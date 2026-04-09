«Εύθραυστη» χαρακτηρίζουν έμπειροι Έλληνες διπλωμάτες την εκεχειρία που μετά κόπων και βασάνων επιτεύχθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στον Περσικό Κόλπο. Και δεν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί αλλιώς, καθώς αμφότερα τα μέρη (ΗΠΑ- Ιράν) εμφανίζονται όχι απλώς ως νικητές, αλλά θριαμβευτές του πολέμου. Μετά την ανακούφιση, χθες το πρωί επικράτησε μια μικρή αναστάτωση στα δημοσιογραφικά γραφεία διότι πολλοί… αναζητούσαν την επίσημη ελληνική θέση επί της εκεχειρίας. Ματαίως, όπως αποδείχθηκε, καθώς η προσχώρηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στη δήλωση Ευρωπαίων και άλλων ηγετών καταγράφηκε μετά τις 4 το απόγευμα.

Η απουσία των Ευρωπαίων

Τι λένε οι ηγέτες, μεταξύ των οποίων ο Βρετανός Στάρμερ, ο Γάλλος Μακρόν, η Ιταλίδα Μελόνι, η ηγεσία της Ε.Ε. αλλά και ο Καναδός πρωθυπουργός; Ότι στόχος πρέπει να είναι ο διαρκής τερματισμός του πολέμου και μάλιστα εντός των επόμενων ημερών, πως υποστηρίζουν τις διπλωματικές προσπάθειες, αλλά και ότι βρίσκονται σε στενή επαφή με τους εταίρους τους, μεταξύ των οποίων προφανώς και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα, χωρίς να θέλω να γίνω κακός, δεν νομίζω ότι μέσα στη ζάλη των ημερών ο πρόεδρος Τραμπ μιλάει ή ακόμα περισσότερο ακούει τους Ευρωπαίους!

Το Πολεμικό Ναυτικό στο Ορμούζ;

Εξ ου και αυτοί έσπευσαν στην τελευταία παράγραφο της δήλωσης να συμπεριλάβουν τη φράση- «κλειδί»: Οι κυβερνήσεις μας θα συμβάλουν στη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ.

Εδώ, λοιπόν, έρχονται και δένουν οι δύο πρωτοβουλίες. Η χθεσινή και αυτή των «35», οι οποίοι έχουν εκφράσει την προθυμία τους να μετέχουν σε μια ναυτική δύναμη που θα συμβάλει στη διατήρηση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας εντός κι εκτός του Περσικού Κόλπου. Να σας θυμίσω ότι οι «35» είχαν ξεκαθαρίσει εξαρχής ότι θα… ταξιδέψουν στην περιοχή μόνο αν παύσουν οι εχθροπραξίες. Έπαυσαν; Για να το δούμε. Γνωρίζετε ότι δεν θέλω να κάνω προβλέψεις αλλά αν πράγματι η εκεχειρία εξελιχθεί σε διαρκής ειρήνη τότε ετοιμαστείτε για παρουσία μονάδας του Πολεμικού Ναυτικού στο Ορμούζ, έστω στα… ανοιχτά. Πάντως, το σχετικό ψήφισμα που προωθούσαν τα κράτη του Κόλπου στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ δεν πέρασε. Ρωσία και Κίνα έβαλαν βέτο. Για την ιστορία, πάντως, σημειώστε ότι το Ιράν πλέον διεκδικεί την κυριαρχία των Στενών.

Η πατρότητα της ιδέας Μητσοτάκη

Πολλή συζήτηση έχει γίνει για την πατρότητα της ιδέας Μητσοτάκη περί ασυμβίβαστου της ιδιότητας υπουργού- βουλευτή, πολλώ δε μάλλον για την εξειδίκευση στην οποία προχώρησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και πλέον τιτλοφορείται ως… «ρεπατζής βουλευτής». Ίσως έχετε διαβάσει κάποιες προσεγγίσεις, ίσως να γνωρίζετε ποια στελέχη με συνταγματική επάρκεια είναι κοντά στον πρωθυπουργό.

Εγώ, όμως, θέλω σήμερα να σας μιλήσω για μια άλλη ιδέα, αλλά και να ευλογήσω τα γένια μας εδώ στο «Βήμα». Όπως σας είχαμε γράψει στα μέσα Φεβρουαρίου βρέθηκε στην Αθήνα ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ για τις «διεθνείς συνεργασίες» Πάολο Ζαμπόλι. Εκτός από τις επαφές που πραγματοποίησε εδώ, ο Ζαμπόλι συνομίλησε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Βασικό αντικείμενο της συζήτησης των δύο ανδρών ήταν η απαγόρευση της χρήσης κοινωνικών δικτύων σε παιδιά κάτω των 15 ετών, διότι ο Ζαμπόλι είχε το πρόβλημα του διαδικτυακού εθισμού στο σπίτι του και το θέμα τον καίει.

Η «κόκκινη» κάρτα των συνταγματολόγων

Στους κύκλους των συνταγματολόγων η πρόταση για το ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή συζητείται ήδη έντονα, αν και όχι κατ’ ανάγκη με θετικό πρόσημο. Πηγή μου με βαθιά γνώση των συνταγματικών θεμάτων μού επισημαίνει ότι η πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού τείνει να προκαλέσει περισσότερα θεσμικά ρήγματα παρά ουσιαστικές λύσεις, υπογραμμίζοντας μάλιστα πως η πολυδιαφημισμένη «ενίσχυση του ρόλου του βουλευτή» στερείται ρεαλιστικού αντικρίσματος.

Όταν τον ρώτησα αν μια τέτοια τομή θα μπορούσε τουλάχιστον να λειτουργήσει ως ανάχωμα στο ρουσφέτι, η απάντησή του ήταν κατηγορηματική: «Το πραγματικό αντίδοτο στις πελατειακές πρακτικές είναι η θεσμική αυτονόμηση της διοίκησης και η τεχνοκρατική της επάρκεια, όχι η συσσώρευση επιπλέον ισχύος στην κορυφή της πυραμίδας», σημείωσε. Στη ροή της κουβέντας μας, στάθηκε ιδιαίτερα στην «εργαλειοποίηση» της λαϊκής ετυμηγορίας, εξηγώντας μου πως «το σώμα της Βουλής οφείλει να παραμένει συμπαγές και αμετάβλητο, με τη σύνθεσή του να σφραγίζεται από την κάλπη και όχι από τις εκάστοτε επιθυμίες του Μεγάρου Μαξίμου για τη σύνθεση του υπουργικού συμβουλίου». Κατά τον ίδιο, η ανάδειξη βουλευτών μέσω της «καραμπόλας» των υπουργοποιήσεων μετατρέπει την εκτελεστική εξουσία σε έναν παράγοντα που «επιβάλλεται ασφυκτικά πάνω στη συνταγματική τάξη», εξοβελίζοντας κάθε έννοια θεσμικών ελέγχων και αντίβαρων.

Η γκρίνια των «γαλάζιων» βουλευτών

Πάντως γκρίνιες διαπιστώνω και στην «γαλάζια» Κ.Ο. της ΝΔ, καθώς λάθος στον Κυριάκο Μητσοτάκη αποδίδουν αρκετοί βουλευτές της ΝΔ, εμπλεκόμενοι και μη στην δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Λάθος πρώτο, όπως λένε, η αποπομπή των τριών υπουργών επειδή θεωρούν ισχνά τα στοιχεία της δικογραφίας. Ο αντίλογος από το Μαξίμου είναι, πώς αφού είχαν φύγει με την πρώτη δικογραφία Μάκης Βορίδης και Λευτέρης Αυγενάκης, ο Πρωθυπουργός δεν θα μπορούσε να δράσει διαφορετικά.

Λάθος δεύτερο, η τοποθέτηση εξωκοινοβουλευτικών στα υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Κλιματικής Αλλαγής. «Ο Κυριάκος απομονώνεται ξανά από την κοινοβουλευτική ομάδα» υποστηρίζουν και συμπληρώνουν: «εκεί που πήγε να το βρει». Κάποιοι πάντως έχουν πάρει ζεστά την πρόταση για το ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή και ήδη βάζουν τις σκέψεις τους στο χαρτί. Υπέρ των βουλευτών, όπως καταλαβαίνω. Η τρικυμία του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν θα εμποδίσει την κομματική δραστηριότητα. Το αντίθετο μάλιστα, αφού οι επιτελείς της Πειραιώς ετοιμάζουν το προσυνέδριο που αναβλήθηκε λόγω καιρού στο Ηράκλειο της Κρήτης για τα τέλη Απριλίου. Η μάχη βέβαια θα δοθεί στο μεγάλο συνέδριο της ΝΔ στην Αθήνα, τον Μάϊο.

Ξανά στις επάλξεις Τρίτη του Πάσχα

Η Ολομέλεια μπορεί να έχει κλείσει από τη Δευτέρα όμως η δικογραφία που αφορά τους υπουργούς Λιβανό – Αραμπατζή θα είναι προσβάσιμη στην αίθουσα 168 έως και τις 15.00 σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη. Και από Τρίτη του Πάσχα ξανά στις επάλξεις.

Οι περισσότεροι βουλευτές έχουν ήδη αποχωρήσει για τις εκλογικές τους περιφέρειες επιχειρώντας να αναθερμάνουν τη σχέση με τους ψηφοφόρους τους. Ειδικά οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που έχουν να ακούσουν και αρκετές γκρίνιες από τους πολίτες. Από εκεί και έπειτα η επόμενη εβδομάδα αναμένεται να είναι δύσκολη. Και αυτό διότι Μητσοτάκης – Ανδρουλάκης θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους στην προ ημερησίας συζήτηση για ένα από τα πολλά θέματα που παραμένουν ανοιχτά και πιέζουν την κυβέρνηση, τις υποκλοπές.

Η … τρόικα της άμυνας

ΕΛΚΑΚ, ΚΕΤΑΚ, Drones. Φροντίστε να μάθετε αυτά τα τρία γιατί θα μας ακολουθούν χρόνια. Τι σημαίνουν; Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας – Ερευνητικό Κέντρο Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας – Drones.

Ξεχάστε τους “Φαντομάδες” (F-4 Phantom) και τις κλειστές αερομαχίες. Ξεχάστε την 110 Πτέρυγα Μάχης στην Λάρισα, την 115 στην Σούδα ή την 332 στην Τανάγρα. Σαφώς, θα παίξουν σημαντικότατο ρόλο στο μέλλον των Ενόπλων Δυνάμεων. Έχουν τα Viper, τα Rafale, η 117 θα έχει τα F-35. Η πηγή μου που είδε από κοντά χθες το 306 Εργοστάσιο Βάσης Τηλεπικοινωνιών στις Αχαρνές Αττικής μαζί με τον Α/ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Δημήτριο Χούπη, τον Α/ΓΕΣ Αντιστράτηγο Γεώργιο Κωστίδη και φυσικά τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια δεν σταμάτησε να μου μιλάει για το συνεργείο κατασκευής drones, το οποίο θα παράγει περί τα 4.000 drones τον χρόνο.

Κάλεσμα του ΚΚΕ

Κάλεσμα αγωνιστικής συμπόρευσης με το ΚΚΕ, εξέπεμψε, όπως μου έλεγαν κομμουνιστές βουλευτές, η μεγάλη εκδήλωση της Κεντρικής Επιτροπής στο ΣΕΦ το απόγευμα της Μεγάλης Δευτέρας με ομιλητή τον ΓΓ της ΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, προτάσσοντας το σύνθημα «Καμία θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους». Εμαθα ότι είχε πολύ κόσμο και αυτό το είδαν θετικά στον Περισσό καθώς εκτιμούν ότι από εδώ και πέρα διαμορφώνεται καλύτερο περιβάλλον για τη μέγιστη λαϊκή κινητοποίηση, με το ΚΚΕ μπροστά.

Η σύναξη των Κωνσταντόπουλων

Χθες το μεσημέρι, αφού είχε γίνει προχθές ο κακός χαμός βραδιάτικα από την Ζωή Κωνσταντοπούλου πέρασα από τον Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας. Εκεί, Μεγάλη Τετάρτη στις τρεις το μεσημέρι η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο πατέρας της Νίκος Κωνσταντόπουλος, συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας στην υπόθεση του Εγκλήματος των Τεμπών και συνήγοροι των οικογενειών του Ντένις Ρούτσι, της Αναστασίας Παπαγγελή, της Έλενας Δουρμίκα και του τραυματία Αθ.Γεωργούση παραχώρησαν συνέντευξη τύπου για τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση των Τεμπών. Τι άκουσα; Μύδρους κατά της κυβέρνησης και του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη.