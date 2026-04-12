Λίγες ώρες μετά το κλείσιμο της κάλπης στην Ουγγαρία, δύο ανεξάρτητες δημοσκοπήσεις που δημοσιεύθηκαν ταυτόχρονα διαμορφώνουν ένα σκηνικό βαθιάς πολιτικής μεταβολής. Το κεντροδεξιό αντιπολιτευόμενο κόμμα Tisza, υπό τον Πέτερ Μαγιάρ, εμφανίζεται να προηγείται με μεγάλη διαφορά έναντι του κυβερνώντος Fidesz του πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν.

Η μέτρηση του Ερευνητικού Κέντρου 21 καταγράφει ποσοστό 55% για το Tisza και 38% για το Fidesz, ενώ η εταιρεία Median ανεβάζει ακόμη περισσότερο τον πήχη για την αντιπολίτευση, δίνοντας 57,1% στον Μαγιάρ έναντι περίπου 37% στο κυβερνών κόμμα. Πρόκειται για απόκλιση που, αν αποτυπωθεί στην τελική καταμέτρηση, ανατρέπει πλήρως τις πολιτικές ισορροπίες που επικρατούσαν επί μία και πλέον δεκαετία.

Προς άνετη κοινοβουλευτική επικράτηση – Στο τραπέζι και οι συνταγματικές αλλαγές

Οι αριθμοί των δημοσκοπήσεων δεν περιορίζονται σε μια απλή εκλογική νίκη, αλλά δείχνουν προοπτική κυριαρχίας. Σύμφωνα με το Ερευνητικό Κέντρο 21, το Tisza θα καταλάβει 132 από τις 199 έδρες του ουγγρικού κοινοβουλίου, δηλαδή μια ισχυρή απόλυτη πλειοψηφία.

Η εκτίμηση της Median προχωρά ένα βήμα παραπέρα: με 135 έδρες, το κόμμα του Μαγιάρ ξεπερνά το όριο των 133 εδρών που απαιτείται για πλειοψηφία δύο τρίτων. Ένα τέτοιο αποτέλεσμα θα του έδινε τη θεσμική δυνατότητα να προχωρήσει σε βαθιές αλλαγές στο Σύνταγμα και στους βασικούς πυλώνες του πολιτικού συστήματος, ανοίγοντας έναν νέο κύκλο για τη χώρα.

Ρεκόρ συμμετοχής και έντονη κοινωνική κινητοποίηση

Η εκλογική αναμέτρηση συνοδεύτηκε από εξαιρετικά υψηλή συμμετοχή, στοιχείο που υπογραμμίζει τη σημασία της συγκυρίας. Η προσέλευση των ψηφοφόρων έφτασε το 77,8%, καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ του 2002, όταν είχε διαμορφωθεί στο 73,51%.

Η αυξημένη συμμετοχή αποτυπώνει ένα έντονα πολωμένο πολιτικό περιβάλλον, αλλά και μια διάχυτη αίσθηση ότι πρόκειται για εκλογές καμπής. Η κινητοποίηση ευρύτερων κοινωνικών στρωμάτων ερμηνεύεται ως ένδειξη ότι το εκλογικό σώμα επιδιώκει σαφή κατεύθυνση για το μέλλον της χώρας.

Το ενδεχόμενο τέλους μιας μακράς πολιτικής κυριαρχίας

Από το 2010 έως σήμερα, ο Όρμπαν έχει κυριαρχήσει στο πολιτικό σύστημα της Ουγγαρίας, διαμορφώνοντας ένα μοντέλο διακυβέρνησης με ισχυρό έλεγχο στους θεσμούς και έντονο ιδεολογικό αποτύπωμα. Η πιθανότητα ήττας του, με τόσο ευρύ περιθώριο, σηματοδοτεί κάτι περισσότερο από μια εναλλαγή στην εξουσία.

Η επικράτηση του Μαγιάρ θα μπορούσε να οδηγήσει σε συνολική αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού, τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και στις σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους διεθνείς εταίρους της. Το εύρος της διαφοράς που καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις δείχνει ότι η δυναμική αλλαγής, εφόσον επιβεβαιωθεί, θα είναι βαθιά και πολυεπίπεδη.

Δημοσκοπήσεις, όχι exit polls – Το βλέμμα στα επίσημα αποτελέσματα

Παρά τη σαφή εικόνα που δίνουν οι δύο μετρήσεις, οι αναλυτές επισημαίνουν ότι πρόκειται για προεκλογικές δημοσκοπήσεις και όχι για exit polls. Οι έρευνες της Median πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 7 και 11 Απριλίου, ενώ του Ερευνητικού Κέντρου 21 μεταξύ 8 και 11 Απριλίου, πριν από την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας.

Το στοιχείο αυτό αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο διαφοροποιήσεων στα τελικά αποτελέσματα. Ωστόσο, η σύγκλιση των δύο ανεξάρτητων δημοσκοπήσεων προς την ίδια κατεύθυνση ενισχύει την εκτίμηση ότι η Ουγγαρία βρίσκεται μπροστά σε μια από τις πιο κρίσιμες πολιτικές στιγμές των τελευταίων δεκαετιών.