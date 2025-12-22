Όταν έρχεται η στιγμή να ανανεώσεις την ασφάλεια αυτοκινήτου σου, το δίλημμα είναι πάντα το ίδιο, να επιλέξεις μόνο τη βασική κάλυψη ή να προσθέσεις και κάτι παραπάνω; Με τόσες διαθέσιμες προαιρετικές καλύψεις, είναι λογικό να αναρωτιέσαι ποιες από αυτές χρειάζεσαι πραγματικά και ποιες απλώς ανεβάζουν το κόστος χωρίς ουσιαστικό όφελος.

Βασική ασφάλεια & προαιρετικές καλύψεις

Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Η βασική ασφάλεια αυτοκινήτου είναι υποχρεωτική από τον νόμο και καλύπτει την Αστική Ευθύνη έναντι τρίτων. Τι σημαίνει αυτό; Αν προκαλέσεις ένα ατύχημα, η ασφαλιστική σου θα αποζημιώσει τους άλλους για τις σωματικές βλάβες ή τις υλικές ζημιές που τους προκάλεσες.

Από την άλλη, οι προαιρετικές καλύψεις, όπως η θραύση κρυστάλλων, η οδική βοήθεια ή η κάλυψη για κλοπή, δεν είναι υποχρεωτικές, αλλά προσφέρουν επιπλέον προστασία στο δικό σου όχημα και σε εσένα. Αξίζουν όμως τα χρήματά τους; Πάμε να δούμε τις πιο δημοφιλείς επιλογές.

Οι πιο χρήσιμες προαιρετικές καλύψεις

Θραύση Κρυστάλλων

Τι καλύπτει: Την επισκευή ή την αντικατάσταση των κρυστάλλων του αυτοκινήτου σου (παρμπρίζ, πλαϊνά παράθυρα κ.λπ.) σε περίπτωση που ραγίσουν ή σπάσουν.

Πότε αξίζει: Πάντα! Είναι μια από τις πιο οικονομικές και χρήσιμες καλύψεις. Ένα πετραδάκι στον αυτοκινητόδρομο μπορεί να προκαλέσει ρωγμή στο παρμπρίζ, και το κόστος επισκευής χωρίς κάλυψη είναι συχνά πολύ μεγαλύτερο από το ετήσιο κόστος της κάλυψης.

Οδική Βοήθεια & Αντικατάσταση Αυτοκινήτου

Τι καλύπτει: Σου παρέχει άμεση βοήθεια αν το αυτοκίνητό σου πάθει βλάβη στον δρόμο (π.χ. από λάστιχο, μπαταρία). Ορισμένα πακέτα περιλαμβάνουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης για όσο διάστημα το δικό σου βρίσκεται στο συνεργείο.

Πότε αξίζει: Αν κάνεις συχνά ταξίδια, κινείσαι καθημερινά σε μεγάλες αποστάσεις ή απλώς θέλεις να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο, η οδική βοήθεια είναι απαραίτητη.

Ζημιές από Πυρκαγιά ή Φυσικά Φαινόμενα

Τι καλύπτει: Ζημιές που προκλήθηκαν στο όχημά σου από φωτιά, πλημμύρα, χαλάζι, σεισμό ή άλλα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Πότε αξίζει: Με τις κλιματικές αλλαγές να κάνουν τα ακραία φαινόμενα όλο και πιο συχνά στην Ελλάδα, αυτή η κάλυψη είναι πιο επίκαιρη από ποτέ. Αν μένεις σε περιοχή με υψηλό κίνδυνο πλημμύρας ή πυρκαγιάς, αξίζει σίγουρα την επένδυση.

Κλοπή (Ολική & Μερική)

Τι καλύπτει: Σε αποζημιώνει για την αξία του αυτοκινήτου σου αν κλαπεί (ολική κλοπή). Η μερική κλοπή καλύπτει και την αφαίρεση σταθερών τμημάτων του αυτοκινήτου, όπως οι καθρέφτες ή το ηχοσύστημα.

Πότε αξίζει: Αν το αυτοκίνητό σου είναι καινούργιο, ακριβό ή αν ανήκει σε μοντέλα που προτιμούν οι κλέφτες, η κάλυψη κλοπής είναι σχεδόν μονόδρομος. Επίσης, αν παρκάρεις συχνά στον δρόμο σε περιοχές με αυξημένη εγκληματικότητα, η κάλυψη αυτή σου δίνει μια σημαντική αίσθηση ασφάλειας.

Υλικές Ζημιές από Ανασφάλιστο Όχημα

Τι καλύπτει: Καλύπτει τις ζημιές στο δικό σου αυτοκίνητο, σε περίπτωση που ο οδηγός που σε τράκαρε είναι ανασφάλιστος.

Πότε αξίζει: Δυστυχώς, τα ανασφάλιστα οχήματα στην Ελλάδα είναι πολλά. Χωρίς αυτή την κάλυψη, αν σε τρακάρει ανασφάλιστος, θα πρέπει να κινηθείς νομικά εναντίον του για να πάρεις αποζημίωση, μια διαδικασία χρονοβόρα και με αβέβαιο αποτέλεσμα.

Νομική Προστασία

Τι καλύπτει: Καλύπτει τα δικαστικά έξοδα που μπορεί να προκύψουν σε περίπτωση ατυχήματος, είτε για να διεκδικήσεις αποζημίωση είτε για να υπερασπιστείς τον εαυτό σου.

Πότε αξίζει: Είναι μια χρήσιμη και οικονομική προσθήκη που σε προστατεύει από απρόβλεπτα νομικά έξοδα, τα οποία μπορεί να είναι πολύ υψηλά.

Ίδιες Ζημιές (Μικτή Ασφάλεια)

Τι καλύπτει: Τις ζημιές στο δικό σου αυτοκίνητο, ακόμα κι αν το ατύχημα έγινε με δική σου υπαιτιότητα.

Πότε αξίζει: Είναι η ακριβότερη κάλυψη, αλλά και η πιο ολοκληρωμένη. Είναι ιδανική για καινούργια ή μεγάλης αξίας αυτοκίνητα, όπου το κόστος επισκευής μιας ζημιάς θα ήταν τεράστιο.

Πότε δεν χρειάζεσαι έξτρα καλύψεις;

Αν το αυτοκίνητό σου είναι πολύ παλιό και μικρής εμπορικής αξίας, ίσως δεν αξίζει να πληρώνεις για καλύψεις όπως η μικτή ασφάλεια αυτοκινήτου ή η κλοπή, καθώς το κόστος τους μπορεί να πλησιάζει την αξία του ίδιου του οχήματος. Σε αυτή την περίπτωση, ένα βασικό πακέτο με οδική βοήθεια και θραύση κρυστάλλων είναι συνήθως αρκετό.

Συχνά λάθη όταν επιλέγουμε ασφάλεια αυτοκινήτου

Είτε επιλέξουμε ασφάλεια αυτοκινήτου online, είτε όχι, είναι εύκολο να παραβλέψουμε κάποια σημεία που τελικά επηρεάζουν άμεσα την κάλυψή μας και το κόστος που θα πληρώσουμε σε μια ζημιά. Για παράδειγμα:

Διαλέγουμε μόνο το φθηνότερο πακέτο χωρίς να σκεφτούμε τι κινδύνους έχουμε στην πραγματικότητα. Δεν διαβάζουμε τους όρους και τις εξαιρέσεις, οπότε μαθαίνουμε τι δεν καλύπτεται την ώρα της ζημιάς. Παίρνουμε περισσότερες καλύψεις απ’ όσες χρειάζεται το αυτοκίνητό μας, ειδικά όταν είναι παλιό ή χαμηλής αξίας. Δεν υπολογίζουμε πόσο μπορεί να κοστίσει μια ζημιά, με αποτέλεσμα να πληρώνουμε από την τσέπη μας πολύ περισσότερα.

Βρες την ιδανική κάλυψη για σένα

Η επιλογή της καλύτερης ασφάλειας αυτοκινήτου είναι προσωπική υπόθεση. Δεν υπάρχει μία λύση για όλους. Το σημαντικότερο είναι να αξιολογήσεις τις ανάγκες σου, τη χρήση που κάνεις στο αυτοκίνητό σου και την αξία του, ώστε να δημιουργήσεις ένα πακέτο που σου προσφέρει την προστασία που χρειάζεσαι, χωρίς περιττά έξοδα.

Στο insurancemarket μπορείς να συγκρίνεις εύκολα και γρήγορα τιμές από τις κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρείες. Δες όλες τις διαθέσιμες καλύψεις, προσάρμοσε το πακέτο σου όπως ακριβώς το θέλεις και βρες την καλύτερη τιμή εγγυημένα!

Το insurancemarket είναι η No1 online πλατφόρμα ασφάλισης στην Ελλάδα. Με τη χρήση της τεχνολογίας, βοηθά τους καταναλωτές να συγκρίνουν ασφαλιστικά προγράμματα και να επιλέξουν την κάλυψη που ταιριάζει στις ανάγκες τους, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία ασφάλισης.