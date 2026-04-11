Με τον παραδοσιακό, εκκωφαντικό θόρυβο και μια ατμόσφαιρα διάχυτης πνευματικότητας υποδέχθηκαν σήμερα, Μεγάλο Σάββατο, το πρωί την Πρώτη Ανάσταση οι πιστοί στον ναό της Αγίας Τριάδας, τη γνωστή «Ρωσική Εκκλησία» της οδού Φιλελλήνων. Η τελετή, που αποτελεί σημείο αναφοράς για το κέντρο της πρωτεύουσας, συνδύασε φέτος την κατάνυξη με την πολυπολιτισμικότητα, συγκεντρώνοντας ένα ετερόκλητο πλήθος Ελλήνων, Ρώσων και ξένων επισκεπτών.

Η σημειολογία του θορύβου

Λίγο πριν από τις 9:00 π.μ., ο βυζαντινός ναός άρχισε να δονείται από τους κρότους. Το σπάσιμο των «μποτιών», το ρυθμικό χτύπημα των στασιδιών και των μεταλλικών σκευών δημιούργησαν μια μοναδική ηχητική υπόκρουση στο χαρμόσυνο μήνυμα της ημέρας.

Ο προϊστάμενος του ναού, π. Συνέσιος Βικτωράτος, έδωσε τον τόνο της γιορτής, ενώ η περίφημη χορωδία της Αγίας Τριάδας έντυσε μουσικά την τελετή με τους μαγευτικούς ήχους της. Με την ολοκλήρωση της λειτουργίας, τηρήθηκε το έθιμο της συλλογής των θραυσμάτων από τις στάμνες για «καλοτυχία», ενώ στον προαύλιο χώρο οι ιερείς ευλόγησαν τα πασχαλινά εδέσματα των πιστών.

Ενα μνημείο-σύμβολο διπλωματίας και τέχνης

Η Αγία Τριάδα δεν αποτελεί απλώς έναν ενεργό λατρευτικό χώρο, αλλά ένα ιστορικό τοπόσημο που διεσώθη από την κατεδάφιση χάρη στη διεθνή διπλωματία του 19ου αιώνα. Το 1847, κατόπιν αιτήματος της ρωσικής πρεσβείας, ο ναός παραχωρήθηκε στη ρωσική παροικία. Η αναστήλωση, η οποία διήρκεσε από το 1850 έως το 1855, υπήρξε το αποτέλεσμα μιας σπάνιας σύμπραξης σπουδαίων αρχιτεκτόνων: του Ρώσου Ιβάν Στρομ, του Έλληνα Τηλέμαχου Βλασσόπουλου και του Γάλλου Φρανσουά Μπουλανζέ.

Το κόστος των εργασιών, που ανήλθε στις 14.995 δραχμές, καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από τη Ρωσία. Την περίοδο εκείνη προστέθηκαν στον ναό το υψηλό τέμπλο και το βυζαντινό καμπαναριό με τη χαρακτηριστική κουφική ζωφόρο, προσδίδοντας στο κτίσμα τη μορφή που θαυμάζουμε σήμερα.

Από τον Πεισίστρατο στο Βυζάντιο

Πίσω από τη θρησκευτική σημασία του ναού κρύβεται και ένας αρχαιολογικός θησαυρός. Κατά τις εργασίες του 19ου αιώνα, ο τότε αρχιμανδρίτης Αντωνίνος, καθηγητής της Ακαδημίας του Κιέβου, κατέγραψε μια σημαντική ανακάλυψη κάτω από το δάπεδο του ναού.

Σε βάθος πέντε μέτρων εντοπίστηκε μια καλυμμένη δεξαμενή, η οποία αποτελούσε οργανικό τμήμα του αρχαίου Πεισιστράτειου Υδραγωγείου. Η δεξαμενή αυτή τροφοδοτούσε το Λουτρό της οδού Ναυάρχου Νικόδημου, συνδέοντας έτσι το βυζαντινό μνημείο με τις υποδομές της κλασικής Αθήνας. Σήμερα, η Αγία Τριάδα παραμένει ένας ζωντανός κρίκος που ενώνει το αρχαίο παρελθόν, τη βυζαντινή παράδοση και τη σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία της πόλης.

Η «Πριγκίπισσα του Ιονίου» στα κόκκινα

Την ίδια ώρα, στην Κέρκυρα, η Πρώτη Ανάσταση γιορτάστηκε με τη γνωστή μεγαλοπρέπεια στην πλατεία Σπιανάδα. Με το σήμα των καμπανών στις 11:00 π.μ., χιλιάδες «μπότηδες» —τα τεράστια πήλινα κανάτια γεμάτα νερό και δεμένα με κόκκινες κορδέλες— εκτοξεύτηκαν από τα μπαλκόνια των σπιτιών που ήταν στολισμένα με κόκκινα εμβλήματα, απομεινάρια της ενετοκρατίας. Οι φιλαρμονικές του νησιού πλημμύρισαν τους δρόμους με το εμβατήριο «Μη φοβάστε, Γραικοί», ενώ στην περιοχή της Πίνιας αναβίωσε το έθιμο της «Μαστέλας», με τους περαστικούς να βουτούν στο βαρέλι για να μαζέψουν τα νομίσματα των ευχών.

Σε κάθε γωνιά της χώρας, από τον «ιπτάμενο ιερέα» της Χίου που σκορπά δαφνόφυλλα μέχρι τους «σεισμούς» των επτανησιακών ναών, η Πρώτη Ανάσταση λειτούργησε ως η απαραίτητη λυτρωτική γέφυρα προς το αναστάσιμο φως της αποψινής νύχτας.