Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ θα ξεκινήσει άμεσα να επιβάλλει αποκλεισμό στα Στενά του Ορμούζ, ενώ θα προχωρά και σε ελέγχους κάθε πλοίου σε διεθνή ύδατα που έχει καταβάλει διόδια στο Ιράν.

Ο Τραμπ έκανε τις δηλώσεις αυτές με ανάρτησή του στο Truth Social, λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών ΗΠΑ–Ιράν, οι οποίες δεν κατέληξαν σε συμφωνία. Όπως ανέφερε, η συνάντηση «πήγε καλά, τα περισσότερα σημεία συμφωνήθηκαν», ωστόσο πρόσθεσε ότι οι δύο πλευρές δεν κατέληξαν σε συμφωνία σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

«Με άμεση ισχύ, το Πολεμικό Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών, το καλύτερο στον κόσμο, θα ξεκινήσει τη διαδικασία αποκλεισμού κάθε πλοίου που επιχειρεί να εισέλθει ή να εξέλθει από τα Στενά του Ορμούζ», δήλωσε ο Τραμπ, ο οποίος αντιτίθεται έντονα στην ιδέα το Ιράν να επιβάλλει διόδια για τη διέλευση από τα στενά.

«Έχω επίσης δώσει εντολή στο Ναυτικό μας να εντοπίζει και να παρεμβαίνει σε κάθε πλοίο σε διεθνή ύδατα που έχει καταβάλει διόδια στο Ιράν. Κανείς που πληρώνει ένα παράνομο τέλος δεν θα έχει ασφαλή διέλευση στις ανοιχτές θάλασσες», πρόσθεσε.