Η ΑΕΚ «λύγισε» την Μπανταλόνα στη «Sunel Arena» και με το 2-1 προκρίθηκε για δεύτερη συνεχόμενη φορά και τέταρτη συνολικά στο Final 4 του BCL! Η Ένωση γύρισε το παιχνίδι στο τέταρτο δεκάλεπτο χάρη σε εξαιρετικές άμυνες και καθοριστικά σουτ, επικρατώντας με 72-67. Στα ημιτελικά θα βρει ξανά μπροστά της τη Μάλαγα, όπως και πέρσι, ελπίζοντας αυτή τη φορά να χαμογελάσει η ίδια.

Ο Μπάρτλεϊ για άλλη μία φορά ήταν καθοριστικός για την ομάδα το Ντράγκαν Σάκοτα έχοντας 16 πόντους με 2 ριμπάουντ και 3 ασίστ ενώ 15 είχε ο Γκρέι με 8 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Κομβικός στο φινάλε ο Κατσίβελης των 7 πόντων. Για την Μπανταλόνα, που είναι η διοργανώτρια του Final 4, στους 22 πόντους σταμάτησε ο Πάρκερ και στους 17 ο Ρούμπιο.

Σε αντίθεση με το πρώτο ματς στο ίδιο γήπεδο η ΑΕΚ μπήκε πολύ δυνατά και με τρία σερί τρίποντα από Μπάρτλεϊ, Γκρέι και Χαραλαμπόπουλο βρέθηκε στο +9 με 15-6 στο 7’ ενώ λίγο αργότερα πήρε και διψήφια διαφορά με 19-8 (8’). Η Μπανταλόνα όμως όχι απλά μάζεψε τη διαφορά (20-18, 10’) στο τέλος του δεκαλέπτου, αλλά προηγήθηκε κιόλας (20-21, 11’) στο ξεκίνημα του δεύτερου.

Με τρίποντο και φάουλ του Νάναλι η Ένωση απάντησε με ένα 8-0 για το 28-21 (12’), όμως χαμένα ριμπάουντ (8 επιθετικά η Μπανταλόνα) και αστοχία στις βολές (3/7), έδωσαν την ευκαιρία στους φιλοξενούμενους να γυρίσουν και πάλι το ματς. Με τον Ρούμπιο να βάζει απίθανα καλάθια μείωσαν σε 30-29 στο 16’ και πήγαν στην ανάπαυλα με το σκορ στο 34-40.

Τα δεκάλεπτα: 20-18, 34-40, 50-55, 72-67