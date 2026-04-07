Συνάντηση 230 στελεχών και πλέον από όλους τους νομούς της χώρας, που κύριος αριθμός τους δραστηριοποιείται σε παραγωγικούς και αυτοδιοικητικούς συνδικαλιστικούς χώρους, έγινε με πρωτοβουλία του Δικτύου που συμμετέχουν οι Διονύσης Τεμπονέρας, Αντώνης Κοτσακάς και Χάρης Τσιόκας, κ.α.

Κεντρικό θέμα, όπως αναφέρει ο Βηματοδότης, η συμβολή στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου με οδηγό και τις σύγχρονες κοινωνικές παραγωγικές ανάγκες.

Στην τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν πρόσωπα από όλες τις «φυλές» του προοδευτικού χώρου (σοσιαλιστές αριστεροί οικολόγοι κομουνιστές σοσιαλδημοκράτες) με το βλέμμα στις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα.