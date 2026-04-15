Αυξημένη κινητικότητα καταγράφεται στη νεκρή ζώνη και συγκεκριμένα στο χωρίο της Πύλας στην Κύπρο, με την κυπριακή κυβέρνηση να βρίσκεται σε αυξημένο επίπεδο εγρήγορσης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης έκανε λόγο για «παραβίαση της νεκρής ζώνης» από κατοχικές δυνάμεις στην περιοχή Πλάτη, βορείως της Πύλας, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για ενέργεια που «αποσκοπεί στην αμφισβήτηση του καθεστώτος της περιοχής και στη δημιουργία νέων τετελεσμένων». Όπως σημείωσε, η Κυπριακή Δημοκρατία βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την ειρηνευτική δύναμη των Ηνωμένων Εθνών, στηρίζοντας τις προσπάθειες για αποκλιμάκωση.

Την ίδια στιγμή, η UNFICYP επιχειρεί να διαψεύσει σενάρια που πυροδότησαν ανησυχία. Ο εκπρόσωπος Τύπου της αποστολής, Aleem Siddique, ξεκαθάρισε ότι «κανένα άρμα μάχης δεν εισήλθε στη νεκρή ζώνη» και ότι δεν υπήρξε ανάρτηση σημαίας εντός αυτής. Όπως εξήγησε, τα οχήματα που καταγράφηκαν ήταν SUV και βρίσκονταν εκτός της ζώνης, στη βόρεια γραμμή κατάπαυσης του πυρός, ενώ διέψευσε και πληροφορίες περί συγκρούσεων με ειρηνευτές.

Εύθραστη η κατάσταση

Παρά τις διαψεύσεις, η κατάσταση παραμένει εύθραυστη. Στην περιοχή έχουν ενισχυθεί οι περιπολίες των κυανόκρανων, ενώ οχήματα της αποστολής και της «αστυνομίας» του ψευδοκράτους παραμένουν σε κοντινή απόσταση, με στόχο τον έλεγχο της κατάστασης. Παράλληλα, δυνάμεις των βρετανικών βάσεων έχουν αναπτυχθεί προληπτικά.

Το ζήτημα έχει ήδη τεθεί υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, το οποίο παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και προβαίνει σε διπλωματικές ενέργειες.

Από την πλευρά του ΟΗΕ, ο ειδικός αντιπρόσωπος του γενικού γραμματέα και επικεφαλής της αποστολής στην Κύπρο, Κασίμ Ντιανιέ, απηύθυνε έκκληση για αυτοσυγκράτηση και σεβασμό της εντολής της ειρηνευτικής δύναμης, τονίζοντας ότι η διατήρηση της σταθερότητας στην περιοχή αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο ηγέτης του ψευδοκράτους Τουφάν Έρχιουρμαν, ο οποίος δήλωσε ότι «η τουρκοκυπριακή πλευρά δεν ήταν και δεν θα είναι υπέρ της έντασης», υποστηρίζοντας ότι η κατάσταση στην περιοχή είναι πλέον ήρεμη και ότι ο διάλογος συνεχίζεται.