Μια νέα δικαστική μάχη για τον θάνατο του θρύλου του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα, ξεκίνησε στην Αργεντινή. Επτά μέλη της ιατρικής του ομάδας βρίσκονται αντιμέτωπα με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια και ποινές έως 25 χρόνια κάθειρξη, σχεδόν έναν χρόνο μετά την ακύρωση της προηγούμενης δίκης που κατέληξε σε κακοδικία και αδιέξοδο.

Ο Μαραντόνα, μια προσωπικότητα που παραμένει ζωντανή σε κάθε γωνιά της Αργεντινής – από τις γιγαντιαίες τοιχογραφίες μέχρι τα τατουάζ των πιστών του οπαδών – έφυγε από τη ζωή στις 25 Νοεμβρίου 2020, σε ηλικία 60 ετών. Ο θάνατός του επήλθε από καρδιακή προσβολή, ενώ ανάρρωνε από επέμβαση στον εγκέφαλο για την αφαίρεση θρόμβου.

Οι κατηγορούμενοι και η «λίστα» των μαρτύρων

Το δικαστήριο του Σαν Ισίδρο, κοντά στο Μπουένος Άιρες, αναμένεται να εξετάσει τις καταθέσεις περίπου 100 μαρτύρων, αναζητώντας απαντήσεις για την εικαζόμενη αμέλεια της ιατρικής ομάδας του αρχηγού της «Αλμπισελέστε» του 1986.

Η ιατρική ομάδα αρνείται κάθε κατηγορία. Στο εδώλιο κάθονται:

Η ψυχίατρος Agustina Cosachov Ο νευροχειρουργός Leopoldo Luque Ο ψυχολόγος Carlos Angel Diaz Η ιατρός Nancy Edith Forlini Ο νοσηλευτής Ricardo Almiron Ο αρχινοσηλευτής Mariano Ariel Perroni Ο ιατρός Pedro Pablo Di Spagna

Μια όγδοη κατηγορούμενη, η νοσηλεύτρια Dahiana Madrid, θα δικαστεί σε ξεχωριστή διαδικασία, με σώμα ενόρκων, η ημερομηνία της οποίας δεν έχει οριστεί ακόμα.

Γιατί κατέρρευσε η πρώτη δίκη

Η πρώτη προσπάθεια απονομής δικαιοσύνης, που ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2025, διακόπηκε απότομα μετά από δύο μήνες. Η δικαστής Julieta Makintach παραιτήθηκε, όταν ήρθε στο φως βίντεο που την έδειχνε να δίνει συνέντευξη σε τηλεοπτικό συνεργείο, για τις ανάγκες ντοκιμαντέρ, παραβιάζοντας τους δεοντολογικούς κανόνες.

Η νέα δίκη αναγκάζει τώρα εισαγγελείς και δικηγόρους υπεράσπισης να επανασχεδιάσουν τη στρατηγική τους, καθώς στην πρώτη διαδικασία, δημοσιοποιήθηκαν φωτογραφίες, βίντεο, ηχητικά ντοκουμέντα και ιατροδικαστικά στοιχεία. Σημειώνεται πως πολλά μέλη της οικογένειας, όπως τα παιδιά του Μαραντόνα και η πρώην σύζυγός του, Claudia Villafane, έχουν ήδη καταθέσει.

Το «θέατρο του τρόμου» vs το αναπόφευκτο

Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι οι επαγγελματίες υγείας παραβίασαν τα πρωτόκολλα θεραπείας και ότι το σπίτι όπου ανάρρωνε ο Μαραντόνα μετατράπηκε σε ένα «θέατρο του τρόμου», όπου δεν του παρασχέθηκε η απαραίτητη φροντίδα.

Από την πλευρά της, η υπεράσπιση ισχυρίζεται ότι ο θάνατός του ήταν αναπόφευκτος, δεδομένων των χρόνιων προβλημάτων υγείας του και της 10ετούς μάχης του με τον εθισμό στην κοκαΐνη και το αλκοόλ.

Το κατηγορητήριο βασίζεται σε πόρισμα ιατρικής επιτροπής του 2021, η οποία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ιατρική ομάδα έδρασε με τρόπο «ακατάλληλο, ελλιπή και απερίσκεπτο».