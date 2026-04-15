«Η ήττα του Βίκτορ Όρμπαν στις εκλογές στην Ουγγαρία, μας στερεί έναν προσωπικό σύμμαχο και έναν αντίπαλο της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν», δήλωσε ο Ρενό Λαμπάι, στενός συνεργάτης της Μαρίν Λεπέν, ηγέτιδος της ακροδεξιάς Εθνικής Συσπείρωσης (RN), του κόμματος που οι δημοσκοπήσεις δίνουν πρώτο, ενόψει των κρίσιμων προεδρικών εκλογών στη Γαλλία, τον Απρίλιο του 2027 (Δεν έχει οριστεί ακόμη η ακριβής ημερομηνία). Παρότι δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί, αν η Λεπέν θα μπορεί τελικώς να είναι υποψήφια πρόεδρος, εξαιτίας της καταδικαστικής απόφασης, εις βάρος της, για υπεξαίρεση κοινοτικών κονδυλίων, το RN διατηρεί το δημοσκοπικό του προβάδισμα και προσέβλεπε στη στήριξη του Όρμπαν.

Στήριξη – και οικονομική- του Όρμπαν στην Μαρίν Λεπέν

Το κόμμα Φιντέζ του Όρμπαν και η Εθνική Συσπείρωση της Λεπέν μοιράζονται τον βαθύ ευρωσκεπτικισμό, την αγάπη για τα δημοψηφίσματα, τις αυστηρές θέσεις για το Μεταναστευτικό, την πολιτική για την αύξηση των γεννήσεων. Επιπλέον, ο Όρμπαν στήριξε εμπράκτως την Λεπέν το 2022, όταν η προεκλογική της εκστρατεία για τις προεδρικές εκλογές εκείνης της χρονιάς, αντιμετώπιζε σοβαρές οικονομικές δυσκολίες: η Λεπέν έλαβε «δάνειο» ύψους 10,6 εκατομμυρίων ευρώ από την ουγγρική τράπεζα MKB, ιδιοκτησίας του ολιγάρχη Λόρεντς Μετζάρος, φίλου του Βίκτορ Όρμπαν.

Η Ακροδεξιά πρώτη στις δημοσκοπήσεις ενόψει των εκλογών του 2027

Παρά την απώλεια της στήριξης της Ουγγαρίας, η Εθνική Συσπείρωση και ο υποψήφιος της, ο Ζορντάν Μπαρντελά, έρχονται πρώτοι στις δημοσκοπήσεις, έναν χρόνο πριν από τις προεδρικές εκλογές. Το κεντρώο μπλοκ του γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, του οποίου, ο πρώην πρωθυπουργός, Εντουάρ Φιλίπ, είναι ο ισχυρότερος υποψήφιος, λαμβάνει 20-25% των ψήφων. Οι άλλοτε κυβερνητικές δυνάμεις, η παραδοσιακή γαλλική Δεξιά και το Γαλλικό Σοσιαλιστικό Κόμμα, οι οποίες εναλλάσσονταν στην εξουσία, μετά την καθιέρωση της Πέμπτης Γαλλικής Δημοκρατίας (1958), έχουν χάσει τα ερείσματά τους και δεν πείθουν τους ψηφοφόρους.

Πάντα σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, το Σοσιαλιστικό Κόμμα, στο οποίο διακρίνονται πολλά διαφορετικά ρεύματα, φέρεται να αποσπά, σε περίπτωση που υποψήφιός του είναι ο ευρωβουλευτής Ραφαέλ Γκλυκσμάν, 15%, στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών, ενώ η ακροαριστερή Ανυπότακτη Γαλλία (LFI), της οποίας αδιαμφισβήτητος υποψήφιος είναι ο ηγέτης του κόμματος, Ζαν Λυκ Μελανσόν, κυμαίνεται στο 10%. Τα ποσοστά της παραδοσιακής γαλλικής Δεξιάς (του κόμματος των Ρεπουμπλικανών), με επικρατέστερο υποψήφιο τον Μπρινό Ρεταγιό, πρώην υπουργό Εσωτερικών, είναι ακόμη πιο χαμηλά, κυμαίνονται από 5% ως 10%.

Η Γαλλία σε προεκλογική εκστρατεία

Ένας χρόνος μέχρι τις προεδρικές εκλογές είναι πολύ μεγάλο διάστημα και οι δημοσκοπήσεις μπορεί να ανατραπούν. Ωστόσο, καθώς η Γαλλία εισέρχεται σε προεκλογική εκστρατεία, η δημοσκόπηση τoυ ινστιτούτου Ipsos για λογαριασμό της εφημερίδας Le Monde, του Cevipof (Κέντρου Ερευνών της Σχολής Πολιτικών Επιστημών του Παρισιού) και του think tank, Jean Jaurès, (Le Monde, 13/4/2026) αποτυπώνει, χάρη στο μεγάλο δείγμα της, των 10.962 ατόμων εγγεγραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους, την εικόνα του πολιτικού τοπίου, εντός του οποίου, θα διαμορφωθεί, τους επόμενους μήνες, μια ιδιαίτερη προεκλογική εκστρατεία.

Χαρακτηριστικά της προεκλογικής εκστρατείας ενόψει του 2027

Άνοδος των άκρων

Η προεκλογική εκστρατεία εκτιμάται ότι θα χαρακτηρίζεται από την ισχυρή παρουσία της Ακροδεξιάς, από τη βαθιά επιθυμία των ψηφοφόρων για αλλαγή, αλλά και από πόλωση. Η δημοσκόπηση, η οποία διεξήχθη μέσω Διαδικτύου, κατά το διάστημα από τις 2 έως τις 9 Απριλίου, καταγράφει επίσης και υψηλά ποσοστά αποχής, τα οποία έφτασαν σε επίπεδα ρεκόρ, 42,1% στις δημοτικές εκλογές της 15ης και 22ας Μαρτίου.

Σύμφωνα με το 74% των ερωτηθέντων, η ακροδεξιά Εθνική Συσπείρωση εξήλθε ενισχυμένη ή πολύ ενισχυμένη, από την εκλογική αναμέτρηση των δημοτικών εκλογών, ενώ το 72% των ερωτηθέντων απάντησαν ότι η ακροαριστερή Ανυπότακτη Γαλλία, ήταν η ενισχυμένη ή η πολύ ενισχυμένη των δημοτικών εκλογών.

Δημοτικότητα των υποψηφίων προέδρων

Με τα τωρινά δεδομένα, ως προς τους υποψήφιους των προεδρικών εκλογών, ο Ζορντάν Μπαρντελά συγκεντρώνει το 36% της αποδοχής των ερωτηθέντων, ποσοστό μεγαλύτερο από την Λεπέν (33%). Ωστόσο, τις ενδεχόμενες υποψηφιότητες Μπαρντελά και Λεπέν απορρίπτει το 51% και το 54% των ερωτηθέντων, αντιστοίχως. Στην τρίτη θέση, ο πρώην πρωθυπουργός Εντουάρ Φιλίπ, είναι αποδεκτός σε ποσοστό 26%.

Η προοπτική εκλογής στο αξίωμα του προέδρου της Γαλλίας, του ακροαριστερού Ζαν Λυκ Μελανσόν, απορρίπτεται από το 81%, όπως και του ακροδεξιού Ερίκ Ζεμούρ (75%). Μεταξύ των υποστηρικτών του Σοσιαλιστικού Κόμματος, η υποψηφιότητα του ευρωβουλευτή Ραφαέλ Γκλυκσμάν, συγκεντρώνει το 62% της αποδοχής, έναντι 38% για τον Ολιβιέ Φορ, πρώτου γραμματέα του Σοσιαλιστικού Κόμματος.

Βαθιά επιθυμία για αλλαγή – Όχι στην ακυβερνησία

Πέρα πάντως από τα ζητήματα στρατηγικής και της επιλογής υποψηφίων, οι ερωτηθέντες εκφράζουν βαθιά επιθυμία για αλλαγή, η οποία έχει ενισχυθεί σε σχέση με την αρχή της δεύτερης θητείας Μακρόν, το 2022. Ένας στους δυο ερωτηθέντες θεωρεί ότι η γαλλική κοινωνία πρέπει να «μεταρρυθμιστεί σε βάθος», ενώ το 24% επιθυμεί τον «ριζικό μετασχηματισμό» της, ποσοστό αυξημένο κατά οκτώ μονάδες, σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2023. Τα τρία τέταρτα των ερωτηθέντων, επιθυμούν μεγάλες αλλαγές, αντιδρώντας στην αδράνεια και την ακυβερνησία που προέκυψε μετά τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές του Ιουλίου 2024, τις οποίες προκήρυξε ο Μακρόν μετά την ήττα του κόμματος του στις ευρωεκλογές του Ιουνίου εκείνου του έτους, όπου κανένα κόμμα η πολιτικός συνασπισμός δεν απέσπασε κοινοβουλευτική πλειοψηφία και η Γαλλία εισήλθε σε μακρά περίοδο κυβερνητικής κρίσης.

Τα ζητήματα που απασχολούν τους Γάλλους ενόψει των προεδρικών εκλογών

Για το συντριπτικό ποσοστό των Γάλλων – 76% – το πρωταρχικό ζήτημα είναι η διατήρηση του συστήματος υγείας, ενώ το 66 %, θέτει ως δεύτερη προτεραιότητα τη βελτίωση της αγοραστικής τους δύναμης. Το 56% ζητεί τη βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος και το 53% προτάσσει το ζήτημα της ασφάλειας. Η μείωση του δημόσιου χρέους απασχολεί το 51% των ερωτηθέντων, ενώ το 49% επιθυμεί τον έλεγχο της μετανάστευσης και το 42% επιδιώκει τη διατήρηση της υψηλής θέσης της Γαλλίας στον κόσμο.