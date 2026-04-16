Με ηχηρές… απουσίες από την κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ θα διεξαχθεί σήμερα στην Βουλή η προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση για το κράτος δικαίου που έχει ζητήσει ο Πρόεδρος του ΠαΣοΚ Νίκος Ανδρουλάκης.

Το κλίμα στο εσωτερικό της ΝΔ παραμένει εκρηκτικό, καθώς οι χειρισμοί που έγιναν από το κυβερνητικό επιτελείο μετά την έλευση των δικογραφιών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κρίθηκαν τουλάχιστον άστοχοι, με τους βουλευτές να εκτιμούν ότι τους θεωρούν ως αποκλειστικούς υπεύθυνους για όλα τα στραβά και τα άσχημα που έχει η ελληνική δημόσια διοίκηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχει στην διάθεσή του το ΒΗΜΑ, από την σημερινή συζήτηση ενδέχεται να απουσιάσει ικανός αριθμός βουλευτών που υπολογίζεται από 10 έως και 20 τον αριθμό.

Αυτή την εικόνα είχαν σχηματίσει οι κυβερνητικοί επιτελείς μέχρι αργά χθες το βράδυ, μετά την διερεύνηση προθέσεων που έγινε σε κάθε έναν από τους βουλευτές που ανήκουν στην κοινοβουλευτική ομάδα του κυβερνώντος κόμματος. Ανάμεσά τους φέρονται αρκετοί από τους 11 βουλευτές που αναφέρονται στην δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και άλλοι οι οποίοι επιλέγουν έτσι με αυτό τον τρόπο να επικοινωνήσουν την δυσαρέσκειά τους για τους χειρισμούς που έχουν γίνει.

Χωρίς «μασάζ« η ΝΔ στους απόντες

Από την πλευρά της κυβέρνησης, η εξέλιξη αυτή δεν πρόκειται να συζητηθεί περαιτέρω γιατί αφενός δεν θα ήθελαν να ρίξουν λάδι στην φωτιά και αφετέρου η απουσία των βουλευτών που εμπλέκονται στην δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα γίνονταν στόχοι από τα κόμματα της αντιπολίτευσης στην γενικότερη επιχείρηση -που την αναμένουν- να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον καταγγελιών για «κυβέρνηση σκανδάλων».

Για τον λόγο αυτό και αποφασίστηκε να μην γίνει αυτή την φορά η συνήθης επιχείρηση «μασάζ» που ακολουθείτο σε ανάλογες περιπτώσεις όπου υπήρχε γκρίνια από ομάδα βουλευτών στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας.

Ωστόσο, η ενδεχόμενη απουσία ενός μεγάλου αριθμού βουλευτών δεν θα περάσει απαρατήρητη και θεωρείται σίγουρο ότι θα τεθεί στην φορτισμένη συζήτηση που αναμένεται να διεξαχθεί σε πολύ υψηλούς τόνους.

Υπάρχουν, βέβαια, και εκείνοι που εκτιμούν ότι στο τέλος θα επικρατήσουν ωριμότερες σκέψεις και οι απουσίες, που σίγουρα θα υπάρξουν, δεν θα φτάσουν σε τέτοιο αριθμό ώστε να προκαλέσουν μεγαλύτερη αίσθηση και συζητήσεις από τα αναμενόμενα.