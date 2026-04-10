Χωρίς την υποχρεωτική, από την 1η Ιουνίου 2025, ασφαλιστική κάλυψη έναντι των φυσικών φαινομένων ήταν μέχρι τον περασμένο Δεκέμβριο ένα στα δύο οχήματα στην Ελλάδα. Τα τελευταία στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος δείχνουν ότι παρότι σημειώνεται αύξηση μήνα με τον μήνα, κατά το δεύτερο εξάμηνο του ’25, εντούτοις τα μισά οχήματα παρέμεναν μέχρι το τέλος του περασμένου έτους χωρίς την ανάλογη ασφαλιστική κάλυψη. Κι αυτό τη στιγμή που κάθε χρόνο καταγράφονται όλο και περισσότερες καταστροφές σε κινητή και ακίνητη περιουσία, ακόμη και μέσα στον αστικό ιστό, εξαιτίας ακραίων φυσικών φαινομένων όπως είναι οι πλημμύρες και οι πυρκαγιές. Νωπές είναι ακόμη στη μνήμη των περισσοτέρων οι εικόνες από τις καταστροφικές πλημμύρες στην Ανω Γλυφάδα, στα μέσα του περασμένου Ιανουαρίου, όπου έχασε τη ζωή της μία νέα γυναίκα. Εκείνο το βράδυ, δεκάδες οχήματα παρασύρθηκαν ή υπέστησαν σοβαρές ζημιές, αφού οι δρόμοι είχαν μετατραπεί σε ποτάμια.

Οι λόγοι

Σύμφωνα με παράγοντες της ασφαλιστικής αγοράς, πολλοί συνεχίζουν να μην ασφαλίζουν το όχημά τους έναντι φυσικών καταστροφών, για τρεις βασικούς λόγους. Ο ένας είναι ότι πιθανότατα δεν έχουν ενσωματώσει όλες οι εταιρείες αυτή την κατηγορία στο βασικό πακέτο που περιλαμβάνει κατ’ αρχάς την ασφάλιση αστικής ευθύνης προς τρίτους. Κάποιες εταιρείες έχουν συμπεριλάβει τις φυσικές καταστροφές. Δεν είναι λίγες όμως οι εταιρείες που έχουν δημιουργήσει και ένα δεύτερο πρόγραμμα, προαιρετικό, για ασφάλιση οχημάτων έναντι φυσικών καταστροφών. Το δεύτερο πρόγραμμα, προσφέρει μεγαλύτερες καλύψεις, έχει όμως και έξτρα δαπάνη. Ένας άλλος λόγος είναι οι εξαμηνιαίες ή ετήσιες ανανεώσεις των συμβολαίων. Υπάρχουν οχήματα που έκαναν ετήσιο συμβόλαιο λίγο πριν την ψήφιση του νόμου και ακόμη δεν το έχουν ανανεώσει.

Τι δείχνει η έρευνα

Προκειμένου να αποτυπωθεί το ποσοστό υιοθέτησης του μέτρου η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος πραγματοποίησε έρευνα για την εξέλιξη του πλήθους των ασφαλιστηρίων συμβολαίων οχημάτων με κάλυψη φυσικών φαινομένων. Για την έρευνα ελήφθησαν στοιχεία από 29 ασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι οποίες εκπροσωπούν το 99% της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων για τα αυτοκίνητα (περίπου 7,2 εκατ. ασφαλιστήρια συμβόλαια αστικής ευθύνης οχημάτων).

Τα στοιχεία, για το δεύτερο εξάμηνο του ’25, δείχνουν ναι μεν αύξηση των ασφαλιστήριων συμβολαίων που περιλαμβάνουν κάλυψη των οχημάτων σε περίπτωση ζημιάς λόγω πλημμύρας ή δασικής πυρκαγιάς, πλην όμως το ποσοστό εξακολουθεί να είναι μικρό.

Ειδικότερα, τον Ιούνιο του 2025, οπότε τέθηκε σε εφαρμογή ο σχετικό νόμος, ασφαλίστηκαν έναντι φυσικών καταστροφών οχήματα σε ποσοστό 27,6%. Τον επόμενο μήνα το ποσοστό ανήλθε στο 29,6%, τον Αύγουστο έφθασε στο 33,4%, την 1η Σεπτεμβρίου στο 36,6%, στις 31 Σεπτεμβρίου στο 39,2% και στις 31 Δεκεμβρίου 2025 στο 44,9%.

Τον Δεκέμβριο του 2025, από το σύνολο των 29 επιχειρήσεων που παρείχαν την κάλυψη των φυσικών φαινομένων, οι 21 ασφαλιστικές επιχειρήσεις μπορούσαν να διαχωρίσουν τις καλύψεις σε δασική πυρκαγιά, πλημμύρα και σεισμό (μη υποχρεωτική κάλυψη εκ του νόμου). Οι εν λόγω επιχειρήσεις εκπροσωπούν το 80% της συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων για τα οχήματα (περίπου 5,5 εκατ. ασφαλιστήρια συμβόλαια αστικής ευθύνης οχημάτων).

Από την έρευνα προκύπτει ότι οι περισσότεροι επέλεξαν να ασφαλίσουν το όχημά τους για τον κίνδυνο δασικής πυρκαγιάς και πλημμύρας (47,8% και 47,6% αντίστοιχα) και πολύ λιγότεροι για σεισμό (21,5%).