν εμπλέκονται με κανέναν τρόπο στις δραστηριότητες της Cerberus ή οποιασδήποτε από τις εταιρείες του χαρτοφυλακίου της».

Ο νέος αμυντικός προϋπολογισμός και τα εξοπλιστικά προγράμματα

Ο Φάινμπεργκ συνέβαλε στην προώθηση του νέου αμυντικού προϋπολογισμού της κυβέρνησης, ο οποίος παρουσιάζει αύξηση 441 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε σχέση με πέρυσι. Εάν εγκριθεί, τα χρήματα αυτά θα χρηματοδοτήσουν τον φιλόδοξο κατάλογο στρατιωτικών προτεραιοτήτων του Τραμπ, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης του αντιπυραυλικού συστήματος «Golden Dome» και της κατασκευής του «Golden Fleet» (Χρυσού Στόλου) πολεμικών πλοίων. Θα παρέχει επίσης στους υπαλλήλους του Φάινμπεργκ ένα σημαντικό ταμείο για πολεμικές δαπάνες, που περιλαμβάνει 30 δισεκατομμύρια δολάρια για προμήθειες στο πλαίσιο του Νόμου για την Αμυντική Παραγωγή και 20 δισεκατομμύρια δολάρια για δάνεια από το Γραφείο Στρατηγικού Κεφαλαίου.

Ο Φάινμπεργκ εργάζεται πίσω από τα παρασκήνια για να ενισχύσει την υποστήριξη για μια αύξηση των δαπανών. Ενώ οι Ρεπουμπλικανοί και οι Δημοκρατικοί βουλευτές και οι βοηθοί του Κογκρέσου παραπονούνται ότι η ομάδα του Χέγκσεθ δεν τους κρατά ενήμερους για σημαντικές εξελίξεις, ο Φάινμπεργκ έχει καταφέρει να χτίσει σχέσεις και στις δύο πλευρές του πολιτικού φάσματος. Είναι ιδιαίτερα στενός με τον γερουσιαστή Τζακ Ριντ (Δημοκρατικό, Ρόουντ Άιλαντ), με τον οποίο μιλά συχνά στο τηλέφωνο.

«Δεν τον ενδιαφέρει αν οι υφιστάμενοί του τον γλείφουν συνεχώς», δήλωσε ο βουλευτής Άνταμ Σμιθ, ο ανώτερος Δημοκρατικός στην Επιτροπή Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής, ο οποίος έχει συναντηθεί με τον Φάινμπεργκ αρκετές φορές. «Θέλει να κάνει τη δουλειά του. Και αυτό τον διακρίνει και από τους δύο προϊσταμένους του στην ιεραρχία».

Γύρω στα Χριστούγεννα, η ηγεσία των Ρεπουμπλικάνων στον τομέα της άμυνας συναντήθηκε για δείπνο με τους Φάινμπεργκ και Χέγκσεθ, παρουσιάζοντας στους επικεφαλής του Πενταγώνου διαγράμματα που έδειχναν ότι ο σχεδόν στάσιμος προϋπολογισμός άμυνας που πρότεινε ο Ρας Βοτ, διευθυντής του Γραφείου Διαχείρισης και Προϋπολογισμού, συγκρινόταν δυσμενώς με τα σχέδια δαπανών προηγούμενων κυβερνήσεων —ακόμη και υπό Δημοκρατικούς προέδρους.

Ο Φάινμπεργκ και ο Χέγκσεθ παρουσίασαν τα ίδια επιχειρήματα στον Τραμπ σε μια συνάντηση στον Λευκό Οίκο λίγες μέρες αργότερα, υποστηρίζοντας ότι ο αρχιστράτηγος θα έπρεπε να αυξήσει τον αμυντικό προϋπολογισμό στο 5% του ετήσιου ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος των ΗΠΑ, σύμφωνα με το αίτημά του προς τους Ευρωπαίους συμμάχους. Η πρόταση πέτυχε. Λίγες μέρες αργότερα, ο Τραμπ ζήτησε αμυντικό προϋπολογισμό 1,5 τρισεκατομμυρίου δολαρίων, που θα αντιστοιχούσε στο 5% του ΑΕΠ.

Η αύξηση της χρηματοδότησης θα προστάτευε την προμήθεια πυραύλων υψηλής τεχνολογίας που οι ΗΠΑ και οι εταίροι τους στον Περσικό Κόλπο έχουν εξαντλήσει τις τελευταίες εβδομάδες και θα μπορούσε να θέσει τον στρατό σε πιο σταθερή βάση για την επόμενη δεκαετία. Ωστόσο, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι ο πόλεμος με το Ιράν έχει αναδείξει την ανάγκη για φθηνότερο οπλισμό που μπορεί να σχεδιαστεί γρήγορα και να παραχθεί μαζικά — ένα έργο που οι παραδοσιακοί αμυντικοί ανάδοχοι δεν έχουν καταφέρει να επιτελέσουν.

«Τα μεγάλα συστήματα πρέπει να διορθωθούν, και αυτός το κάνει», δήλωσε ο Τζον Φερράρι, συνταξιούχος υποστράτηγος του Στρατού και ερευνητής στο American Enterprise Institute, αναφερόμενος στον Φάινμπεργκ. «Αλλά πρέπει να δοθεί πολύ μεγαλύτερη έμφαση στα συστήματα χαμηλού κόστους».

Αν οι ΗΠΑ συνεχίσουν να αγοράζουν τα ίδια ακριβά όπλα, οι αντίπαλοι απλώς θα τις προκαλέσουν με περισσότερους στόχους, είπε, και «τελικά θα εξαντληθούν».

Το προφίλ ενός αθόρυβου «Μικροδιαχειριστή»

Στο Πεντάγωνο, ο Φάινμπεργκ είναι γνωστός για τις συχνές συναντήσεις που διοργανώνει και διαρκούν ώρες, για τις εντατικές ερωτήσεις που απευθύνει στους επισκέπτες διευθυντές εταιρειών και για το γεγονός ότι συχνά παραμένει στη δουλειά μέχρι τα μεσάνυχτα. Σπάνια βγαίνει από το κτίριο, σύμφωνα με άτομα που τον γνωρίζουν, ενώ περιστασιακά προσκαλεί φίλους στο γραφείο του για δείπνο στις 11:30 μ.μ. Έχει καθιερώσει τριμηνιαίες τηλεδιασκέψεις με τους διευθύνοντες συμβούλους μεγάλων αμυντικών εταιρειών, πιέζοντάς τους να επενδύσουν για την επιτάχυνση της παραγωγής όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού.

Ο Φάινμπεργκ είναι ένας από τους λίγους αναπληρωτές υπουργούς Άμυνας που δεν έχει φιλοδοξίες για την κορυφαία θέση. Διατηρεί ένα σχολαστικά χαμηλό προφίλ, αποφεύγοντας τις συνεντεύξεις στα ΜΜΕ και την κοινωνική σκηνή της Ουάσιγκτον. Οδηγεί ένα φορτηγάκι Ford και ντρέπεται που χρειάζεται προσωπική φρουρά, σύμφωνα με ένα άτομο που τον γνωρίζει καλά.

Η προσπάθεια του Φάινμπεργκ να επιταχύνει την αγορά όπλων θα μπορούσε να παρακάμψει βασικά στάδια της διαδικασίας, δήλωσε ο Μαρκ Κάνσιαν, ανώτερος σύμβουλος του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Μελετών. Ένα παράδειγμα είναι οι εκτενείς, ανεξάρτητες δοκιμές για τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της αξιοπιστίας κρίσιμων συστημάτων, τα οποία μπορεί να σημαίνουν ζωή ή θάνατο για τους στρατιωτικούς. «Ακούμε τόσο συχνά ότι “το σύστημα είναι ελαττωματικό”. Λοιπόν, όχι, το σύστημα είναι το αποτέλεσμα μιας σειράς συμβιβασμών», είπε ο Κάνσιαν.

«Το Υπουργείο Άμυνας διαθέτει όλα όσα χρειάζεται για να εκτελέσει οποιαδήποτε αποστολή στον χρόνο και στον τόπο που θα επιλέξει ο Πρόεδρος και σε οποιοδήποτε χρονοδιάγραμμα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ. Είπε ότι ο Φάινμπεργκ άσκησε «επιρροή γενιάς στο Υπουργείο Άμυνας» κατά το πρώτο έτος της θητείας του. Ο Φάινμπεργκ αρνήθηκε να δώσει συνέντευξη για αυτό το άρθρο.

Επιχειρηματικοί ηγέτες που έχουν συνεργαστεί με τον αναπληρωτή υπουργό Άμυνας τον περιγράφουν ως έναν εντατικό μικροδιαχειριστή, ο οποίος εξετάζει με λεπτομέρεια τις λεπτομέρειες των συμβολαίων και τα στατιστικά στοιχεία της εφοδιαστικής αλυσίδας, αναζητώντας πιθανές εξοικονομήσεις ή σημεία συμφόρησης.

Ο Φάινμπεργκ ξεκίνησε την καριέρα του ως έμπορος προβληματικών χρεών στην Drexel Burnham Lambert τη δεκαετία του 1980. Είχε ενταχθεί στο ROTC (Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εφέδρων Αξιωματικών) ενώ φοιτούσε στο Πανεπιστήμιο του Πρίνστον, αλλά μετά την αποφοίτησή του κατευθύνθηκε προς τη Γουόλ Στριτ. Στα πρώτα του 30, συνίδρυσε την Cerberus και έκανε περιουσία εξαγοράζοντας εταιρείες σε δυσχερή οικονομική κατάσταση, όπως η αλυσίδα σούπερ μάρκετ Albertsons, και αναδιοργανώνοντας τις λειτουργίες τους. Η Cerberus διαχειρίζεται σήμερα περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 70 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Φάινμπεργκ έχει δηλώσει ότι οι σπατάλες και η ανεπαρκής δημοσιονομική λογοδοσία έχουν παραλύσει την ικανότητα του Πενταγώνου να συμβαδίσει με τις αλλαγές στον σύγχρονο πόλεμο. Άτομα που έχουν συνεργαστεί με τον εκτελεστικό διευθυντή αναφέρουν ότι αυτές οι αποτυχίες τον απογοήτευαν όταν εργαζόταν στη Wall Street και τον ώθησαν να αποφασίσει να προσπαθήσει να διορθώσει τις αδυναμίες του υπουργείου μέσω του δημόσιου τομέα.

«Αυτό είναι το φόρτε μου, ελπίζω», δήλωσε ο Φάινμπεργκ κατά την ακρόασή του για την επικύρωση του διορισμού του πέρυσι. «Αφιέρωσα την καριέρα μου βοηθώντας οργανισμούς να βελτιωθούν και, αφού το έκανα για τόσα χρόνια, σίγουρα έχω κάνει και τα δικά μου λάθη, αλλά πιστεύω ακράδαντα ότι κατανοώ το θέμα και νομίζω ότι μπορώ να προσφέρω κάποια αξία σε αυτόν τον τομέα».

Ο Φάινμπεργκ γνωρίζει επίσης από πρώτο χέρι πώς ξοδεύει τα χρήματά του το Πεντάγωνο. Με τα χρόνια, η Cerberus έχει εξαγοράσει αμυντικούς εργολάβους και άλλες επιχειρήσεις που εξαρτώνται από τις αμυντικές δαπάνες των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων κατασκευαστών πυροβόλων όπλων, ενός κατασκευαστή στρατιωτικών φορτηγών και ενός μακροχρόνιου παρόχου αεροπορικών υπηρεσιών και logistics σε ζώνες συγκρούσεων.

Μια άλλη επένδυση της Cerberus, η Ligado Networks, μήνυσε την κυβέρνηση των ΗΠΑ το 2023 για 39 δισεκατομμύρια δολάρια. Η τηλεπικοινωνιακή εταιρεία, η οποία έχει κηρυχθεί δύο φορές σε πτώχευση, ισχυρίστηκε ότι το Πεντάγωνο χρησιμοποιούσε τα δικαιώματα του αδειοδοτημένου ασύρματου φάσματος χωρίς αποζημίωση, απειλώντας το επιχειρηματικό της μοντέλο.

Όταν εντάχθηκε στην κυβέρνηση πέρυσι, ο Φάινμπεργκ δεσμεύτηκε να μεταβιβάσει τις συμμετοχές του στην Cerberus σε καταπιστεύματα προς όφελος των ενήλικων παιδιών του. Ερωτηθείς για πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων, ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Πάρνελ δήλωσε: «Ο αναπληρωτής είναι ένας άνθρωπος με ακεραιότητα που έχει συμπεριφερθεί ηθικά καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του».

Διαχείριση συγκρούσεων και σπάνιων γαιών

Στελέχη της μεταλλευτικής εταιρείας MP Materials κλήθηκαν στο Πεντάγωνο τον περασμένο Απρίλιο, σε μια κρίσιμη στιγμή για την Ουάσιγκτον. Η Κίνα είχε μόλις ανακοινώσει αυστηρούς περιορισμούς στις εξαγωγές ορυκτών σπάνιων γαιών, τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για την παραγωγή όπλων όπως πύραυλοι και μαχητικά αεροσκάφη, ως αντίδραση στους εκτεταμένους δασμούς του Τραμπ.

Αξιωματούχοι του Υπουργείου Άμυνας πίεσαν τα στελέχη να εξηγήσουν πόσο γρήγορα θα μπορούσαν να αυξήσουν την παραγωγή: Με περισσότερα χρήματα, πώς θα άλλαζε το χρονοδιάγραμμα; Τα στελέχη υποσχέθηκαν να υπολογίσουν τα νούμερα αφού έφευγαν από την Ουάσιγκτον. Αυτό δεν ήταν αρκετό για τον Φάινμπεργκ.

«Ακυρώστε τις πτήσεις επιστροφής σας», είπε στις μερικές δεκάδες στελέχη που είχαν συγκεντρωθεί στην αίθουσα. «Βρείτε ξενοδοχείο». Τους ζητήθηκε να παρουσιάσουν την πρότασή τους στον υποψήφιο επενδυτή — την αμερικανική κυβέρνηση — την επόμενη μέρα.

Τα στελέχη επέστρεψαν το πρωί με μια εκτενή παρουσίαση και πέρασαν σχεδόν τέσσερις ώρες συζητώντας τα σχέδιά τους με ανώτερους αξιωματούχους του Πενταγώνου.

Η τεταμένη συνάντηση κατέληξε τελικά σε επένδυση εκατοντάδων εκατομμυρίων στην MP Materials, δίνοντας στις ΗΠΑ μερίδιο 15% σε έναν σημαντικό εγχώριο παραγωγό υλικών σπάνιων γαιών. Οι αξιωματούχοι σχεδίασαν τη συμφωνία με σκοπό να τονώσουν γρήγορα την παραγωγή και όχι να αποφέρουν στους φορολογούμενους ένα σημαντικό κέρδος.

Η κυβέρνηση εγγυήθηκε επίσης ότι θα αγόραζε μέρος της παραγωγής της MP σε μια ελάχιστη τιμή, προστατεύοντας έτσι περαιτέρω την εταιρεία από ζημίες που θα μπορούσαν να προκληθούν από ενδεχόμενο κινεζικό ντάμπινγκ. Σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα, αξιωματούχοι των ΗΠΑ αποφάσισαν αργότερα ότι η δέσμευση αυτή ήταν υπερβολικά δαπανηρή για να επεκταθεί και σε άλλες εταιρείες εξόρυξης.

Όταν ο Τραμπ υποσχέθηκε νέους περιορισμούς στις αμοιβές των στελεχών και στις επαναγορές μετοχών στις αρχές Ιανουαρίου, το Πεντάγωνο οργάνωσε μια τηλεφωνική συνδιάσκεψη με τους διευθύνοντες συμβούλους των εταιρειών του τομέα της άμυνας. Ο Φάινμπεργκ άφησε τα στελέχη να περιμένουν για μια ώρα πριν τελικά συνδεθεί, και κατά τη διάρκεια της συνδιάσκεψης έδωσε ελάχιστες λεπτομέρειες.

Οι διευθύνοντες σύμβουλοι δεν είδαν την εκτελεστική εντολή μέχρι που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο του Λευκού Οίκου την επόμενη μέρα. Απαγόρευε στις εταιρείες να καταβάλλουν μερίσματα ή να επαναγοράζουν μετοχές «μέχρι να είναι σε θέση να παράγουν ένα ανώτερο προϊόν, εγκαίρως και εντός προϋπολογισμού». Η απειλή ίσως να έπιασε: Πολλοί κατασκευαστές όπλων συμφώνησαν αργότερα σε προκαταρκτικές συμφωνίες πριν έχουν συμβόλαια στα χέρια τους. Συνέχισαν να καταβάλλουν μερίσματα.

Υπό την πίεση του Φάινμπεργκ, ορισμένοι προμηθευτές του τομέα της άμυνας έχουν λάβει μέτρα για να ενισχύσουν την εικόνα τους. Η Lockheed Martin συνήψε τον Ιανουάριο συμφωνία με το Πεντάγωνο για να τριπλασιάσει την παραγωγή των πυραύλων αναχαίτισης Patriot, φτάνοντας τα 2.000 τεμάχια ετησίως.

Ένας άλλος μεγάλος προμηθευτής του Πενταγώνου, η L3Harris, συμφώνησε στα μέσα Ιανουαρίου να αυξήσει την παραγωγή της και να μετατρέψει τον τομέα πυραύλων της σε νέα εισηγμένη εταιρεία, με την υποστήριξη επένδυσης 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων από το Πεντάγωνο. Η συμφωνία ολοκληρώθηκε μετά από μήνες συναντήσεων με τον Φάινμπεργκ και άλλους αξιωματούχους του Υπουργείου Άμυνας, οι οποίοι επιθυμούσαν την παραγωγή ορισμένων εξαρτημάτων πυραύλων με ρυθμό τριπλάσιο του τρέχοντος.

Η συναλλαγή «κατέληξε πιθανώς διαφορετική από ό,τι πιστεύαμε πριν από μερικούς μήνες, αλλά φαίνεται να είναι μια δίκαιη συμφωνία», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της L3Harris, Κρις Κούμπασικ, σε συνέντευξή του. «Χρειαζόμασταν το ποσό που ήταν διατεθειμένοι να πληρώσουν».

Ο Φάινμπεργκ επέκρινε ιδιωτικά για μήνες τον ανάδοχο RTX σχετικά με τον ρυθμό των διαπραγματεύσεων για την επιτάχυνση της παραγωγής πυρομαχικών AMRAAM, Standard Missile και Tomahawk, σύμφωνα με άτομα που είναι εξοικειωμένα με τις ανταλλαγές. Μέχρι τον Ιανουάριο, η εκστρατεία πίεσης έφτασε στον Λευκό Οίκο και ο Τραμπ επέκρινε τη θυγατρική της εταιρείας Raytheon στην πλατφόρμα του Truth Social.

Η Raytheon απάντησε στις αρχές Φεβρουαρίου με τις δικές της πολυετείς δεσμεύσεις για την παραγωγή πυραύλων, υποσχόμενη να επενδύσει νωρίς ώστε να τετραπλασιάσει την ετήσια παραγωγή της.

Λίγες μέρες αργότερα, στις 6 Φεβρουαρίου, ο επικεφαλής προμηθειών όπλων Μάικλ Ντάφι έστειλε μια λακωνική επιστολή εκ μέρους του Φάινμπεργκ σε τουλάχιστον έξι αμυντικούς εργολάβους, προειδοποιώντας τους να προετοιμαστούν για εκτεταμένες αξιολογήσεις απόδοσης που θα εντοπίσουν τις εταιρείες που δεν εκπληρώνουν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις.

Οι κατασκευαστές πυραύλων πραγματοποιούν αρχικές επενδύσεις για να αυξήσουν την παραγωγή, αλλά οι κινήσεις αυτές θα μπορούσαν να αυξήσουν τα κέρδη εάν η κυβέρνηση τηρήσει τις υποσχέσεις της για τις συμβάσεις τα επόμενα χρόνια. Μια αύξηση των επενδύσεων κατά περίπου 5 έως 6 δισεκατομμύρια δολάρια από τις Lockheed και RTX τα επόμενα τρία χρόνια θα μπορούσε τελικά να αυξήσει τις ετήσιες πωλήσεις τους κατά 20 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με αναλυτές της επενδυτικής τράπεζας Jefferies.

Η αναδιάρθρωση του συστήματος προμηθειών

Ο Φάινμπεργκ προκαλεί επίσης αναταραχή στο Πεντάγωνο, ιδίως μετά την έναρξη μιας αναδιάρθρωσης του συστήματος προμηθειών πέρυσι, η οποία αναδιοργάνωσε τα προγράμματα υψηλής προτεραιότητας ώστε να αναφέρονται απευθείας σε αυτόν.

Στους εν λόγω διευθυντές, που συχνά αποκαλούνται «αυτοκράτορες των προγραμμάτων», περιλαμβάνονται αξιωματούχοι υπεύθυνοι για την αγορά του μαχητικού αεροσκάφους νέας γενιάς F-47, του βομβαρδιστικού αεροσκάφους στελθ B-21 Raider, νέων υποβρυχίων και τμημάτων της προγραμματισμένης αντιπυραυλικής ασπίδας «Golden Dome», προϋπολογισμού 185 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

«Αναφέρομαι στον αναπληρωτή γραμματέα και μόνο στον αναπληρωτή γραμματέα», δήλωσε ο στρατηγός της Διαστημικής Δύναμης Μάικλ Γκέτλεϊν, διευθυντής του «Golden Dome», σε συνέδριο του κλάδου που πραγματοποιήθηκε στις 17 Μαρτίου. «Είναι ο μόνος αξιωματούχος που μπορεί να μου πει “όχι”».

Η αναδιάρθρωση έχει οδηγήσει ορισμένους ανώτερους αξιωματούχους των ενόπλων δυνάμεων να διαμαρτύρονται ότι ο Φάινμπεργκ τους παρακάμπτει και απευθύνεται απευθείας στον Λευκό Οίκο για τον σχεδιασμό προγραμμάτων που συνήθως εμπίπτουν στις αρμοδιότητές τους. Είναι πολύ νωρίς για να πούμε αν αυτή η οργανωτική ανακατάταξη —μια βραχυπρόθεσμη αναστάτωση— θα βελτιώσει προγράμματα που αναμένεται να χρειαστούν χρόνια ή δεκαετίες για να αποδείξουν την αξία τους.

Ο στρατηγός της Πολεμικής Αεροπορίας Ντέιλ Γουάιτ, ο οποίος διαχειρίζεται σημαντικά προγράμματα όπλων, από το βομβαρδιστικό B-21 έως το Air Force One, δήλωσε στην ίδια συνδιάσκεψη του κλάδου ότι ο Φάινμπεργκ λαμβάνει δύσκολες αποφάσεις για να θέσει τη βιομηχανική βάση του στρατού σε κατάσταση πολέμου.

«Είναι πολύ περιεκτικός: συγκεντρώνει όλους στο δωμάτιο, αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα των απόψεων, κατανοεί τις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν και καταλήγει σε συναίνεση», δήλωσε ο Γουάιτ. «Ή, αν όχι, λαμβάνει τη δύσκολη απόφαση».