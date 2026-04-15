Στη βαριά σκιά των δικογραφιών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και των δικαστικών εξελίξεων στην υπόθεση των υποκλοπών, αλλά και σε κλίμα γενικευμένης ανασφάλειας λόγω των οικονομικών επιπτώσεων (ενέργεια, αγορά κλπ.) από την φλεγόμενη Μέση Ανατολή, η αυριανή συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών για το Κράτος Δικαίου, αναμένεται να εξελιχθεί σε μια εφ’ όλης της ύλης σύγκρουση.

Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να ανασύρει από την φαρέτρα του το «χαρτί» των συνταγματικών αλλαγών εν όψει της Αναθεώρησης του Συντάγματος, σε μια προσπάθεια να δώσει ανάσα ζωής στο μεταρρυθμιστικό του αφήγημα και μέσω αυτού να ορθώσει ασπίδα προστασίας έναντι των σφοδρών πυρών που δέχεται για βάναυση καταπάτηση των θεσμών και του Κράτους Δικαίου και διαιώνιση των παλαιοκομματικών πρακτικών του ρουσφετιού και των πελατειακών σχέσεων.

Κυβερνητικοί βουλευτές σε … «πλάνη»

Βέβαια η εικόνα που έχει ένα μεγάλο τμήμα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ είναι τελείως διαφορετικό καθώς χθες έλεγαν πως πολλά από αυτά που έχουν ακουστεί δεν θα προχωρήσουν.

Μάλλον βρίσκονται σε «πλάνη». «Μία που το είπε και μία που ξεχάστηκε» έλεγαν βουλευτές της ΝΔ για την πρόταση του Πρωθυπουργού σχετικά με το ασυμβίβαστο βουλευτή και υπουργού.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Κάποιοι δεν βλέπουν να …περπατάει το θέμα, ενώ υπάρχουν και «γαλάζιοι» που δηλώνουν αποφασισμένοι να κάνουν αναφορές στη Βουλή για θέματα που φθάνουν στα γραφεία τους, αντί να επικοινωνούν με τα υπουργεία για να τα επιλύουν. «Θα δούμε εάν είναι καλύτερα έτσι…» απαντούν.

Κρας τεστ για την κυβέρνηση

Η αυριανή προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση με πρωτοβουλία του προέδρου του ΠαΣοΚ Νίκου Ανδρουλάκη, θα είναι ένα ενδιαφέρον crash test για την κυβερνητική πλειοψηφία, η οποία «βράζει» λόγω των χειρισμών του Μεγάρου Μαξίμου τόσο στο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ (θεωρούν ότι άφησαν ξεκρέμαστους τους βουλευτές χωρίς καν να αξιολογήσουν τη νομική βαρύτητα όσων περιλαμβάνονται στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας), όσο και με την εξαγγελία περί ασυμβιβάστου μεταξύ βουλευτή και υπουργού.

«Πάρτι» για το «πτυχίο» του Μακάριου Λαζαρίδη

Όμως υπάρχει και κάτι ακόμα που σίγουρα θα απασχολήσει την συζήτηση των αρχηγών. Το «θέμα Λαζαρίδη» το οποίο, παρά την μέχρι στιγμής κάλυψη του Μεγάρου Μαξίμου, προκαλεί αναταράξεις. Στα social media έχει στηθεί «χορός» για τους τίτλους σπουδών του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και η αντιπολίτευση είναι «στα κάγκελα» ζητώντας την κεφαλή του επί πίνακι.

Ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει ότι «στα τυπικά προσόντα του 2007 για να προσληφθεί κάποιος ως μετακλητός υπάλληλος ήταν απαραίτητο να έχει πτυχίο Ανώτατης Σχολής ή ισότιμο», και ότι «ο κ. Λαζαρίδης δεν είχε τέτοιο πτυχίο, αλλά τίτλο σπουδών από Κέντρο Ελευθέρων Σπουδών, ωστόσο προσλήφθηκε», κατηγορώντας τον ότι «είπε ψέματα on camera (Open) για άλλη μια φορά», λέγοντας ότι «δεν έχει να δώσει καμία εξήγηση σε κανέναν».

Η Κουμουνδούρου δηλώνει ότι «δεν υπάρχει άλλη διέξοδος για τον κ. Μητσοτάκη από την αποπομπή του Μακάριου Λαζαρίδη». Μάλιστα με δήλωσή του χθες ο Σωκράτης Φάμελλος στόχευσε προσωπικά τον Πρωθυπουργό κατηγορώντας τον ότι «τον κρατάει υφυπουργό παρότι αποκαλύφθηκε ότι είναι απατεώνας». Το ΚΚΕ σηκώνει τους τόνους δηλώνοντας πως «η επιμονή του κ. Μητσοτάκη, παρά τις αποκαλύψεις, να κρατά τον Μ. Λαζαρίδη στην κυβέρνησή του είναι η επιβράβευση γιατί ο τελευταίος ως μέλος της εξεταστικής πήρε “πτυχίο” στη συγκάλυψη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ συνεχίζει τη σταδιοδρομία του με “μεταπτυχιακό” στον αντικομμουνισμό και τη συκοφάντηση των λαϊκών αγώνων».

Στην επίθεση ο Δουδωνής

Ο Νίκος Ανδρουλάκης στην τελευταία σύσκεψη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠαΣοΚ, είχε ζητήσει από τους βουλευτές να βγουν έξω και να είναι πιο επιθετικοί. Αυτός που πήρε την εντολή κατά γράμμα είναι ο Παναγιώτης Δουδωνής, που σήκωσε μεγάλες κόντρες μέσα στο Πάσχα και έγινε και viral. Από τη μια πλευρά ο βουλευτής Επικρατείας του ΠαΣοΚ ζήτησε από τον δημοσιογράφο Βασίλη Χιώτη να ανακαλέσει όσα είπε στο ραδιόφωνο, αλλιώς θα του κάνει μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση.

Από την άλλη πλευρά, και με αφορμή τη συζήτηση για το πτυχίο του Μακάριου Λαζαρίδη είπε πως «η ΝΔ από κυβέρνηση των αρίστων, έχει μετατραπεί σε κυβέρνηση των αχρήστων» προκαλώντας την σφοδρή αντίδραση του Στράτου Σιμόπουλου που ήταν μαζί του στο στούντιο. Τα βίντεο αυτά είχαν πολλές προβολές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ έμαθα πως δέχθηκε και συγχαρητήρια για την στάση του από συντρόφους.

Βλέπετε του απένειμαν τηλεφωνικά το «βραβείο ευρηματικότητας» για την ατάκα του για την «κυβέρνηση των αχρήστων» κάτι που αποτελεί δηλωτικό στοιχείο της διάθεσης που έχουν οι βουλευτές του ΠαΣοΚ αυτή την περίοδο.

Η νέα «ωρολογιακή βόμβα» Για τους προβληματισμούς της Αθήνας για την εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση που επικρατεί στο Λίβανο εν μέσω των βομβαρδισμών του Ισραήλ κατά της Χεζμπολάχ θα τα διαβάσατε στο «Βήμα της Κυριακής». Το ζήτημα άπτεται του ελληνικού συστήματος ασφαλείας, το προσφυγικό μπορεί να λειτουργήσει ως νέα ωρολογιακή βόμβα, ενώ σε περίπτωση ξεσπάσματος εμφυλίου είναι βέβαιο ότι οι ήδη κλονισμένοι χριστιανικοί πληθυσμοί θα υποστούν ακόμα περισσότερα. Από εκεί και πέρα, οι βλέψεις του Τελ Αβίβ είναι πλέον φανερό ότι προβληματίζουν όλο και περισσότερους Ευρωπαίους, μεταξύ των οποίων και την Αθήνα.

Η Ελλάδα απέναντι στο Ισραήλ

Παρά τη στρατηγική σχέση που διατηρεί με το Ισραήλ, η κυβέρνηση προσυπέγραψε δια του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη την Κοινή Δήλωση για τον Λίβανο, χαιρετίζοντας καταρχάς τις απευθείας συνομιλίες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ως συνήθως καταδικάζονται οι επιθέσεις της Χεζμπολάχ κατά του εδάφους του Ισραήλ, αλλά καταδικάζονται (για πρώτη φορά) τα «μαζικά» όπως χαρακτηρίζονται χτυπήματα του IDF κατά του Λιβάνου.

«Οι πολίτες και οι υποδομές πρέπει να προστατεύονται σύμφωνα με το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο», λένε οι «17», μεταξύ των οποίων η Γαλλία, η Ολλανδία, η Ισπανία, η Μεγάλη Βρετανία και η Κύπρος. Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα… αναγκάζεται να σταθεί απέναντι από το Ισραήλ. Είναι κάτι που συνέβη και στην περίπτωση της Γάζας, με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να επαναλαμβάνει ανά τακτά χρονικά διαστήματα ότι «οι φίλοι είναι αυτοί που πρέπει να λένε τη σκληρή αλήθεια».

Το είπε και προσφάτως στο CNN και την Κριστιάν Αμανπούρ. Το αντιφατικό του πράγματος είναι ότι η υπογραφή της Κοινής Δήλωσης ήρθε εν μέσω της σφοδρής αντιπαράθεσης του Ισραήλ με την Τουρκία και λίγες ώρες μετά τις ελληνοτουρκικές αντεγκλήσεις για τη στρατηγική συμμαχία με το Τελ ΑβίΒ. Όπως σας έχουμε ξαναγράψει, είναι δύσκολοι καιροί για διπλωμάτες…

Ανατομία της δικαστικής εξουσίας

Ένα ενδιαφέρον και επίκαιρο βιβλίο του πρώην υπουργού Αντώνη Ρουπακιώτη και επί σειρά ετών προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Θεμέλιο. Τίτλος του βιβλίου, «ανατομία της δικαστικής εξουσίας – αλήθειες και μύθοι» και η παρουσίασή του αναμένεται να γίνει σε μια συμβολική ημερομηνία, την 21η Απριλίου, στις επτά το απόγευμα στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Την εκδήλωση θα συντονίσει ο Ακαδημαϊκός Μιχάλης Σταθόπουλος, ομότιμος καθηγητής της Νομικής Σχολής Αθηνών και θα μιλήσουν εκτός από τον συγγραφέα, ο Ιωάννης Γράβαρης, επίτιμος Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, η Ξένη Δημητρίου, επίτιμη Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και ο Θεόδωρος Σχινάς, δικηγόρος, πρώην αντιπρόεδρος του ΔΣΑ.

Αντιγράφω από το οπισθόφυλλο που μας προϊδεάζει και για το περιεχόμενο του βιβλίου: «Με το βιβλίο αυτό επιχειρείται μια ανατομική επισκόπηση στη δικαστική εξουσία, από την οποία αναδεικνύονται τα ταυτοτικά στοιχεία της με την αξιοπιστία της δικαιοσύνης του απονέμει. Ανατομία που μπορεί να ενοχλεί, ή και να πονάει, όπως κάθε ανατομία η οποία αναδεικνύει σίγουρα σειρά αιτιών που δημιουργούν την ολοένα μειούμενη αξιοπιστία του δικαστικού συστήματος στην Ελλάδα».