Την αντίθεση του στο ενδεχόμενο οι στρατιωτικές δυνάμεις που έχουν σταλεί στην Κύπρο από ευρωπαϊκές χώρες με αφορμή τον πόλεμο με το Ιράν να παραμείνουν μόνιμα στο νησί, εξέφρασε ξεκάθαρα ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά την διάρκεια συνάντησης του στο Ντολμαμπαχτσέ με τον κατοχικό ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν.

Η Τουρκία έτοιμη να λάβει μέτρα για την υπεράσπιση της «ΤΔΒΚ»

Ο Ερντογάν επανέλαβε ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την υπεράσπιση της «Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου», κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον Ερχιουρμάν, όπως αναφέρει επίσημη ανακοίνωση για το θέμα.

Σύμφωνα με την Διεύθυνση Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, ο Τούρκος πρόεδρος υπογράμμισε επίσης ότι η Άγκυρα δεν θα επιτρέψει ποτέ να παραβιαστούν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των Τουρκοκυπρίων.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, Ερντογάν – Ερχιουρμάν συζητήθηκαν όπως ανακοινώθηκε οι διμερείς σχέσεις και περιφερειακά ζητήματα.

Ποιοι συμμετείχαν

Τον Ερντογάν συνόδευσαν ο επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Ιμπραήμ Καλίν, ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας Ακίφ Τσαγκατάι Κιλίτς, ο διευθυντής επικοινωνίας Μπουρχανετίν Ντουράν και ο επικεφαλής σύμβουλος Ζαφέρ Τσουμπουκτσού.