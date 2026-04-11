Σε ένα κλίμα ακραίας έντασης και αμοιβαίας δυσπιστίας, το Πακιστάν μετατρέπεται στο επίκεντρο της παγκόσμιας διπλωματίας, καθώς ξεκινούν οι κρίσιμες διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Μετά από έξι εβδομάδες σφοδρών συγκρούσεων, οι αντιπροσωπείες των δύο χωρών έφτασαν στο Ισλαμαμπάντ, το οποίο θυμίζει «πόλη-φάντασμα» λόγω των δρακόντειων μέτρων ασφαλείας.

Η άφιξη των αντιπροσωπειών και ο ρόλος του Πακιστάν

Το υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν ανακοίνωσε την άφιξη της ιρανικής αποστολής, με επικεφαλής τον πρόεδρο του κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, και τον υπουργό Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί. Συνοδευόμενος από μια ομάδα 70 ατόμων, ο Γαλιμπάφ εμφανίστηκε συγκρατημένος: «Έχουμε καλές προθέσεις, αλλά δεν έχουμε εμπιστοσύνη», δήλωσε, υπενθυμίζοντας προηγούμενες αθετημένες υποσχέσεις των ΗΠΑ.

Από την άλλη πλευρά, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, συνοδευόμενος από τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, βρίσκεται καθ’ οδόν προς την πακιστανική πρωτεύουσα. Ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ, ο οποίος λειτούργησε ως βασικός μεσολαβητής, εξέφρασε την ελπίδα για μια «διαρκή και βιώσιμη επίλυση», τονίζοντας πως η συνάντηση ανταποκρίνεται σε δική του ειλικρινή πρόσκληση προς τις δύο πλευρές.

Το «τελεσίγραφο» Τραμπ και το ζήτημα του Ορμούζ

Παρά τις διπλωματικές προσπάθειες, ο Ντόναλντ Τραμπ διατήρησε την πολεμική ρητορική. Σε συνέντευξή του στη New York Post, προειδοποίησε ότι ο αμερικανικός στρατός προετοιμάζεται για νέα πλήγματα εάν οι συνομιλίες αποτύχουν. «Φορτώνουμε τα πλοία με τα καλύτερα όπλα που κατασκευάστηκαν ποτέ. Αν δεν υπάρξει συμφωνία, θα τα χρησιμοποιήσουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος έστειλε σαφές μήνυμα για την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, το οποίο παραμένει υπό περιορισμούς από το Ιράν. «Θα ανοίξουμε τον Κόλπο με αυτούς ή χωρίς αυτούς», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι το άνοιγμα θα γίνει «αυτόματα» καθώς η Τεχεράνη έχει ανάγκη τα έσοδα. Από την πλευρά του, το Ιράν θέτει ως προϋπόθεση για οποιαδήποτε πρόοδο την κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο και την αποδέσμευση των περιουσιακών του στοιχείων.

«Μαύρη Τετάρτη» και νέες διαπραγματεύσεις

Ενώ στο Ισλαμαμπάντ αναζητείται λύση για τη γενικότερη σύγκρουση, η κατάσταση στον Λίβανο παραμένει τραγική. Η λιβανική προεδρία ανακοίνωσε προγραμματισμένη συνάντηση με το Ισραήλ στην Ουάσιγκτον την προσεχή Τρίτη (14 Απριλίου), υπό την αιγίδα των ΗΠΑ. Ωστόσο, το Ισραήλ ξεκαθάρισε πως αρνείται οποιαδήποτε συζήτηση με τη Χεζμπολά, την οποία χαρακτηρίζει τρομοκρατική οργάνωση.

Οι επιθέσεις συνεχίζονται με αμείωτη ένταση. Μετά τη λεγόμενη «Μαύρη Τετάρτη», όπου οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον 357 ανθρώπων, οι απώλειες στον Λίβανο έχουν αγγίξει πλέον τις 2.000 από την έναρξη της επέκτασης του πολέμου τον Μάρτιο. Η Χεζμπολά απαντά με εκτοξεύσεις πυραύλων κατά ισραηλινών στόχων, όπως η ναυτική βάση Ασντότ, ενώ ο ηγέτης της, Ναΐμ Κάσεμ, καλεί την κυβέρνηση του Λιβάνου να μην προχωρήσει σε «υποχωρήσεις».

Αβεβαιότητα και κοινωνική δυσφορία

Στο εσωτερικό του Ιράν, η κατάσταση είναι ασφυκτική, με τις αρχές να έχουν διακόψει την πρόσβαση στο διαδίκτυο για περισσότερες από 1.000 ώρες. Οι πολίτες εκφράζουν σκεπτικισμό για τις προθέσεις του Τραμπ, με ορισμένους να αμφιβάλλουν για τη σταθερότητα των αποφάσεών του.

Την ίδια στιγμή, διεθνείς πιέσεις ασκούνται στο Ισραήλ από την Ευρώπη και τον αραβικό κόσμο για τον τερματισμό των βομβαρδισμών στη Βηρυτό, ειδικά μετά τις διαταγές εκκένωσης που επηρεάζουν νοσοκομεία και κρίσιμες υποδομές. Ο διευθυντής του ΠΟΥ απηύθυνε έκκληση για την προστασία των αμάχων και του υγειονομικού προσωπικού, καθώς η ανθρωπιστική κρίση βαθαίνει.