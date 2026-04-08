Τα έχουν δυσκολέψει τα οικογενειακά τραπέζια. Οι «μάχες» πια δεν γίνονται για τα πολιτικά ή τα αθλητικά. Το casus beli είναι πλέον οι οθόνες. «Θέλω να ανοίξω το tablet» θα διεκδικήσει ο 11χρονος ανιψιός, με σθένος και επιμονή που θα ζήλευε ο αγαπημένος του Avenger, για να εισπράξει μια αόριστη απάντηση που ελάχιστα τον ικανοποιεί. «Μπορείς επιτέλους να αφήσεις το κινητό -και τέλος πάντων έχουμε πει όχι φωνητικά όταν είμαστε στο τραπέζι» θα δεχτεί τη γονεϊκή επίπληξη η έφηβη αδελφή του.

Το δέλεαρ της οθόνης είναι ακαταμάχητο, από τη στιγμή που πάντα θα υπάρχει κάτι εκεί που θα διεκδικεί την προσοχή τους. Όποιο ερέθισμα ξεφεύγει από την επικράτεια της οθόνης συνήθως θα το συναντήσετε να περιμένει υπομονετικά την σειρά του για να επιβιβαστεί στην πτήση για τη χώρα του «βαριέμαι», μια λέξη που δεν αποκλείεται να ακούγεται από τα ανήλικα μέλη της παρέας πιο συχνά και από το «μου βάζεις λίγο νερό, σε παρακαλώ;».

Τα παρακολουθώ όλα αυτά με την ουδετερότητα Ελβετού τραπεζίτη, αλλά και με το προνόμιο να μην έχω μπει ακόμα σε τέτοιες διαπραγματεύσεις με το δικό μου παιδί που είναι το μικρότερο της συντροφιάς.

Γνωρίζω πολύ καλά τι έρχεται. Γι’ αυτό και όταν το προεφηβακι βαφτιστήρι μου ζήτησε ένα smartphone δεν είχα άλλη σκέψη: επιλογή από την ειδική σειρά συσκευών για παιδιά της Vodaphone, δεν έχουν πρόσβαση σε social media, browsers και ακατάλληλο περιεχόμενο. Τι διαθέτουν; Προεγκατεστημένες εφαρμογές, που μόνο αυτές μπορεί να χρησιμοποιήσουν τα παιδιά και καλύπτουν το σύνολο των αναγκών τους.

Μάλιστα, το συνδύασα με το πρόγραμμα Vodafone SafeGrow, που προσφέρει απεριόριστη ομιλία προς όλα τα εθνικά δίκτυα, 200 SMS και 2GB με 9,90€ τον μήνα. Καθόλου άσχημα και δεδομένου ότι «τα δεδομένα μεγαλώνουν μαζί με το παιδί», κάθε ανανέωση του συμβολαίου προσφέρει επιπλέον 2GB δωρεάν κάθε δύο χρόνια.

Επειδή η ασφάλεια είναι μια συλλογική υπόθεση, επωφελήθηκα από την έκπτωση 40% στο κόστος της ετήσιας συνδρομής για την Qustodio, της κορυφαίας εφαρμογής γονικού ελέγχου, και την έκανα δώρο στους γονείς που ήταν ήδη πελάτες συμβολαίου Vodafone. Με 49.90€, έχουν τη δυνατότητα να φιλτράρουν ακατάλληλο περιεχόμενο, να ρυθμίζουν τον χρόνο οθόνης ανά συσκευή, να εντοπίζουν την τοποθεσία συσκευών σε πραγματικό χρόνο, να αξιοποιούν τη δυνατότητα ενός κουμπιού SOS για άμεση ειδοποίηση σε περίπτωση ανάγκης κ.ά.

Βλέπετε, στα οικογενειακά τραπέζια πάνω από τις πιατέλες και τα ποτήρια πετούν κουβέντες για εκείνο παιδί που είχε πέσει θύμα διαδικτυακής απάτης και είχε χρεώσει με υπέρογκα πόσα την τραπεζική κάρτα με την οποία ήταν συνδεδεμένη η συσκευή, για εκείνο το σαββατόβραδο, πριν λίγες εβδομάδες, που οι γονείς μια συμμαθήτριας είχαν ανησυχήσει γιατί δεν γνώριζαν πού βρισκόταν, εκείνη δεν απαντούσε στο τηλέφωνο και δεν είχε ενεργοποιήσει την εφαρμογή εντοπισμού της συσκευής.

Η ψηφιακή ασφάλεια δεν είναι θέμα ηλικίας, για αυτό κι έχω ήδη ενεργοποιήσει το Vodafone Secure Net Family, μια υπηρεσία ψηφιακής ασφάλειας που προστατεύει όλη την οικογένεια σε κάθε online σύνδεση, δημιουργώντας μια ασπίδα προστασίας και εντοπίζει από κακόβουλους ιστότοπους και ιούς μέχρι απόπειρες phising.

Επιπλέον, προσφέρει λύση σε μια από τις μεγαλύτερες ανησυχίες των γονιών σήμερα -τι συμβαίνει πίσω από την κλειστή πόρτα του παιδικού ή εφηβικού δωματίου όταν το παιδί είναι μόνο του με μία ή περισσότερες οθόνες. το Vodafone Secure Net Family παρέχει γονική προστασία μέσω ελέγχου περιεχομένου και χρόνου πρόσβασης, ειδοποιήσεις σε περίπτωση έκθεσης προσωπικών δεδομένων και προστασία σε όλες τις συσκευές που συνδέονται στο δίκτυο Vodafone.

Ας σταθούμε όμως λίγο σε αυτή την κλειστή πόρτα του δωματίου των παιδιών μας και ας μην έχουμε την ψευδαίσθηση ότι το «Adolescence» είναι απλώς μια τηλεοπτική σειρά και ότι αυτά δεν συμβαίνουν εδώ.

Καθώς τα παιδιά μεγαλώνουν μέσα στην τεχνολογία και τις ψηφιακές εφαρμογές είναι κρίσιμο να δημιουργηθεί όχι μόνο ένα πλέγμα επιλογών κυρβερνοασφάλειας, αλλά και κάτι λιγότερο «τεχνικό» μα βαθιά ανθρώπινο -μια κουτλουρα ψηφιακής ευημερίας και καταπολέμησης του διαδικτυακού εκφοβισμού.

Αυτή την κουλτούρα φέρνει η εφαρμογή Tozi, που την έδειξα τόσο στον ανηψιό όσο και την ανηψιά μου. Τους έπεισα να την κατεβάσουν -δεν δυσκολεύτηκα, είναι δωρεάν- και τους άφησα να ανακαλύψουν μόνοι τους μια σειρά από διαδραστικά εργαλεία ενδυνάμωσης απέναντι σε φαινόμενα διαδικτυακού εκφοβισμού. Μάλιστα, η προσαρμογή του περιεχομένου της εφαρμογής για την Ελλάδα έγινε από την διεπιστημονική ομάδα του Σωματείου ΕΛΙΖΑ, η οποία παρέχει και άμεση υποστήριξη από την Γραμμή Eliza 10454.

Τα τραπέζια της κυριακής είναι πολύ μεγάλα για να χωράνε όλη την αποδοχή και την οικογενειακή υποστήριξη, αλλά πολύ μικρά για «μάχες». Ας τα απολαύσουμε όπως πρέπει.