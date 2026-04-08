Λίγες ώρες μετά την εκεχειρία ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του επεσήμανε πως οι ΗΠΑ θα προσφέρουν βοήθεια για να αποσυμφορηθούν τα στενά του Ορμούζ. Στο μήνυμά του στο Truth Social διαβεβαίωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «θα φορτώσουμε προμήθειες κάθε είδους και απλώς θα είμαστε εκεί για να βεβαιωθούμε πως όλα πηγαίνουν καλά».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Τραμπ: «Μια μεγάλη μέρα για την παγκόσμια ειρήνη! Το Ιράν θέλει να συμβεί αυτό, έχουν βαρεθεί! Το ίδιο ισχύει και για όλους τους άλλους! Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της κυκλοφοριακής συμφόρησης στο Στενό του Ορμούζ. Θα γίνουν πολλές θετικές ενέργειες! Θα βγουν πολλά χρήματα. Το Ιράν μπορεί να ξεκινήσει τη διαδικασία ανασυγκρότησης. Θα φορτώσουμε κάθε είδους προμήθειες και απλά θα «είμαστε εκεί» για να βεβαιωθούμε ότι όλα πάνε καλά. Είμαι σίγουρος ότι έτσι θα γίνει. Ακριβώς όπως βιώνουμε στις ΗΠΑ, αυτή θα μπορούσε να είναι η Χρυσή Εποχή της Μέσης Ανατολής»