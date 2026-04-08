Καθώς οι ώρες από την ανακοίνωση για την εκεχειρία ΗΠΑ – Ισραήλ– Ιράν περνούν και ήδη υπάρχει μια σχετική κινητικότητα στα Στενά του Ορμούζ από δεξαμενόπλοια που ήταν εγκλωβισμένα στον Περσικό για πάνω από έναν μήνα, όλες οι πλευρές εμφανίζονται να εστιάζουν στην προετοιμασία για τις συζητήσεις που διεξαχθούν στο Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν την Παρασκευή και το τι θα μπορούσε να περιμένει ο πλανήτης από αυτές.

Τόσο οι ηγεσίες των ΗΠΑ, όσο και του Ιράν εμφανίζονται να είναι ικανοποιημένες από την συμφωνία για παράταση της εκεχειρίας κατά δύο εβδομάδες και άνοιγμα των Στενών, αλλά και από το χρονικό πλαίσιο στο οποίο αυτή επετεύχθη, παρά ταύτα όλες οι πλευρές αναγνωρίζουν ότι οι ισορροπίες είναι ιδιαίτερα εύθραυστες και πολλά θα εξαρτηθούν από τον τρόπο με τον οποίο οι δύο πλευρές θα προσεγγίσουν τις συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ.

Η εκτίμηση των ΗΠΑ για την κατάσταση και πως προσεγγίζουν τις συζητήσεις

Όπως τόνισε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς σε σχετικές του δηλώσεις από την Βουδαπέστη: «Αν οι Ιρανοί είναι πρόθυμοι να συνεργαστούν μαζί μας με καλή πίστη, νομίζω ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία», δήλωσε ο Βανς. «Αν πρόκειται όμως να πουν ψέματα, αν πρόκειται να εξαπατήσουν, τότε δεν θα είναι χαρούμενοι». Ο Βανς πρόσθεσε ότι ο Τραμπ του είπε πως «οι Ιρανοί είναι καλύτεροι διαπραγματευτές απ’ ό,τι μαχητές» και αναφέρθηκε στις διαφορές στην προσέγγιση που υπάρχουν εντός του Ιράν σχετικά με τη συμφωνία, σημειώνοντας ότι ενώ ορισμένοι αξιωματούχοι «έχουν πει τα σωστά πράγματα», ενώ άλλοι «λένε ψέματα για τη φύση της εκεχειρίας» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Βανς, ο πρόεδρος Τραμπ έχει δώσει εντολή σε όλη την διαπραγματευτική ομάδα που θα μεταβεί στο Ισλαμαμπάντ, συμπεριλαμβανομένων των Στιβ Γουίτκοφ και Μάρκο Ρούμπιο να διαπραγματευτούν καλή τη πίστη. Βέβαια υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ διατηρούν την πίεση σε επίπεδο «στρατιωτικό διπλωματικό και οικονομικό».

«Σφήνα» Τραμπ στην πορεία των συζητήσεων

Από την πλευρά της πάντως η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ υπογράμμισε πως ναι μεν υπάρχουν συζητήσεις για δια ζώσης συνομιλίες, αλλά τίποτα δεν είναι οριστικό μέχρι να γίνει ανακοίνωση από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ή από τον Λευκό Οίκο.

Η επίδειξη δύναμης από τον Αμερικανό πρόεδρο ολοκληρώθηκε και με μια επιπλέον ανακοίνωση από την πλευρά του, πως «οποιαδήποτε χώρα προμηθεύει με εξοπλισμούς και όπλα το Ιράν θα επιβαρυνθεί με δασμούς ύψους 50% σε όλα τα προϊόντα της πωλούνται στις ΗΠΑ. Επιπλέον ο Τραμπ επέμεινε πως οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν με το Ιράν για να ξεθάψουν και να απομακρύνουν το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν, κάτι που όμως η Τεχεράνη δεν έχει ακόμα επιβεβαιώσει.

Θετική διάθεση και από την Τεχεράνη και για τις διαπραγματεύσεις

Από την πλευρά της πάντως η ιρανική ηγεσία εμφανίζεται κι αυτή να ποντάρει πολλά στις συζητήσεις στο Ισλαμαμπάντ, όπως τουλάχιστον καταδεικνύουν τόσο τα σχόλια του προέδρου του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν, όσο και οι κινήσεις του.

Πιο συγκεκριμένα, ο Πεζεσκιάν σε ανάρτηση του υποστήριξε ότι: «Η εκεχειρία, με την αποδοχή των γενικών αρχών που επιθυμούσε το Ιράν, αποτελεί τον καρπό του αίματος του μαρτυρικού μας ηγέτη, του μεγάλου Χαμενεΐ, και αποτέλεσμα της συμμετοχής ολόκληρου του λαού στο πεδίο. Από σήμερα θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε ενωμένοι — είτε στο πεδίο της διπλωματίας, είτε στην άμυνα, είτε στους δρόμους, είτε στον τομέα της δημόσιας υπηρεσίας».

Ταυτόχρονα σύμφωνα με ανάρτηση του πρωθυπουργού του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ, η κυβέρνηση του οποίου είναι ουσιαστικά αυτή που κατάφερε να φέρει τις δύο πλευρές στο ίδιο τραπέζι, υποστήριξε σχετικά με τον Πεζεσκιάν μετά από επαφές των δύο πως: «Εξέφρασα τη βαθιά μου εκτίμηση για τη σοφία και τη σύνεση της ιρανικής ηγεσίας που αποδέχθηκε την πρόταση του Πακιστάν να φιλοξενήσει ειρηνευτικές συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ αργότερα αυτή την εβδομάδα, ώστε να εργαστούμε από κοινού για την αποκατάσταση της ειρήνης στην περιοχή. Ο πρόεδρος Πεζεσκιάν επιβεβαίωσε τη συμμετοχή του Ιράν στις επερχόμενες διαπραγματεύσεις και εξέφρασε την εκτίμησή του για τις προσπάθειες του Πακιστάν, μεταφέροντας παράλληλα τις καλύτερες ευχές του προς τον λαό του Πακιστάν».

Τι συμβαίνει στο Ισραήλ σχετικά με την εκεχειρία

Οι ανακοινώσεις σχετικά με την εκεχειρία και την έναρξη επαφών πάντως δεν έγιναν δεκτές με τον ίδιο ενθουσιασμό παντού.

Στο Ισραήλ, ο στρατός αναγκάστηκε να εκδώσει ανακοίνωση μετά από μια σειρά πληγμάτων αργά το βράδυ, σύμφωνα με την οποία: «Σύμφωνα με τις οδηγίες της πολιτικής ηγεσίας, ο Τσαχάλ (σ.σ. οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις) έπαυσε πυρ στην εκστρατεία κατά του Ιράν και παραμένει σε κατάσταση υψηλού αμυντικού συναγερμού, έτοιμος να απαντήσει σε οποιαδήποτε παραβίαση» της εκεχειρίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του στρατού. Τη νύχτα της Τετάρτης, (οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις) εξαπέλυσαν ευρύ κύμα πληγμάτων με στόχο σημεία εκτόξευσης πυραύλων και εκτοξευτές του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος σε όλο το Ιράν, για να μειώσουν σημαντικά και να εξουδετερώσουν τις δυνατότητες εκτόξευσης», ανέφερε ο στρατός.

Έξαλλη η αντιπολίτευση με Νετανιάχου

Την ίδια στιγμή ο Μπενιαμίν Νετανιάχου και η κυβέρνηση του άρχισαν να δέχονται πυρά για το αποτέλεσμα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης καθώς η εξέλιξη θεωρείται «παταγώδης αποτυχία». Πιο συγκεκριμένα οι ηγέτες τριών κομμάτων της αντιπολίτευσης, κατήγγειλαν ως παταγώδη αποτυχία τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που συνήφθη ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη, κατηγορώντας τον ισραηλινό πρωθυπουργό ότι δεν πέτυχε κανέναν από τους στόχους του πολέμου που είχε ανακοινώσει.

«Ουδέποτε σ’ ολόκληρη την ιστορία μας δεν είχαμε γνωρίσει μια τέτοια πολιτική καταστροφή», έγραψε στο X ο Γιαΐρ Λαπίντ, επικεφαλής του κόμματος Γες Ατίντ (Υπάρχει μέλλον), που είναι το μεγαλύτερο της αντιπολίτευσης στο κοινοβούλιο.

«Δεν ζητήθηκε καν η γνώμη του Ισραήλ όταν ελήφθησαν αποφάσεις που αφορούν τα θεμέλια της εθνικής ασφάλειάς μας», πρόσθεσε ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης, ο οποίος είχε ταχθεί πλήρως υπέρ του πολέμου όταν είχε ξεσπάσει στα τέλη Φεβρουαρίου.

Η εκεχειρία ανακοινώθηκε τη νύκτα από τον Ντόναλντ Τραμπ, μερικές ώρες πριν το γραφείο του Νετανιάχου εκφράσει με ανακοίνωσή του την υποστήριξη του Ισραήλ «στην απόφαση του προέδρου Τραμπ να αναστείλει για δύο εβδομάδες τα πλήγματα εναντίον του Ιράν».

«Ο στρατός έφερε σε πέρας όλα όσα του ζητήθηκαν και ο πληθυσμός επέδειξε αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα, όμως ο Νετανιάχου απέτυχε στρατηγικά και δεν πέτυχε κάνεναν από τους στόχους που είχε ο ίδιος θέσει», συνέχισε ο Λαπίντ.

Ο Νετανιάχου δικαιολόγησε τον πόλεμο που ξέσπασε με την κοινή επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου επικαλούμενος την ανάγκη να «εξαλειφθεί η υπαρξιακή απειλή» που αποτελούσε, σύμφωνα με τον ίδιο, η Ισλαμική Δημοκρατία για το Ισραήλ με τα προγράμματά της για τα πυρηνικά και τους βαλλιστικούς πυραύλους.

Ο ίδιος παρακίνησε επίσης επανειλημμένα τους Ιρανούς να ξεσηκωθούν και να ρίξουν την Ισλαμική Δημοκρατία.

«Θα μας χρειασθούν χρόνια για να αποκαταστήσουμε τις πολιτικές και στρατηγικές βλάβες που προκάλεσε ο Νετανιάχου εξαιτίας της αλαζονείας του, της απερισκεψίας του και της απουσίας στρατηγικού σχεδιασμού», δήλωσε ο Λαπίντ.

«Ο Νετανιάχου είπε ψέματα. Υποσχέθηκε μια ‘ιστορική νίκη’ και ασφάλεια για πολλές γενιές και στην πράξη υποστήκαμε μια από τις πιο σοβαρές στρατηγικές αποτυχίες που έχει γνωρίσει το Ισραήλ», δήλωσε από την πλευρά του ο Γιαΐρ Γκολάν, επικεφαλής της συμμαχίας της αριστεράς «Οι Δημοκράτες».

«Κανένας από τους στόχους δεν επιτεύχθηκε», πρόσθεσε στο X: «το πυρηνικό πρόγραμμα δεν καταστράφηκε. Η βαλλιστική απειλή παραμένει. Το καθεστώς (…) βγαίνει μάλιστα πιο ισχυρό απ’ αυτό τον πόλεμο».

Η κατάπαυση του πυρός «προσφέρει στο καθεστώς των αγιατολάχ μια ανάπαυλα και τη δυνατότητα να αναδιοργανωθεί», υποστήριξε ο Αβίγκντορ Λίμπερμαν, ο επικεφαλής του εθνικιστικού κόμματος Ισραέλ Μπεϊτινού (Το Ισραήλ είναι το σπίτι μας)

«Οποιαδήποτε συμφωνία με το Ιράν, χωρίς να απαρνηθεί τη βούληση του να καταστρέψει το Ισραήλ, να εμπλουτίζει ουράνιο, να παράγει βαλλιστικούς πυραύλους σημαίνει ότι θα πρέπει να ξανακάνουμε εκστρατεία σε πιο δύσκολες συνθήκες και θα πρέπει τότε να πληρώσουμε ένα πιο βαρύ τίμημα», έγραψε στο X.