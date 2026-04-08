«Βρείτε τις διαφορές» είπε ένα στέλεχος του ΠαΣοΚ. «Σε γραμμή Τσουκαλά ο Τσίπρας» ανέφερε κάποιο άλλο επίσης κορυφαίο στέλεχος. Η υπόλοιπη παρέα ξεκαρδίστηκε στα γέλια.

Αφορμή για αυτόν τον διάλογο που έγινε χθες το βράδυ σε καφέ πλησίον της Χαριλάου Τρικούπη, σημειώνει ο Βηματοδότης, ήταν η κίνηση κορυφαίου κομματικού παράγοντα να πιάσει το κινητό του και να διαβάσει την ανάρτηση του πρώην πρωθυπουργού.

Εκεί ο Αλέξης Τσίπρας γράφει πως «ίσως το μόνο ασυμβίβαστο που θα έπρεπε να θεσπιστεί είναι αυτό του πρωθυπουργού και του πολιτικού απατεώνα». Το θέμα είναι όμως πως είχε προηγηθεί λίγες ώρες νωρίτερα αντίστοιχη δήλωση από τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠαΣοΚ που έλεγε πως «αν έχουμε εκλογές, θα θεσπίσει και ο λαός ένα άλλο ασυμβίβαστο μεταξύ της ιδιότητας του Πρωθυπουργού και του Κυριακού Μητσοτάκη».

Με εκείνα και με τα άλλα, γράφει ο Βηματοδότης, ξεκίνησαν οι ΠαΣοΚοι να ξεχειλώνουν το πουλόβερ του Αλέξη Τσίπρα, κάτι που ομολογώ δεν θα συνέβαινε μερικά χρόνια πριν, όταν οι τότε ΣΥΡΙΖΑίοι ειρωνευόντουσαν του ΠαΣοΚους.