Τραγικό θάνατο βρήκε στην άσφαλτο μία 27χρονη, μητέρα τριών παιδιών, σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε χθες το απόγευμα (15/3) στον παράδρομο πριν τον κυκλικό κόμβο στην είσοδο της Λαμίας.

Όλα έγιναν λίγα λεπτά μετά τις 16:30 όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε η 27χρονη, κάτω από συνθήκες που ερευνά η Τροχαία Λαμίας, συγκρούστηκε μετωπικά με κινούμενο αντίθετα όχημα με οδηγό 75χρονο Λαμιώτη και συνεπιβάτη τον 45χρονο γιο του, ο οποίος πήγαινε για δουλειά σε περιοχή της Ανθήλης.

Δύο τραυματίες

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και η άτυχη γυναίκα, που διέμενε στη Λαμία με καταγωγή από τα Τρίκαλα, εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια του οχήματός της. Ο οδηγός του άλλου οχήματος βρέθηκε τραυματισμένος στα χωράφια δίπλα στο αυτοκίνητό του που είχε καταλήξει εκτός δρόμου. Τραυματίας βγήκε από το δεύτερο αυτοκίνητο και ο γιος του οδηγού, έχοντας χτυπήσει στο κεφάλι, ωστόσο η κατάστασή του δεν ήταν σοβαρή.

Πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο απεγκλώβισαν την 27χρονη την οποία και παρέδωσαν σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ δεύτερο ασθενοφόρο μετέφερε και τους άλλους δύο τραυματίες στο Νοσοκομείο Λαμίας. Δυστυχώς η 27χρονη υπέκυψε στα τραύματά της.